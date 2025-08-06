لیست مدارس دخترانه خوانسار با آدرس و شماره تلفن

در این مطلب به معرفی مدارس دخترانه خوانسار با آدرس و شماره تلفن دقیق پرداخته‌ایم تا خانواده‌ها بتوانند به راحتی در امور مربوط به ثبت‌نام و تماس با مدارس دخترانه این شهرستان اقدام کنند.

تحریریه اصفهان: انتخاب مدرسه مناسب برای دانش‌آموزان، به ویژه برای خانواده‌ها، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها است. در این مقاله، به معرفی و ارائه اطلاعات دقیق درباره مدارس دخترانه خوانسار شامل آدرس و شماره تلفن مدارس می‌پردازیم تا شما بتوانید در برنامه‌ریزی‌های تحصیلی و امور اداری فرزندتان به راحتی اقدام کنید. این مطلب به شما کمک می‌کند تا با اطلاعات دقیق‌تر تصمیم‌گیری کنید.

مدارس دخترانه خوانسار

لیست مدارس ابتدایی دخترانه خوانسار

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبستان دولتی دخترانه ولی عصر (2) خوانسار بلوار ایت اله علوی 2222304 یا 57776230 8791776715 2 دبستان دولتی دخترانه شهیدان سقایی و رفعتی خوانسار خیابان شهید رجائی بن بست فیروزی 2222474 یا 57772474 8791736334 3 دبستان دولتی دخترانه آینده سازان خوانسار خیابان چهار باغ 2222324 یا 57232324 8791894541 4 دبستان دولتی دخترانه شهدای سجادی خوانسار محله سنگ شیر مدرسه امام حسین 57230739 8791135955 5 دبستان دولتی دخترانه محمدی (1) خوانسار خوانسار خیابان شهدا کوچه شهدای تائبی چیتگاه 2226251 یا 57776251 8791833811 6 دبستان دخترانه دولتی شهید سجادی 1 خوانسار - 57230739

لیست دبیرستان دخترانه خوانسار

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی بنت الهدی خوانسار خوانسار بازار دوراه 2222061 - 2 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی توحید خوانسار خیابان نواب صفوی 2232409 - 3 دبیرستان دوره اول دخترانه شهید میرشفیعی خوانسار خیابان امام حسین جنب مخابرات ایثارگران 57232967 - 4 دبیرستان دوره اول دخترانه پروین اعتصامی خوانسار - 57236072 - 5 دبیرستان دوره اول دخترانه فاطمیه خوانسار - - - 6 دبیرستان دوره اول شهید رجائی خوانسار - - - 7 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی حاج حسن مکتبی خوانسار - - - 8 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی 17 شهریور خوانسار میدان امام 2222216 یا 57772216 8791614979 9 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی شهدای یاسینی خوانسار روستای ویست خیابان معلم 2442329 یا 57752329 8799115111 10 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی صدرا خوانسار خیابان امام خمینی جنب شرکت تعاونی فرهنگیان 2223666 یا 57771651 8791615971

لیست هنرستان دخترانه خوانسار

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 هنرستان دخترانه عفاف خوانسار سنگ شیر خیابان امام حسین (ع) 57230231 8791113115 2 هنرستان دخترانه کارودانش دارالفنون خوانسار صفائیه کوچه دارالفنون 2221160 8791877333

سخن آخر

در این مطلب، لیست کامل و دقیقی از آدرس و شماره تلفن مدارس دخترانه خوانسار ارائه شده است. امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید و کارآمد بوده باشد. در صورتی که شماره تلفن یا آدرس مدرسه‌ای اشتباه است یا نیاز به اصلاح دارد، لطفاً در قسمت نظرات اطلاع دهید تا اطلاعات به‌روز و دقیق‌تری در اختیار شما قرار گیرد.