از اصفهان تا قلب نوآوری جهان: جابهجایی مرزهای دانش توسط پژوهشگر ایرانی
دانشمند اصفهانی مقام اول جهان در بیوتکنولوژی شد
دکتر شاهین گوانجی، پژوهشگر اصفهانی جمعیت هلالاحمر، در مسابقات بینالمللی کشفیات و فناوریهای نوین لندن (ITE)، معتبرترین نشان افتخار یعنی مدال طلای جهانی را در حوزه بیوتکنولوژی کسب کرد. این دانشمند، که ریاست شورای قاره آسیا در آکادمی جهانی علوم پزشکی را بر عهده دارد، اکنون با بیش از ۴۰ جایزه بینالمللی، نماد تعالی علمی ایران در مجامع جهانی است.
در یکی از معتبرترین صحنههای رقابت علمی جهان، نام ایران درخشید. شاهین گوانجی، پژوهشگر برجسته از اصفهان، در مسابقات بینالمللی کشفیات و فناوریهای نوین لندن (ITE) موفق شد بالاترین نشان افتخار، یعنی مدال طلای جهانی، را به گردن آویزد. این موفقیت که در قلب پایتخت انگلیس و در میان شرکتکنندگانی از بیش از ۳۶ کشور به دست آمد، بار دیگر بر توانمندی خیرهکننده نخبگان ایرانی در حوزههای پیشرفته مانند بیوتکنولوژی و درمانهای نوین سرطان صحه گذاشت. این دستاورد برای پژوهشگری که پیشتر نیز بیش از ۲۹ مدال بینالمللی کسب کرده بود، یک نقطه عطف جدید محسوب میشود. جزئیات این دستاورد مهم و سوابق درخشان این دانشمند، اهمیت این پیروزی را دوچندان میکند:
نقطه اوج جهانی در لندن: طلای بیوتکنولوژی پژوهشگر هلالاحمر
شاهین گوانجی، پژوهشگر جمعیت هلالاحمر استان اصفهان، به پاس تحقیقات پیشگامانه خود در حوزه بیوتکنولوژی و فناوریهای زیستی، موفق به کسب مدال طلای جهانی در مسابقات بینالمللی کشفیات و فناوریهای نوین لندن (International Invention & Trade Expo – ITE) شد.
این جایزه که در یکی از رویدادهای معتبر نوآوری جهانی اهدا میشود، بر اهمیت کاربردی تحقیقات دکتر گوانجی در حوزههایی تأکید دارد که به طور مستقیم با سلامت عمومی و فناوریهای امدادی مرتبط هستند. این انتصاب نهادی (پژوهشگر هلالاحمر) به اهمیت تحقیقات او در توسعه راهکارهای نوآورانه مانند تولید نانوژلهای ضدسوختگی یا سیستمهای نظارت بر سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی اشاره دارد که میتوانند در شرایط بحران و فوریتهای پزشکی مورد استفاده قرار گیرند.
دستاورد اخیر او در لندن تنها یک پیروزی مربوط به این جایزه نیست، بلکه تداوم مسیری است که با بیش از ۲۹ مدال و جایزه بینالمللی از کشورهای مختلف آغاز شده است. دکتر گوانجی پیشتر نیز دارنده مدالهای طلا، نقره و برنز از مسابقات جهانی فناوریهای نوین در کشورهایی نظیر کرواسی، آلمان، لهستان و مجارستان بوده است. او به واسطه سوابق درخشان خود، چندین بار بهعنوان جوان برتر علم و فناوری کشور و برترین مخترع سال کشور ایران انتخاب و از سوی بسیاری از سازمانهای در سطوح ملی، بینالمللی و جهانی مورد تقدیر قرار گرفته است. در مجموع، سوابق او نشان میدهد که تعداد افتخارات بینالمللی وی اکنون به بیش از ۴۰ مدال و جایزه رسیده است.
مسابقات کشفیات و فناوریهای نوین لندن (ITE)؛ میدان نبرد جهانی نوآوری
مسابقات بینالمللی کشفیات و فناوریهای نوین لندن که به طور رسمی با عنوان ITE شناخته میشود، صرفاً یک نمایشگاه نیست، بلکه یک رویداد معتبر بینالمللی است که بهعنوان پلتفرمی برای معرفی و تجاریسازی اختراعات، نوآوریها و محصولات فناوری جدید از سراسر جهان توسعه یافته است.
ساختار و اهداف رویداد
این مسابقات هر ساله با هدف ایجاد پل ارتباطی بین محققان، سرمایهگذاران و شرکای تجاری برای توسعه و تجاریسازی فناوریهای نوین برگزار میشود. در واقع، تمرکز ITE بر انتقال ایده از مرحله آزمایشگاهی به بازار جهانی است. این مسابقات تحت حمایت نهادهای مهمی همچون World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) قرار دارد و جوایز متعددی را برای برترین اختراعات و نوآوریها در نظر میگیرد که نشاندهنده اهمیت حفاظت از مالکیت فکری (IP) در این رویداد است.
