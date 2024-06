عید غدیر خم مصادف با روز 18 ذی الحجه بزرگ‌ترین اعیاد شیعیان است که در تقویم سال 1403 روز سه شنبه 5 تیر می شود.به همین مناسبت مجموعه ای از عکس و متن زیبا برای عید غدیر را برای شما کاربران گرامی گردآوری کرده‌ایم که در ادامه تقدیم حضورتان می‌شود:

متن تبریک عید غدیر

آغاز، علی بود و علی حُسن ختام

او اول و آخر است به دین اسلام

در عید غدیر خم فرستد صلوات

متن در مورد عید غدیر کوتاه هر کس که او را علی، ولی گشت و امام‌ جشن ولایت چـه دلپذیـر است

صاحب این عید حیّ قدیر است

بـه خلـق عالم علی امیـر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است تبریک رسمی عید غدیر

اگر خلق عالم علی را می‌شناختند، دوستش می‌داشتند و اگر خلق عالم علی را دوست می‌داشتند، جهنم آفریده نمی‌شد.

عید غدیر خم بر دوستداران امام علی (ع) تهنیت باد

متن ادبی برای عید غدیر

غدیر، سر آغاز رسالتِ آسمانی تمام پیامبران خداست درختِ دین، در غدیر است که سر به ملکوت می‌ساید

امامتِ دوازده خورشید، در روشنِ چشم‌های غدیر، طلوع کرده است اینک، دستِ تمامتِ اسلام است که بالا می‌رود

اینک، دستِ نورانیِ قرآنِ ناطق است که تا عرش خدا اوج می‌گیرد اینک، زمین است که به آسمان می‌بالَد

اینک، خورشید است که بر تابشِ خود بر علی علیه السلام، به زمین فخر می‌کند

و اینک این کلماتِ آسمانی، از ملکوتِ کلامِ پیامبر علیه السلام منتشر می‌شود

که هر که را من مولا و سرپرستِ اویم، پس علی علیه السلام نیز مولا و سرپرست اوست

این عید بزرگ را خدمت تمامی شما دوستان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم.

دکلمه زیبا برای عید غدیر

ای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام بر تو ای روز امامت از همه امت سلام از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام عید غدیر خم مبارک دکلمه درباره عید غدیر دستی به هوا رفت و دو پیمانه به هم خورد

در لحظه «می» نظم دو تا شانه به هم خورد

دستور رسید از ته مجلس به تسلسل

پیمانه «می» تا سر میخانه به هم خورد

دستی به هوا رفت و به تایید همان دست

دست همه قوم صمیمانه به هم خورد

«لبیک علی »قطره باران به زمین ریخت

«لبیک علی» نور و تن دانه به هم خورد

یک روز گذشت و شب مستی به سر آمد

یعنی سر سنگ و سر دیوانه به هم خورد

پس باده پرید از سر مستان و پس از آن

بادی نوزید و در یک خانه به هم خورد

عید سعید غدیر بر همگان مبارک باد عکس پروفایل عید غدیر خم عکس پروفایل عید غدیر خم تبریک عید غدیر به سادات حال و روز دلامون زیبا شد دل عاشقا همه شیدا شد گوش کنید فرشته ها می خونن بزنید کف که علی مولا شد عید غدیر بر شما سادات گرامی مبارک تبریک عید غدیر به نوه عزیزم بشارت از خدا به آل فاطمه تجلای غدیر، مبارک بر همه اهل دین عید کمال دین شده که علی امیرمؤمنین شده سادات عزیز نوه عزیزم عید غدیر بر شما مبارک تبریک عید غدیر به دوست الحق که تو آن علی ولی اللهی از اسرار خداوند جهان آگاهی آغاز ولایتت فرستم صلوات دانم ز عنایتت غمم می کاهی عید سعید غدیر خم بر شما دوست عزیز مبارک باد متن عید غدیر برای دوستان غنچه لبهای پیغمبر که شد وا در غدیر بر لبش گل واژه ” من کنت مولا ” نشست عید غدیر خم را خدمت شما دوست عزیزم تبریک عرض می کنم عکس نوشته تبریک عید غدیر عکس نوشته تبریک عید غدیر

تبریک عید غدیر به امام زمان

امروز به هرکوچه اذان باید گفت

در وصف علی ز. آسمان باید گفت

چون عید امیر مومنین است

تبریک به صاحب الزمان باید گفت

تبریک عید غدیر به همسر

خوشحالی یعنی….

همسرت سید باشه ….

سید جان عیدت مبارک

تبریک عید غدیر به عشقم

جشن ولایت چـه دلپذیـر است

صاحب این عید حیّ قدیر است

بـه خلـق عالم علی امیـر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

عشقم عیدت مبارک

تبریک عید غدیر به زبان ترکی

علینون عشقی واردی اورکده رشته رشته

یازوبدی لوح عرشه گوزل آدین فرشته

گیده جهاندا زاهد گیجه گونوز کنشته

علینی ایتسه انکار اجازه یوخ بهشته

که هر ایکی جهاندا ولایت علی وار

تبریک عید غدیر به انگلیسی

God bless the king of men

Do not make me need cowards

Happy Eid Ghadir

خدایا به حق شاه مردان

مرا محتاج نامردان مگردان

فرا رسیدن عید غدیر خم مبارک

عکس نوشته عید غدیر خم به انگلیسی عکس نوشته عید غدیر خم به انگلیسی

تبریک عید غدیر به عربی

الحقیقة أنک ولی الله

الوعی بأسرار الله فی الکون

بدایة ولایتک أبعث صلوات

أعلم أنک تعتنی بحزنک

عید سعید غدیر

الحق که تو آن علی ولی اللهی

از اسرار خداوند جهان آگاهی

آغاز ولایتت فرستم صلوات

دانم ز عنایتت غمم می کاهی

عید سعید غدیر خم مبارک باد

عکس تبریک عید غدیر

پوستر عید غدیر

کلیپ تبریک عید غدیر

کلیپ تبریک عید غدیر خم به رفیق

سخن آخر

در این مطلب مجموعه ای از پیام تبریک عید غدیر 1403 را به دوستان، همسر و عقشم را به همراه عکس نوشته، استوری و کلیپ مشاهده کردید که می توانید برای تبریک به عزیزانتان و ارسال در شبکه های اجتماعی مانند واتساپ و اینستاگرام استفاده کنید.