با قرص آلوپورینول 100 آشنا شوید؛موارد مصرف، عوارض و قیمت

آلوپورینول دارویی مؤثر برای درمان نقرس، سنگ کلیه و شرایطی است که با افزایش سطح اسید اوریک در بدن همراه هستند. در این مقاله، با تمام نکاتی که باید درباره این دارو بدانید، از نحوه مصرف تا عوارض و تداخلات، آشنا می‌شوید.

اصفهان امروز_ هاجر خانی: اگر با بیماری‌هایی مانند نقرس یا سطح بالای اسید اوریک در خون روبه‌رو هستید، احتمالاً نام دارویی به نام آلوپورینول به گوشتان خورده است. این دارو از جمله داروهای پرکاربرد برای درمان نقرس، سنگ کلیه و هایپراوریسمی ناشی از شیمی‌درمانی بیماران سرطانی است. در این مقاله اطلاعات کاملی از این دارو، نحوه مصرف، عوارض، هشدارها و قیمت آن در بازار دارویی ایران ارائه می‌شود.

معرفی داروی آلوپورینول نام علمی(ژنریک) آلوپورینول (Allopurinol) نام تجاری آلوکیم، آلوپورینول، زایلوری، آلوروکس، لوپورین نوع داروهای ضد نقرس، ضد هایپراوریسمی اشکال قرص خوراکی در دوزهای 100 و 300 میلی‌گرم کاربرد درمان نقرس، پیشگیری از سنگ کلیه، کنترل اوریکمی در شیمی‌درمانی، گاهی در درمان برخی موارد تشنج و بیماری‌های پانکراس گروه سنی مناسب برای بزرگسالان (بالای ۱۸ سال) و در شرایط خاص با نظر پزشک برای کودکان دسترسی با نسخه

آلوپورینول چیست؟

آلوپورینول( Allopurinol) دارویی است که با مهار آنزیمی به نام گزانتین اکسیداز، سطح تولید اسید اوریک را در بدن کاهش می‌دهد. اسید اوریک بالا ممکن است منجر به تشکیل کریستال‌هایی در مفاصل یا کلیه‌ها شود که دردناک و آسیب‌زننده هستند. آلوپورینول با کاهش این خطر، به عنوان درمانی مؤثر برای نقرس مزمن و سایر بیماری‌های مرتبط با اوریک اسید شناخته می‌شود.

همچنین گاهی از آلوپورینول در درمان تشنج، پسوریازیس، کاهش عود زخم‌ها بعد از جراحی قلب و کاهش پس‌زدن پیوند کلیه استفاده می‌شود.

داروی آلوپورینول به شکل قرص بام تجاری آلوکیم در دروزهای 100 و 300 میلی‌گرمی عرضه می‌شود.

عکس قرص آلوپورینول 100

هشدار مصرف آلوپورینول

در صورت داشتن هر نوع حساسیت دارویی، حتماً قبل از مصرف با پزشک مشورت کنید.

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود مگر با تجویز پزشک.

افراد زیر ۱۸ سال، مبتلایان به بیماری کلیوی یا کبدی، بیماران قلبی یا دیابتی باید پیش از مصرف پزشک را در جریان بگذارند.

مصرف آلوپورینول ممکن است باعث خواب‌آلودگی شود؛ بنابراین تا زمانی که واکنش بدنتان را نمی‌دانید، از رانندگی خودداری کنید.

مصرف الکل همزمان با این دارو می‌تواند تأثیر آن را کاهش دهد.

در صورت بروز علائمی مثل بثورات شدید پوستی، تورم لب یا حلق، مشکلات تنفسی یا تب، سریعاً به پزشک مراجعه کنید. این‌ها می‌توانند نشانه‌هایی از سندرم استیون-جانسون باشند که نیاز به مداخله فوری دارند.

موارد مصرف آلوپورینول

نقرس مزمن و حملات نقرسی مکرر

هایپراوریسمی ناشی از شیمی‌درمانی

تشکیل مکرر سنگ‌های کلیوی از نوع اسید اوریکی

درمان کمکی در برخی از بیماری‌های انگلی مانند لیشمانیازیس

عکس قرص آلوپورینول

6 نکته درباره نحوه استفاده از آلوپورینول ​

دارو بهتر است بعد از غذا مصرف شود تا ناراحتی گوارشی کاهش یابد. با یک لیوان کامل آب میل شود و در طول روز، مصرف مایعات افزایش یابد. درمان با دوز کم شروع شده و سپس طبق نظر پزشک افزایش می‌یابد. اگر پزشک همراه با آن داروی کلشی‌سین تجویز کرد، حتماً طبق دستور مصرف شود. این دارو مسکن نیست و در صورت درد مفاصل، ممکن است داروهای دیگری مانند ایبوپروفن تجویز شود. قبل از مصرف قرص آلوپورینول، برشور دارویی داخل بسته را با دقت مطالعه کنید تا از عوارض جانبی آن مطلع شوید.

