اربعین حسینی ۱۴۰۴ چه روزی است؟ | تاریخ دقیق به شمسی، قمری و میلادی
اربعین حسینی ۱۴۰۴ مصادف با پنجشنبه ۲۳ مرداد است. در این مطلب تاریخ دقیق اربعین به شمسی، قمری و میلادی را بررسی میکنیم.
تحریریه اصفهان: اربعین در لغت به معنای «چهلم» است و در فرهنگ شیعه به چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) اطلاق میشود؛ روزی که برابر با ۲۰ صفر در تقویم قمری است. اربعین حسینی یکی از بزرگترین تجمعات مذهبی جهان به شمار میآید و میلیونها نفر از عاشقان اهلبیت در این روز به زیارت کربلا میروند.در این مطلب، تاریخ دقیق اربعین ۱۴۰۴ را در تقویم شمسی، قمری و میلادی بررسی میکنیم.
اربعین حسینی امسال چه روزی است؟
اربعین حسینی امسال 1404 روز پنجشنبه 23 مرداد است.
تاریخ اربعین ۱۴۰۴
-
تقویم شمسی: پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴
-
تقویم قمری: پنجشنبه ۲۰ صفر ۱۴۴۷
-
تقویم میلادی: Thursday, 14 August 2025
اربعین حسینی ۱۴۰۴ چندم است؟
امسال، اربعین حسینی در روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ برگزار میشود. این روز طبق قانون کشور ایران، تعطیل رسمی است و بسیاری از مردم برای حضور در مراسم پیادهروی اربعین به سمت کربلا حرکت میکنند.
پرسش های متدوال
آیا اربعین ۱۴۰۴ تعطیل است؟
بله. روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ که مصادف با ۲۰ صفر ۱۴۴۷ است، تعطیل رسمی محسوب میشود.
سخن آخر
اربعین حسینی، نماد عشق و وفاداری به امام حسین (ع) و یاران باوفایش است. اکنون که تاریخ دقیق آن را در تقویمهای شمسی، قمری و میلادی میدانید، میتوانید برای شرکت در مراسم باشکوه این روز برنامهریزی کنید.