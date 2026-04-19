شایعه بازگشت ابرها در پی آسیب به سامانههای راداری غیرعلمی است
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: اخیراً شایعاتی درباره بازگرداندن ابرها به ایران و ارتباط آن با سامانههای راداری منتشر شد که هیچ مبنای علمی ندارد و چنین موضوعی اساساً امکانپذیر نیست.
آرش بهاروند، مدیرکل هواشناسی استان اصفهان، بعدازظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شرایط دشوار اخیر اظهار داشت: در این شرایط جنگی استمرار خدمات هواشناسی را حفظ کردیم و با وجود سختیهایی که در سطح کشور به وجود آمد و با وجود اینکه بسیاری از مجموعهها با مشکل ادامه فعالیت مواجه بودند، هواشناسی استان اصفهان با وجود پراکندگی گسترده ایستگاهها توانست خدمات خود را بدون وقفه ارائه دهد.
وی با بیان اینکه استان اصفهان ۱۸۶ ایستگاه هواشناسی فعال دارد، افزود: علیرغم گستردگی شبکه و دشواریهای عملیاتی، وظیفه خود را در ارائه خدمات پیشبینی و پایش جوی بهطور کامل انجام دادیم.
بهاروند با اشاره به وضعیت بارش کشور گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا امروز در فروردینماه، بهطور متوسط ۴۷.۸ میلیمتر بارش در کشور ثبت شده که نسبت به دوره بلندمدت ۵۶ درصد افزایش داشته است. بنابراین فروردینماه امسال از نظر بارندگی فراتر از حد نرمال بود.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، بارش کشور ۲۰۲.۳ میلیمتر ثبت شده که حدود ۵.۲ میلیمتر بیشتر از بلندمدت است. نوع بارشهای امسال عمدتاً رگباری و ناشی از سامانههای تندری بوده است.
وی درباره وضعیت بارش در استان گفت: در فروردینماه امسال استان اصفهان ۳۲.۴ میلیمتر بارندگی داشت که نسبت به بلندمدت ۶.۵ میلیمتر افزایش و نسبت به سال گذشته ۵.۴ میلیمتر بیشتر بوده است.
بهاروند ادامه داد: در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان، بارش فروردین بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به بلندمدت افزایش داشته، اما در نواحی شمالی استان افزایش قابل توجهی مشاهده نشد. با این حال، بررسی بارش سال آبی نشان میدهد از ابتدای سال آبی تا امروز، بارش استان اصفهان ۱۳۲.۸ میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۷.۶ میلیمتر کاهش و معادل ۵ درصد کمبود بارش دارد؛ بیشترین کاهش در مناطق غربی و جنوبی استان ثبت شده است.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان افزود: اگرچه بارش سال آبی نسبت به بلندمدت کمتر است، اما در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی داشتهایم. سال آبی گذشته فقط ۸۴.۳ میلیمتر بارش داشتیم اما امسال بارشها ۴۸.۵ میلیمتر بیشتر شده که نشاندهنده افزایش ۵۸ درصدی نسبت به سال گذشته است.
وی تأکید کرد: در بیشتر شهرستانهای استان بارش سال جاری نسبت به بلندمدت کمتر از نرمال است، اما در مقایسه با سال گذشته، تقریباً همه شهرستانها افزایش محسوسی در بارندگی داشتهاند.
بهاروند اعلام کرد: بر اساس نمودارهای بارشی، حوضه آبریز گاوخونی در سال جاری نسبت به دوره بلندمدت ۱۴ میلیمتر کاهش بارش داشته و تاکنون ۷۵ درصد بارش مورد انتظار خود را دریافت کرده است. با این حال، بارش این حوضه نسبت به سال گذشته ۶۲ میلیمتر افزایش نشان میدهد.
وی افزود: مقایسه حوضههای آبریز نشان میدهد که مانند وضعیت استان و کشور، بارشها نسبت به بلندمدت کمتر از نرمال است، اما در تمام حوضهها نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی ثبت شده است.
بهاروند به وضعیت بارش در ایستگاه شاخص کوهرنگ پرداخت و گفت: در کوهرنگ که یکی از مهمترین منابع تأمینکننده آب زایندهرود است، تاکنون ۱۰۴۲ میلیمتر بارش ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۱۴ درصد کاهش دارد.
وی گفت: این کاهش دقیقاً همسو با وضعیت حوضه آبریز و مناطق غربی استان است. با این حال نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش بارش در این ایستگاه مشاهده شده است. وی بارش بلندمدت کوهرنگ را ۱۲۰۹ میلیمتر و بارش سال گذشته را ۱۰۰۲ میلیمتر اعلام کرد.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان به آخرین وضعیت سدها اشاره کرد و گفت: موجودی سد زایندهرود ۲۹۹ میلیون مترمکعب است و درصد پرشدگی آن اکنون ۲۴ درصد برآورد میشود. این میزان نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته که نتیجه افزایش بارشهاست، اما نسبت به متوسط ۱۰ ساله هنوز ۱۳ درصد کمتر است.
