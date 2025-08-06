لیست مدارس دخترانه خوانسار با آدرس و شماره تلفن
در این مطلب به معرفی مدارس دخترانه خوانسار با آدرس و شماره تلفن دقیق پرداختهایم تا خانوادهها بتوانند به راحتی در امور مربوط به ثبتنام و تماس با مدارس دخترانه این شهرستان اقدام کنند.
تحریریه اصفهان: انتخاب مدرسه مناسب برای دانشآموزان، به ویژه برای خانوادهها، یکی از مهمترین دغدغهها است. در این مقاله، به معرفی و ارائه اطلاعات دقیق درباره مدارس دخترانه خوانسار شامل آدرس و شماره تلفن مدارس میپردازیم تا شما بتوانید در برنامهریزیهای تحصیلی و امور اداری فرزندتان به راحتی اقدام کنید. این مطلب به شما کمک میکند تا با اطلاعات دقیقتر تصمیمگیری کنید.
مدارس دخترانه خوانسار
لیست مدارس ابتدایی دخترانه خوانسار
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|دبستان دولتی دخترانه ولی عصر (2) خوانسار
|بلوار ایت اله علوی
|2222304 یا 57776230
|8791776715
|2
|دبستان دولتی دخترانه شهیدان سقایی و رفعتی خوانسار
|خیابان شهید رجائی بن بست فیروزی
|2222474 یا 57772474
|8791736334
|3
|دبستان دولتی دخترانه آینده سازان خوانسار
|خیابان چهار باغ
|2222324 یا 57232324
|8791894541
|4
|دبستان دولتی دخترانه شهدای سجادی خوانسار
|محله سنگ شیر مدرسه امام حسین
|57230739
|8791135955
|5
|دبستان دولتی دخترانه محمدی (1) خوانسار
|خوانسار خیابان شهدا کوچه شهدای تائبی چیتگاه
|2226251 یا 57776251
|8791833811
|6
|دبستان دخترانه دولتی شهید سجادی 1 خوانسار
|-
|57230739
|
لیست دبیرستان دخترانه خوانسار
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی بنت الهدی خوانسار
|خوانسار بازار دوراه
|2222061
|-
|2
|دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی توحید خوانسار
|خیابان نواب صفوی
|2232409
|-
|3
|دبیرستان دوره اول دخترانه شهید میرشفیعی خوانسار
|خیابان امام حسین جنب مخابرات ایثارگران
|57232967
|-
|4
|دبیرستان دوره اول دخترانه پروین اعتصامی خوانسار
|-
|57236072
|-
|5
|دبیرستان دوره اول دخترانه فاطمیه خوانسار
|-
|-
|-
|6
|دبیرستان دوره اول شهید رجائی خوانسار
|-
|-
|-
|7
|دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی حاج حسن مکتبی خوانسار
|-
|-
|-
|8
|دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی 17 شهریور خوانسار
|میدان امام
|2222216 یا 57772216
|8791614979
|9
|دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی شهدای یاسینی خوانسار
|روستای ویست خیابان معلم
|2442329 یا 57752329
|8799115111
|10
|دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی صدرا خوانسار
|خیابان امام خمینی جنب شرکت تعاونی فرهنگیان
|2223666 یا 57771651
|8791615971
لیست هنرستان دخترانه خوانسار
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|هنرستان دخترانه عفاف خوانسار
|سنگ شیر خیابان امام حسین (ع)
|57230231
|8791113115
|2
|هنرستان دخترانه کارودانش دارالفنون خوانسار
|صفائیه کوچه دارالفنون
|2221160
|8791877333
سخن آخر
در این مطلب، لیست کامل و دقیقی از آدرس و شماره تلفن مدارس دخترانه خوانسار ارائه شده است. امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید و کارآمد بوده باشد. در صورتی که شماره تلفن یا آدرس مدرسهای اشتباه است یا نیاز به اصلاح دارد، لطفاً در قسمت نظرات اطلاع دهید تا اطلاعات بهروز و دقیقتری در اختیار شما قرار گیرد.