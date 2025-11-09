گاز خیابان‌های احمدآباد و مهرگان اصفهان، فردا دوشنبه، برای تعمیرات شبکه قطع خواهد شد. شرکت گاز استان ضمن اعلام وضعیت اضطراری، خواستار بسته شدن شیر اصلی گاز هنگام قطع و کنترل دقیق تمامی اتصالات بعد از وصل مجدد شده است. شماره ۱۹۴ برای گزارش نشتی در دسترس است.

ساکنان دو خیابان شلوغ اصفهان، باید آماده قطع شدن ناگهانی جریان زندگی خود باشند. هرچند تعمیرات فنی شبکه گاز برای افزایش ایمنی و بازسازی خطوط فرسوده ضروری است، اما هر قطع و وصل مجدد گاز می‌تواند به یک خطر بالقوه در منازل تبدیل شود. به همین دلیل، شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای فوری، ضمن اعلام زمان قطع گاز در خیابان‌های احمدآباد و مهرگان، یک چک‌لیست حیاتی منتشر کرده است. آیا می‌دانید بلافاصله بعد از قطع شدن و قبل از وصل مجدد گاز چه اقداماتی برای جلوگیری از فاجعه‌ای مانند نشتی یا انفجار باید انجام دهید؟

اطلاعیه: قطع گاز احمدآباد و مهرگان و پروتکل‌های سه‌گانه ایمنی

شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد که به منظور انجام عملیات فنی و ضروری در شبکه توزیع، جریان گاز در خیابان‌های احمدآباد و مهرگان فردا دوشنبه قطع خواهد شد. این اقدام در راستای بازسازی و تعمیر خطوط فرسوده صورت می‌گیرد تا ضریب ایمنی شبکه گازرسانی افزایش یابد. گروه‌های اجرایی از ابتدای صبح روز دوشنبه در محل حضور خواهند داشت تا این عملیات در کمترین زمان ممکن به پایان برسد.

شرکت گاز از ساکنان خواسته است که در طول مدت قطع گاز، تمامی احتیاط‌های لازم را رعایت کنند و به ویژه در زمان وصل مجدد، از بسته بودن کامل شیرهای تمام وسایل گازسوز مطمئن شوند. عدم رعایت این نکات ایمنی می‌تواند منجر به حوادثی نظیر نشت گاز، انفجار یا خفگی شود. در همین راستا، یک چک‌لیست جامع برای مدیریت ایمنی در این شرایط منتشر شده است:

اقدامات حیاتی برای ایمنی فوری منزل

زمان اقدام ضروری شماره تماس اضطراری پس از اعلام قطع گاز بستن کامل شیر اصلی گاز منزل؛ پرهیز از ایجاد هرگونه جرقه (روشن و خاموش کردن کلید برق) و تهویه محل در صورت وجود بوی گاز. ۱۹۴ (امداد گازرسانی) هنگام وصل مجدد گاز اطمینان از بسته بودن تمامی شیرهای وسایل گازسوز (بخاری، اجاق)؛ باز کردن آرام شیر اصلی و روشن کردن وسایل به ترتیب. ۱۹۴

در صورت بروز هرگونه بو یا صدای غیرعادی، باید فوراً شیر اصلی گاز بسته شده و با مرکز امداد ۱۹۴ تماس گرفته شود. همچنین شرکت گاز تأکید کرده است که هرگونه دستکاری تجهیزات گازسوز توسط افراد غیرمجاز ممنوع است.

چک‌لیست تخصصی بررسی تجهیزات پس از وصل گاز

پس از بازگشت جریان گاز، تأیید سلامت و عملکرد صحیح وسایل گازسوز برای جلوگیری از حوادث مونوکسید کربن (احتراق ناقص) و نشت گاز، حیاتی است:

بررسی نشتی با محلول صابون: تمام اتصالات، شیلنگ‌ها و شیرآلات را با محلول کف صابون بررسی کنید. مشاهده حباب نشان‌دهنده نشتی گاز است و باید فوراً به ۱۹۴ گزارش شود. کنترل شعله آبی: شعله وسایل گازسوز (به ویژه بخاری) باید آبی، یکنواخت و بدون دود باشد. شعله زرد یا نارنجی نشانه احتراق ناقص است که خطر جدی مسمومیت با مونوکسید کربن را در پی دارد. اطمینان از عملکرد دودکش‌ها: مسیر دودکش‌ها باید کاملاً باز و بدون انسداد باشند. کلاهک دودکش باید سالم باشد تا خروج گازهای خطرناک تضمین شود.

این اقدامات نه تنها سلامت خانواده را تضمین می‌کند، بلکه می‌تواند عمر مفید تجهیزات گازسوز را نیز افزایش دهد.