وی درباره شرایط دمایی گفت: میانگین دمای فروردین امسال نسبت به بلندمدت ۰.۴ درجه سانتیگراد خنکتر بوده و در مقایسه با فروردین سال گذشته حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش دما داشتیم. این کاهش دما همزمان با افزایش بارندگی رخ داده است.
بهاروند گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، میانگین دمای استان اصفهان ۱.۳ درجه سانتیگراد گرمتر از نرمال بلندمدت بوده است؛ روندی که مشابه میانگین کشور است.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان افزود: پهنهبندی دمایی نشان میدهد تقریباً تمام شهرستانهای استان در سال آبی جاری افزایش دما نسبت به نرمال داشتهاند، اگرچه در فروردین ماه اغلب مناطق دمایی در محدوده نرمال تا نیم درجه کمتر از نرمال ثبت کردهاند.
وی به وضعیت خشکسالی اشاره کرد و گفت: بررسی شاخص ترکیبی خشکسالی (SBI) در بازههای ۱۲ ماهه، ۲۴ ماهه و ۱۲۰ ماهه نشان میدهد بخش عمده مساحت استان در شرایط خشکسالی شدید و بسیار شدید قرار دارد.
بهاروند تصریح کرد: در دوره بلندمدت ۱۰ ساله، بیشترین سطح خشکسالی مربوط به خشکسالی بسیار شدید است و پس از آن ۳۵ درصد مساحت در خشکسالی شدید و ۷ درصد در خشکسالی متوسط قرار گرفته است؛ تنها بخش بسیار کوچکی از استان شرایط نرمال دارد. به طور کلی ۹۹.۵ درصد مساحت استان درگیر درجات مختلف خشکسالی است.
وی درباره وضعیت خشکسالی در حوضه آبریز گاوخونی نیز گفت: این حوضه تقریباً همان الگوی استان را نشان میدهد. در دوره یکساله اخیر، عمده مساحت حوضه در خشکسالی شدید و بسیار شدید قرار دارد و تنها حدود ۹ درصد آن در خشکسالی متوسط است. در مجموع، ۹۹.۹ درصد مساحت حوضه گاوخونی تحت شرایط خشکسالی قرار دارد.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: بر اساس شاخص ترکیبی خشکسالی (SBI)، بخش وسیعی از مساحت استان همچنان درگیر خشکسالی است.
وی با اشاره به پیشبینی ششهفتهای بارشها گفت: نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهند که از ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت بارشها در استان اصفهان بالاتر از نرمال خواهد بود. نخستین سامانه بارشی طی یکی دو روز آینده وارد استان میشود و برای روز دوشنبه در غرب استان هشدار نارنجی صادر شده است.
بهاروند ادامه داد: در بازه ۷ تا ۱۳ اردیبهشت نیز بارشها فراتر از نرمال خواهد بود. در هفته چهارم پیشبینی یعنی ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت، بارشها در بیشتر مناطق کشور و نیز نواحی شمالی و شرقی استان همچنان بیش از نرمال خواهد بود؛ اما برای مناطق غربی و جنوبی استان بارشها در محدوده نرمال پیشبینی میشود.
وی در جمعبندی پیشبینی بارش اردیبهشت گفت: در مجموع، بارش اردیبهشتماه در استان اصفهان نرمال تا فراتر از نرمال خواهد بود. با این حال، از ۲۰ اردیبهشت تا پایان ماه بارشها به محدوده نرمال بازمیگردند.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: از خردادماه بارشهای استان کمتر از نرمال پیشبینی میشود؛ در هفته نخست اردیبهشت (۲۴ تا ۳۰ فروردین) دماهای خنکتر از نرمال را تجربه کردیم. از ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت دمای استان در محدوده نرمال قرار گرفت.
وی افزود: در هفته سوم (۷ تا ۱۳ اردیبهشت) نقشهها مجدداً کاهش دما و شرایط خنکتر از نرمال را نشان میدهند. در هفته چهارم بخش قابل توجهی از استان دماهای کمتر از نرمال خواهد داشت و از هفته پنجم به بعد دما به محدوده نرمال بازمیگردد.
بهاروند اضافه کرد: پیشبینیها نشان میدهد تابستان امسال احتمالاً زودرس خواهد بود، زیرا از خرداد ماه با کاهش بارش و افزایش دما روبهرو هستیم. انتظار داریم بارشهای موسمی تابستان نیز کمتر از نرمال و ضعیفتر باشد و تابستان امسال در مجموع گرمتر از حد معمولپیشبینی میشود.