تاریخچه رسمی این مسابقات در دوران معاصر شکلی تخصصی یافته، هرچند رویدادهای بینالمللی اختراعات سابقه طولانی در لندن دارند که از قرن نوزدهم با نمایشگاههای بزرگ فناوری و اختراعات آغاز شدهاند و هدف اصلی آنها تشویق نوآوری و ارتباط صنعتی و علمی بوده است.
گستره رقابت در دوره ۲۰۲۵
در دوره اخیر این مسابقات (دوره ۲۰۲۵)، نمایندگانی از بیش از ۳۶ کشور جهان حضور داشتند. این گستردگی بینالمللی، رقابت را در سطح بسیار بالایی قرار داده و شامل شرکتکنندگانی از کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی، آمریکایی و سایر مناطق میشد. حوزههای رقابتی نیز بسیار متنوع و گسترده بودند و زمینههای مهمی چون:
-
پزشکی
-
بیوتکنولوژی
-
نانوفناوری
-
هوش مصنوعی
-
فناوری اطلاعات
-
انرژی، صنعت، حمل و نقل و ایمنی
-
و هنرهای خلاق
موفقیت دکتر گوانجی در بخش بیوتکنولوژی در این رقابت فشرده و گسترده، تأییدکننده کیفیت استثنایی و پتانسیل تجاریسازی پروژه او در مقیاس جهانی است.
شاهین گوانجی؛ از بیوتکنولوژی اصفهان تا رهبری آسیا
شاهین گوانجی، دانشمند و مخترع برجسته ایرانی از استان اصفهان، متخصص در زمینه بیوتکنولوژی و فناوریهای زیستی است. مسیر علمی او، ترکیبی از پشتوانه آکادمیک قوی و فعالیتهای گسترده بینالمللی است.
سوابق آکادمیک و تخصصی
دکتر گوانجی متولد سال ۱۹۸۴ در اصفهان است. او دانشآموخته رشته بیوتکنولوژی از دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوریهای پیشرفته است و در حوزههای کلینیکی و مولکولی سرطان (انکولوژی مولکولی) تجربه گستردهای دارد.
نخستین موفقیت جهانی او به نمایشگاه اختراعات نورنبرگ آلمان بازمیگردد که پروژهای مرتبط با بهبود اثربخشی ترکیبات دارویی با استفاده از نانوپلیمرها را ارائه کرد و مدال افتخاری دریافت نمود. این فعالیتها نشاندهنده تمرکز او بر حوزههای پیشرفتهای چون:
-
انکولوژی مولکولی (از جمله مطالعه متاستاز و سلولهای بنیادی سرطان)
-
نانوبیوتکنولوژی (تولید نانوژلهای ضدسوختگی و داروهای هدفمند)
-
سیستمهای هوش مصنوعی برای نظارت بر سلامت
او بیش از ۴۰ مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر بینالمللی منتشر کرده و در هیئت تحریریه چندین مجله علمی بینالمللی از جمله Journal of Biomedical Science و Global Journal of Medical Research عضویت دارد.
نقشهای رهبری در عرصه جهانی
فراتر از پژوهش، دکتر گوانجی نقشهای مدیریتی مهمی را در نهادهای علمی بینالمللی ایفا میکند. وی رئیس شورای قاره آسیا در آکادمی جهانی علوم پزشکی (WAMS) است. همچنین او رئیس شورای ملی ایران در همین آکادمی است.
این نقشها به گوانجی امکان دادهاند تا همکاریهای علمی گستردهای میان دانشگاههای آسیایی و اروپایی ایجاد کند و بهعنوان یک سفیر علمی ایران در مجامع جهانی حضور یافته و با دیدگاه علمی و دیپلماسی تخصصی، تصویر نوینی از توانمندیهای علمی ایران در عرصه بینالمللی ارائه نماید.
سابقه درخشان او در کسب جوایز شامل مدالهای متعددی از کشورهای مختلف نظیر آلمان، آمریکا، کرواسی، لهستان، مجارستان، روسیه و تایوان است. همچنین او در سالهای اخیر به دلیل راهاندازی کمپینهای ملی پیشگیری از آزار کودکان، در فهرست برگزیدگان بینالمللی صلح (Books for Peace) نیز قرار گرفته و در فهرست نامزدهای جایزه صلح اشتوتگارت نیز بوده است که ابعاد بشردوستانه فعالیتهای علمی او را نیز برجسته میسازد.