فلووکسامین ۵۰ میلی‌گرم یکی از داروهای ضد افسردگی است که به طور ویژه برای درمان اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب اجتماعی و اختلال وسواس اجباری تجویز می‌شود. در این مقاله، با ویژگی‌ها، کاربردها، عوارض جانبی و نحوه مصرف فلووکسامین آشنا خواهید شد.

داروی فلووکسامین ۵۰ میلی‌گرم یکی از درمان‌های رایج در مقابله با اختلالات روانی مانند افسردگی، اختلال وسواس اجباری و اضطراب اجتماعی است. این دارو به‌عنوان یک مهارکننده بازجذب سرتونین (SSRI) عمل می‌کند و به بهبود وضعیت خلقی افراد کمک می‌کند. مصرف این دارو باید تحت نظارت پزشک صورت گیرد تا به‌طور موثر و ایمن درمان انجام شود. در این مقاله به بررسی جامع ویژگی‌ها، کاربردها، نحوه مصرف، عوارض جانبی و نکات مهم مصرف فلووکسامین ۵۰ میلی‌گرم پرداخته‌ایم تا به شما کمک کنیم اطلاعات دقیق و مفیدی در مورد این دارو به‌دست آورید.

معرفی داروی فلووکسامین

نام علمی(ژنریک): فلووکسامین Fluvoxamine

نام تجاری: لووسار، لووکسام، ووکسام، بایووکسامین، نیلوکسامین، لویکسام

نوع : داروهای ضد افسردگی

اشکال: قرص، کپسول

کاربرد: افسردگی، اختلالات هراسی، اختلالات وسواسی- اجباری، اختلالات اضطراب اجتماعی (ترس از اجتماعات)

مورد استفاده: درمان افسردگی

گروه سنی: بزرگسالان و کودکان

دسترسی: با نسخه

عکس قرص فلووکسامین ۵۰ میلی‌گرم

فلووکسامین چیست؟

فلووکسامین (Fluvoxamine) یک داروی ضد افسردگی است که عمدتاً برای درمان افسردگی، اختلالات اضطرابی، اختلال وسواس اجباری و اختلالات اضطراب اجتماعی تجویز می‌شود. این دارو تحت برندهای مختلفی به فروش می‌رسد، از جمله لووسار، لووکسام، ووکسام، بایووکسامین، نیلوکسامین، و لویکسام.

نحوه عملکرد فلووکسامین

فلووکسامین با مهار بازجذب سرتونین در سیناپس‌های نورونی، باعث افزایش سطح سرتونین در مغز می‌شود. این کار موجب بهبود خلق و خو و کاهش اضطراب و استرس می‌گردد. به همین دلیل این دارو برای درمان اختلالات روانی مختلفی که مرتبط با سطح پایین سرتونین هستند، موثر است.

هشدار مصرف فلووکسامین

بارداری و شیردهی : مصرف فلووکسامین در دوران بارداری تنها در صورتی مجاز است که فواید آن بر خطرات آن غالب باشد.

بیماری‌های قلبی : بیماران با سابقه بیماری‌های قلبی باید تحت نظارت دقیق پزشک از این دارو استفاده کنند.

افزایش ریسک خودکشی: مصرف فلووکسامین در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان زیر ۲۴ سال ممکن است ریسک افکار و رفتارهای خودکشی را افزایش دهد.

کودکان : مصرف فلووکسامین در کودکان باید با نظر پزشک متخصص انجام شود زیرا ممکن است بی اشتهایی اتفاق بیفتد.

سوابق بیماری : مصرف فلووکسامین در افرادی با شرایطی چون سابقه بیماری های اعصاب و روان مانند مانیا، اختلالات دو قطبی یا تفکرات خودکشی، بیماری های کبدی، تشنج، افت سطح خونی سدیم، اختلالات یا زخمهای گوارشی، اختلالات خونی و یا گلوکوم می بایست با احتیاط مصرف شود.

دیابت : اگر مبتلا به دیابت هستید، در حین مصرف این دارو به طور منظم قندخون خود را چک کنید.

