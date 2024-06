دوشنبه 10 ذی الحجه 1445 مصادف با 28 خرداد 1403 عید قربان است. در ادامه مجموعه ای از زیباترین متن تبریک عید قربان را در قالب تصاویر و پیام و جملات و پیامک برای شما آماده کردیم. با ما همراه باشید.

متن تبریک عید قربان 1403

زندگی تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم

مبارک باد عید قربان، نماد بزرگترین جشن رهایی انسان از وسوسه های ابلیس

تبریک عید قربان کوتاه

خوشا «ذی‌الحجه» روز عید قربان

شروع داستان عشق و ایمان

تبریک عید قربان رسمی

بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند

عید قربان مبارک باد

پیام واتساپی تبریک عید قربان

عید قربان آمد و باز آ که قربانت شوم

همچو اسماعیل به فرمان خدا رامت شوم

حاجیان اندر دیار کعبه مهمان گشته‌اند

میزبان من بیا تا که مهمانت شوم

عید سعید قربان، جشن تقرب عاشقان حق مبارک

تبریک عید قربان طنز

عید قربان نزدیک است تا می تونی علف بخور قیمتت بره بالا

متن تبریک عید قربان به دوستان

در وصف تو ای گل مرا جانی هست

یادم آمد گذر از نفس نشانی هست

به وقت سرور و مستی ات، سالها

در عید سعید قربان شادمانی هست

عید قربان بر همگان مبارک باد

تبریک عید قربان به رفیق صمیمی

تو همانی که جانی

دوست عزیزم، امید زندگانی ام در روزهای ابری

عید سرافرازی انسان

عید قربان را تبریک می گویم

تبریک عید قربان به عشقم

تو همانی که جانی

تو مرا جان و جهانی

عید قربان مبارک عشقم

همیشه سلامت و شاد باشی

پیام تبریک عید قربان به همکار

عید قربان

با ذکر و و دعا و عبادتش

با نمازش

با قربانى و احسانش

بسترى براى جارى ساختن

مفهوم بندگی است

عید قربان بر شما مبارک همکارجان

تبریک عید قربان به مسلمانان جهان

عید شرافت بنى آدم است و کرامت انسانى اش جشن رها شدن از قید پدرانى است که جان فرزند خویش را نذر قربان گاه ها مى کردند . . .

عید قربان بر همه مسلمانان جهان مبارک

جملات زیبا برای تبریک عید قربان به مسلمانان جهان

سربلندی ابراهیم ، آرامش اسماعیل ، امیدواری هاجر ، عطر عرفه

و برکت عید قربان را برای شما آرزومندم

زندگیتان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه ی زمزم

عید سعید قربان بر همه مسلمانان جهان همایون باد

تبریک عید قربان به مسلمانان جهان کوتاه

مبارک باد عید قربان ، نماد بزرگ ترین جشن رهایى انسان از وسوسه هاى ابلیس . . .

مسلمانان عیدتان مبارک

تبریک عید قربان به انگلیسی

Eid of faith and test, Eid of self-sacrifice and benevolence, Eid of closeness and sacrifice,

Happy Eid Khalil Rahman, the feast of the defeat of the devil on your Excellency and your honorable family.

عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان،

عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان بر جنابعالی و خانواده محترمتان مبارک.

پیام تبریک عید قربان به زبان انگلیسی

Happy Eid al-Adha to all Muslims in the world

عید قربان بر همه مسلمانان جهان مبارک

تبریک عید قربان به عربی

عید الأضحى للحقیقة من عند الله تعالى

جاءت الشمس إلى لیل الظلام البشری

قلب تشو ملیء بمواسم العطش

نعمة المطر سقطت على صحراء قلوبنا

عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم

آفتابی به شب ظلمت انسان آمد

جمله دلها چو کویری ست پر از فصل عطش

بر کویر دل ما ، نعمت باران آمد

عید قربان بر همه عرب زبانان جهان مبارک باد

تبریک عید قربان به زبان عربی با ترجمه

عید الأضحى أو العید هو برکات الله

إنه عید الحب وعید النحر والصلاة والدعاء

جوهر الحقیقة یحتفل به مع ضیوفه

مرکز هذا الاحتفال المضیء هو صحراءنا

عید قربان است یـا عیـد عنایـات خداست

عید عشق و عیـد ایثار و مناجات و دعاست

ذات حق با میهمـانانش گرفتـه جشن عیـد

مرکـز ایـن جشـن نورانـی بیابـان منـاست

تبریک عید قربان به زبان کردی

بیانوو بۆ جەژن بۆ هەموو ئەوانەی خۆشمان دەوێن

سلاو ناوت لە بیرکردنەوەکانتدایە و خۆشەویستیت لە دڵماندایە. . .

تبریک عید قربان به زبان ترکی استانبولی

Allahi teala En güzel bayramları size nasip etsin.kurban bayramınız mübarek olsun

خداوند متعال بهترین عیدها را نصیبتان کند، عید قربان شما مبارک

تبریک عید قربان به زبان ترکمنی

قربان بایرامی

غوتلی یورگلر مرادلی

سفرانگیز دادلی

گاجک لر امیدلی بولسین

عکس نوشته تبریک عید قربان

کلیپ تبریک عید قربان

کلیپ شاد برای تبریک عید قربان

سخن آخر