وی هشدار داد: در برخی روزهای اردیبهشت احتمال کاهش دما به زیر صفر در نواحی غربی استان وجود دارد.
بهاروند اظهار کرد: تابستان امسال بارش قابل توجهی برای استان پیشبینی نمیشود. الگوهای تابستانه تقویت شدهاند و با توجه به ضعیف بودن جریانهای موسمی، استان اصفهان تأثیر چندانی از این جریانها دریافت نخواهد کرد. بنابراین تابستان گرمتر از نرمال و عمدتاً خشک پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان به چالشهای موجود اشاره کرد و گفت: بیش از شش سال از سطحبندی هشدارهای هواشناسی (زرد، نارنجی و قرمز) میگذرد، اما همچنان در برخی دستگاهها شناخت کافی نسبت به این هشدارها وجود ندارد. متأسفانه هشدارهای سطح زرد در بسیاری موارد جدی گرفته نمیشود، در حالی که هشدار زرد به معنای خروج از شرایط عادی و ورود به وضعیت هشدار است و اهمیت آن در مدیریت بحران کمتر از هشدار نارنجی نیست.
وی تأکید کرد: بیتوجهی به هشدارهای زرد میتواند باعث غافلگیری و خسارت شود و لازم است دستگاههای اجرایی و مدیریت بحران با دقت بیشتری این هشدارها را دنبال کنند.
بهاروند با اشاره به ضرورت توجه دستگاهها به سناریوهای مختلف هشدارهای هواشناسی گفت: صدور هشدار به این معناست که از وضعیت نرمال خارج شدهایم و وارد شرایط هشدار قرار گرفتهایم و لازم است بر اساس سناریوهای تعریفشده، اقدامات لازم انجام شود.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان به انتشار تحلیلهای غیرکارشناسی درباره شرایط جوی در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر اظهارنظرهای غیرتخصصی و بزرگنمایی برخی پدیدهها در شبکههای اجتماعی، برای کارشناسان پیشبینی ما و همچنین مردم استان و کشور ایجاد تشویش اذهان عمومی کرده است. اخیراً شایعاتی درباره بازگرداندن ابرها به ایران و ارتباط آن با سامانههای راداری منتشر شد که هیچ مبنای علمی ندارد و چنین موضوعی اساساً امکانپذیر نیست.
وی درباره بارشهای مطلوب فروردینماه امسال توضیح داد: بهبود کیفیت هوا و افزایش بارشها صرفاً دلایل هواشناسی دارد و به هیچ موضوع دیگری مرتبط نیست. بخشی از بهبود کیفیت هوا نیز به خاطر تعطیلات و کاهش ترددها بوده است، اما عامل اصلی، ناپایداریهای جوی است که در سراسر استان و کشور رخ داد.
بهاروند در جمعبندی وضعیت بارشها اظهار کرد: از ابتدای سال آبی تا پایان فصل بهار، میزان بارش در بیشتر شهرستانهای استان در محدوده نرمال با گرایش به کمتر از نرمال قرار داشت. اگرچه بارشهای سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و بخشی از تنش شدید آبی استان را کاهش داده است، اما قادر به جبران خشکسالی انباشته سالهای گذشته نیست. بنابراین انتظار میرود تنش آبی در منابع آب استان همچنان ادامه داشته باشد.
مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به اثرات خشکسالی متوالی افزود: منابع آبی استان در چند سال اخیر با خشکسالی هیدرولوژیک روبهرو بوده که بر بخش کشاورزی نیز اثر منفی گذاشته است. به همین دلیل توصیه میشود انتخاب محصولات کشاورزی با تمرکز بر گونههای مقاوم به خشکی انجام شود. همچنین برنامهریزی آبیاری باید با توجه به کاهش بارش و افزایش دما تنظیم شود. هرگونه توسعه در بخش کشاورزی، شُرب و صنعت باید با درنظرگرفتن شرایط اقلیمی و پیوست اقلیمی صورت گیرد.
وی تأکید کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و جابهجایی فصول بارش، مدیریت منابع آب نیازمند بازنگری جدی است. لازم است پیشبینیهای هفتگی، ماهانه و فصلی که بهروزرسانی میشوند، مبنای تصمیمگیری دستگاهها در حوزههای آب، کشاورزی و انرژی قرار گیرد.
بهاروند با اشاره به اهمیت هواشناسی در مدیریت حاملهای انرژی در فصل تابستان ادامه داد: باتوجه به پیشبینیهای هواشناسی برای تابستان، مدیریت مصرف انرژی باید با اتکا به این پیشبینیها انجام شود.