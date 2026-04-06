مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از الزام شرکت‌های بیمه‌ای استان برای ارائه پوشش «خطر جنگ» در انواع بیمه‌نامه‌ها خبر داد و اعلام کرد که طبق هماهنگی‌های به‌عمل آمده، شهروندان می‌توانند برای ساختمان‌های مسکونی، خودروها، محموله‌های باری و بیمه‌های عمر و حوادث، الحاقیه خطر جنگ را دریافت کنند.

منصور شیشه‌ فروش در جلسه ستاد بازسازی خسارات وارده ناشی از جنگ، با تاکید بر نقش مسئولیت اجتماعی نهادهای حمایتی اظهار کرد: در راستای کاهش دغدغه‌های شهروندان و انجام وظایف اجتماعی شرکت‌های بیمه‌ای، مقرر شد مجموعه‌ای از شرکت‌های منتخب، پوشش خطر جنگ را به سبد خدمات خود اضافه کنند.

او با نام بردن از شرکت‌های پیشرو در این طرح افزود:شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت‌های بیمه آسیا، البرز، کارآفرین، دی، معلم و بیمه «ما» موظف شده‌اند نسبت به ارائه پوشش خطر جنگ در بیمه‌نامه‌های مختلف اقدام کنند.

بر اساس اظهارات شیشه‌فروش، این پوشش‌ها شامل موارد ​بخش مسکونی، ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منازل مسکونی در قالب بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی،​بخش حمل‌ونقل، بیمه بدنه انواع خودروهای سواری، باری، اتوبوس، مینی‌بوس و سایر وسایل نقلیه،​بخش بازرگانی و اشخاص، بیمه‌نامه‌های حمل‌ونقل کالا، حوادث انفرادی، بیمه‌های عمر و بیمه‌نامه‌های گروهی ویژه پرسنل واحدهای صنعتی می‌شود.

الزام شعب به ارائه مشاوره و صدور الحاقیه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: تمامی شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه مذکور موظف هستند ضمن ارائه مشاوره دقیق به مراجعان، نسبت به صدور بیمه‌نامه‌های جدید با این پوشش و همچنین اضافه نمودن پوشش خطر جنگ به بیمه‌نامه‌های صادر شده قبلی (در قالب الحاقیه) اقدام نمایند.

او اضافه کرد:​این اقدام در راستای ارتقای سطح تاب‌آوری جامعه و ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای شهروندان و صاحبان صنایع در سطح استان اصفهان اجرایی شده است.