در صورت احساس خواب آلودگی، ضعف و خستگی از انجام کارهایی مانند رانندگی که نیاز به احتیاط و تمرکز دارند، خودداری نمایید.

حین مصرف فلووکسامین از مصرف الکل خودداری کنید.

در صورت استعمال فرآورده های تنباکو حتما به روانپزشک خود اطلاع دهید، استعمال سیگار ممکن است موجب کاهش اثربخشی داروی فلووکسامین شود.

کاربردهای داروی فلووکسامین

داروی فلووکسامین در درمان بیماری‌های مختلف روانی و اختلالات اضطرابی کاربرد دارد. این دارو می‌تواند در درمان موارد زیر مفید باشد:

افسردگی : فلووکسامین به طور موثر در درمان افسردگی‌های اساسی و فصلی استفاده می‌شود.

اختلال وسواس اجباری : یکی از کاربردهای مهم فلووکسامین در درمان اختلالات وسواسی-اجباری است.

اختلالات اضطراب اجتماعی : این دارو می‌تواند به کاهش ترس و اضطراب در موقعیت‌های اجتماعی کمک کند.

پرخوری عصبی و حملات هراس (پانیک): فلووکسامین در کنترل پرخوری عصبی و حملات پانیک نیز موثر است. عکس قرص فلووکسامین 100 میلی‌گرم

نکات مهم هنگام مصرف فلووکسامین

مصرف منظم: فلووکسامین باید به طور منظم و در زمان‌های مشخص مصرف شود. قطع ناگهانی: قطع ناگهانی دارو بدون مشورت پزشک می‌تواند عوارض جانبی شدیدی را به همراه داشته باشد. نظارت پزشکی: مصرف فلووکسامین باید تحت نظارت پزشک باشد تا دوز و مدت زمان درمان بر اساس نیاز فرد تنظیم گردد. قبل از شروع درمان با قرص فلووکسامین، بروشور دارویی داخل بسته را به دقت مطالعه کنیدتا اطلاعات جامعی را راجع به دارو به دست آورده و از عوارض جانبی احتمالی آن مطلع شوید. دوز و مقدار قرص فلووکسامین، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. قرص فلووکسامین را دقیقاً همانطور که پزشک به شما تجویز کرده است، استفاده کنید و از کم یا زیاد کردن مقدار یا مدت زمان مصرف خودداری نمایید. ​هرروز در ساعات مشخصی با غذا تداخلی ندارد و می‌توانید آن را قبل یا بعد از غذا مصرف نمایید.

دوز و نحوه مصرف فلووکسامین

دوز فلووکسامین برای هر فرد با توجه به وضعیت و بیماری او متفاوت است. به طور کلی، مصرف این دارو باید تحت نظارت پزشک انجام شود. دوزهای معمول برای بیماری‌های مختلف به شرح زیر هستند:

اختلال وسواس اجباری : در ابتدا ۵۰ میلی‌گرم در روز، که سپس بر اساس پاسخ بیمار به درمان، به ۳۰۰ میلی‌گرم در روز می‌رسد.

افسردگی اساسی : شروع با ۵۰ میلی‌گرم در روز و افزایش تا ۳۰۰ میلی‌گرم در روز بسته به واکنش فرد.

اختلالات اضطراب اجتماعی: ۵۰ میلی‌گرم در روز که ممکن است با توجه به نیاز فرد افزایش یابد.

​

عکس قرص فلووکسامین

عوارض جانبی فلووکسامین

ممکن است برخی افراد هنگام مصرف فلووکسامین با عوارض جانبی مواجه شوند. برخی از رایج‌ترین عوارض عبارتند از:

سردرد

سرگیجه

خواب‌آلودگی

لرزش

تهوع

اسهال و یبوست

کاهش اشتها

تاری دید و تپش قلب

در صورتی که هرکدام از این علائم را مشاهده کردید، حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

​منع مصرف فلووکسامین

صرع

دیابت

بارداری

شیردهی

جنون

مشکلات قلبی

مشکلات کبدی

مشکلات کلیوی

مشکلات چشمی

مشکلات خونی

سیگاری بودن

اختلالات نورولوژیک

سابقه حمله عصبی

تغییر خلق و خوی شدید

پایین بودن سطح کلسیم خون

حساسیت به این دارو یا دیگر داروها و مواد

اگر در دو هفتۀ اخیر داروهای ضد افسردگی از گروه مهارکنندۀ مونوآمین اکسیداز (مانند سلژیلین، راسلژیلین، ترانیل سیپرامین و …) مصرف کرده‌اید.