دستور مصرف آلوپورینول

دوز مصرف آلوپورینول بر اساس سن، وزن، وضعیت سلامتی و سطح اوریک اسید خون بیمار تعیین می‌شود. معمولاً یک یا دو بار در روز مصرف می‌شود. حتماً طبق تجویز پزشک آن را مصرف کنید و از تغییر خودسرانه دوز دارو پرهیز کنید.

مقدار مصرف آلوپورینول

دوز شروع معمولی: 100 تا 300 میلی‌گرم در روز

دوز نگهدارنده: ممکن است تا 800 میلی‌گرم در روز (در چند نوبت تقسیم‌شده)

بهترین زمان مصرف آلوپورینول بهتر است قرص را بعد از وعده غذایی اصلی و در ساعت مشخصی از روز مصرف کنید تا هم از عوارض گوارشی پیشگیری شود و هم تأثیر آن پایدار بماند. عکس جعبه قرص آلوپورینول

عوارض جانبی قرص آلوپورینول

شایع:

تهوع

اسهال

خواب‌آلودگی

ناراحتی‌های گوارشی

درد مفاصل

نادر ولی جدی:

بثورات پوستی شدید

تب

زردی

کاهش اشتها

خون در ادرار

احساس درد در ناحیه راست بالای شکم

تورم لب، زبان، گلو

در صورت مشاهده علائم آلرژیک شدید فوراً با اورژانس تماس بگیرید.

منع مصرف آلوپورینول

حساسیت به آلوپورینول یا ترکیبات آن

بیماران با نارسایی شدید کلیوی یا کبدی

سن بالای ۶۵ سال (با احتیاط کامل)

بیماران مبتلا به فشار خون بالا یا دیابت (با مشورت پزشک)

سن کمتر از ۱۸ سال​

عکس قرص آلوپورینول 300

تداخل دارویی آلوپورینول

وارفارین (خطر خونریزی بیشتر)

سیکلوسپورین، آزاتیوپرین

آنتی‌بیوتیک‌هایی مثل آموکسی‌سیلین و آمپی‌سیلین

داروهای شیمی‌درمانی

دیورتیک‌ها (داروهای ادرارآور)

این فهرست کامل نیست. همیشه فهرست داروهایی که مصرف می‌کنید را به پزشک ارائه دهید.

مصرف بیش از حد آلوپورینول

در صورت مصرف بیش از حد، ممکن است علائمی مثل خواب‌آلودگی شدید، تهوع، استفراغ و مشکلات تنفسی بروز کند. در این صورت باید فوراً به اورژانس مراجعه شود.

فراموش کردن مصرف یک نوبت آلوپورینول

در صورت فراموشی، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. اما اگر به زمان نوبت بعدی نزدیک هستید، نوبت فراموش‌شده را رها کنید و برنامه را ادامه دهید. هرگز دوز دوبرابر مصرف نکنید.

شرایط نگهداری از دارو آلوپورینول

در جای خشک و خنک، دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداری شود.

دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

عکس قرص آلوکیم

دارو های مشابه آلوپورینول

فبوکسوستات (Febuxostat)

پروبنسید

کلشی‌سین

راسبوریکاز قیمت قرص آلوپورینول (مرداد ۱۴۰۴) نام تجاری تولیدکننده قیمت به ریال آلوپورینول 100 داروسازی جالینوس 1,140,000 آلوپورینول 300 پارس دارو 2,280,000 پرسش های متداول آلوپورینول 100 برای چیست؟ برای درمان نقرس مزمن و پیشگیری از حملات نقرسی استفاده می‌شود. آیا آلوپورینول باعث کبد چرب می‌شود؟ خیر، اما در بیماران با مشکلات کبدی با احتیاط تجویز می‌شود. آیا مصرف آلوپورینول فشار خون را بالا می‌برد؟ شواهد قطعی وجود ندارد، اما بهتر است بیماران با فشار خون بالا فقط با تجویز پزشک آن را مصرف کنند. آیا قطع ناگهانی آن خطر دارد؟ بله، قطع ناگهانی باعث افزایش ناگهانی اسید اوریک و بروز مجدد علائم نقرس می‌شود.

سخن آخر

آلوپورینول دارویی مؤثر در مدیریت بیماری‌هایی است که با سطح بالای اسید اوریک در بدن همراه هستند. با این حال، مصرف آن باید با نظر پزشک باشد و رعایت نکات مربوط به دوز، تداخلات دارویی و عوارض آن اهمیت بالایی دارد. اگر تجربه‌ای از مصرف این دارو دارید، لطفاً آن را در بخش نظرات با مخاطبان اصفهان امروز به اشتراک بگذارید.