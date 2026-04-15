ساعتهای خدماترسانی مترو اصفهان اعلام شد
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان نحوه خدماترسانی مترو اصفهان را اعلام کرد.
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان گفت:متروی اصفهان در حال حاضر روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۶:١۵ تا ۲۲:۰۰ و روزهای جمعه از ساعت ۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰ به شهروندان و مسافران ارایه خدمات میکند.
هادی کریمی افزود: خط یک روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر مسافر را جابهجا میکند و در مقیاس سالانه حدود ۳۰ میلیون سفر با مترو انجام میشود که اگر این حجم سفر با خودرو انجام میشد، شاهد افزایش شدید آلایندهها و مصرف سوخت بودیم.