عکس قرص فلووکسامین

تداخل دارویی فلووکسامین

​مصرف همزمان فلووکسامین با برخی داروها می‌تواند منجر به تداخلات خطرناکی شود. برخی از داروهایی که با فلووکسامین تداخل دارند عبارتند از:

داروهای ضد افسردگی دیگر

آرامبخش‌ها مانند دیازپام و آلپرازولام

داروهای ضد صرع

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

مصرف بیش از حد فلووکسامین

در صورت مصرف بیش از حد فلووکسامین و مشاهده ای علائمی چون تشنج، اختلال در تنفس، کاهش یا افزایش غیر طبیعی ضربان قلب به اورژانس مراجعه کنید.

فراموش کردن مصرف یک نوبت فلووکسامین

در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت فلووکسامین، به محض یادآوری آن را مصرف کنید، مگر اینکه تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت، مصرف دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و نوبت بعدی را در زمان معمول خود مصرف کنید. برای جبران نوبت فراموش شده هرگز ۲ دوز را باهم مصرف نکنید.

شرایط نگهداری از دارو فلووکسامین

قرص فلووکسامین را دور از دسترس کودکان نگه دارید

قرص فلووکسامین را در جایی خشک و خنک و به دور از گرما و تابش نور مستقیم نگه دارید.

قیمت فلووکسامین

نام تجاری تولید کننده قیمت به ریال در مرداد 1404 قرص آلفا-فلووکسامین 50 میلی گرم داروسازی البرز دارو 684,000 قرص ووکسام 100 میلی گرم داروسازی تهران دارو 984,000 قرص لووسر - فلووکسامین سبحان 100 میلی گرم داروسازی سبحان دارو 492,000

عکس قرص فلووکسامین

داروهای مشابه فلووکسامین

برخی داروهای مشابه با فلووکسامین که در درمان افسردگی و اختلالات اضطرابی کاربرد دارند عبارتند از:

سرترالین

سیتالوپرام

پاروکستین

فلوکستین

پرسش های متداول

آیا قرص فلووکسامین خواب‌آور است؟

بله، فلووکسامین ممکن است باعث خواب‌آلودگی شود.

قرص فلووکسامین ۵۰ برای چیست؟

این دارو برای درمان اختلال وسواسی اجباری و افسردگی کاربرد دارد.

عوارض طولانی مدت فلووکسامین چیست؟

عوارض طولانی مدت ممکن است شامل بی‌قراری، توهم، تعریق و گیجی باشد.

آیا فلووکسامین می‌تواند به درمان اضطراب کمک کند؟

بله، فلووکسامین می‌تواند در درمان اضطراب و اختلالات اضطراب اجتماعی کمک کند. این دارو با افزایش سطح سرتونین در مغز، اضطراب را کاهش داده و به بهبود خلق و خو کمک می‌کند.

چه زمانی اثرات فلووکسامین شروع به ظاهر شدن می‌کنند؟

اثر فلووکسامین معمولاً پس از ۲ تا ۴ هفته شروع می‌شود، اما اثرات کامل آن ممکن است تا ۶ تا ۸ هفته طول بکشد.

آیا مصرف فلووکسامین باعث افزایش وزن می‌شود؟

افزایش وزن با فلووکسامین نادر است، اما ممکن است برخی افراد تغییراتی در اشتها یا وزن خود تجربه کنند.

سخن آخر

داروی فلووکسامین ۵۰ میلی‌گرم یکی از گزینه‌های موثر در درمان افسردگی و اختلالات اضطرابی است. با این حال، مانند هر داروی دیگری، باید مصرف آن با دقت و تحت نظر پزشک صورت گیرد. اگر سوالی در مورد این دارو دارید یا تجربه‌ای از مصرف آن دارید، خوشحال می‌شویم که در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.