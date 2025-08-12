پیام تسلیت اربعین حسینی 1404 | عکس، استوری و کلیپ

اربعین 1404 برابر با پنجشنبه 20 صفر (23 مرداد) است.در این مطلب مجموعه‌ای از پیام‌ها، متن‌ها، استوری‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های تسلیت به مناسبت اربعین حسینی را مشاهده خواهید کرد.

روز اربعین حسینی در سال 1404، برابر با پنجشنبه 20 ماه صفر (23 مرداد) است. این روز به عنوان یادبود اربعین حسینی، فرصتی برای ابراز همدردی و تسلیت به عاشقان و پیروان اهل بیت (ع) است. در ادامه، مجموعه‌ای از متن‌ها، پیام‌های تسلیت، استوری‌ها، کلیپ‌ها و عکس‌های مرتبط با اربعین حسینی را برای شما آماده کرده‌ایم.

پیام تسلیت اربعین حسینی 1404

بسوز ای دل که امروز اربعین است

عزای پور ختم المرسلین است

قیام کربلایش تا قیامت

سراسر درس، بهر مسلمین است

اربعین حسینی تسلیت باد

پیام تسلیت اربعین حسینی رسمی

السلام علیکم یا ابا صالح المهدى (عج)!

السلام علیک یا امین الله فى ارض و حجته على عباده!

یاصاحب الزمان آجرک الله…

«اربعین حسینی بر شما وعاشقان حسین تسلیت»

پیام تسلیت اربعین حسینی اداری

بیخود از خویشم و دور از تو کسی نیست مرا

به تو ای عشق از این فاصله دور سلام

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین

اربعین حسینی بر مسلمانان تسلیت باد

متن ادبی در مورد اربعین حسینی

دل ما در پی آن کاروان است

که از کرب و بلا، با غم روان است

چه زنجیری به دست و بازوان است

که گریان دیده و آشفته حال است

به یاد کربلا دل ها غمین است

دلا خون گریه کن چون اربعین است

اربعین حسینی تسلیت باد.

متن تسلیت اربعین حسینی

سلام بر حسین و اربعینش،

سلام بر زینب و اندوه جانکاهش

سلام بر اشکهای غریبانه سید الساجدینش

سلام بر اربعین و زائرانش!

سلام بر کاروانیان به سوگ نشسته

که به سوغات بر مزار کشتگان،

عشق بردند واندوه را به مویه نشستند.

یا ثار الله و ابن ثاره

به شوق زیارت صحن و سرای جان فزایت،

اربعین شهادتت را به سوگ می نشینیم

اربعین تسلیت باد

متن اربعین حسینی امسال

السلام ای وادی کربلا

السلام ای سرزمین پر بلا

السلام ای جلوه گاه ذوالمنن

السلام ای کشته های بی کفن

اربعین حسینی برشما تسلیت باد

متن در مورد اربعین نرفته ها

مگر قرار نشد کربلایی ام بکنی ؟

ترحمی به غم این جدایی ام بکنی ؟

کبوتر حرمی ام ولی بدون حرم

مگر قرار نشد که هوایی ام بکنی ؟

به استکان عراقی اربعین سوگند

نشسته‌ام که تو مهمان چایی ام بکنی

به پشت میله‌ی زندانِ نفس، محبوسم

نمیشود که تو فکر رهایی ام بکنی ؟

پیامک اربعین امسال

امشب شب اربعین مصباح هداست

دل یاد حسین بن علی شیر خداست

پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت

امشب شب یاد عشقیاء و شهداست

پیام تسلیت اربعین حسینی به زبان عربی

أتمنى لو کنا نفعل شیئًا ما بعد ذلک

دعنا نساعدک أنت وأطفالک

أتمنى لو کنا فی کربلاء أیضا

لقد تم التضحیة بنا على خطىکم

السلام علیکم ام ابا عبدالله ...

کاش بودیم آن زمان کاری کنیم

از تو و طفلان تو یاری کنیم

کاش ما هم کربلایی می شدیم

در رکاب تو فدایی می شدیم

السلام علیک یا ابا عبدالله …

پیام تسلیت اربعین حسینی به زبان انگلیسی

Friends, complain and shout with me and my heart

Free the sigh from the confinement of the heart

Arbaeen has come to remember the martyrs

Cry on the wound of Hazrat Sajjad

دوستان با من و دل ناله و فریاد کنید

آه را با نفس از حبس دل آزاد کنید

اربعین آمده تا از شهدا یاد کنید

گریه بر زخم تن حضرت سجاد کنید

پیام تسلیت فرماندار به مناسبت اربعین حسینی

سلام بر حسین(ع)و سلام بر اربعین و زائرانش

اربعین سرور و سالار شهیدان از راه می‌رسد و رنگ عزا بر روح ، جان و زندگیمان می‌نشاند

اربعین، روز زنده نگه داشتن یاد و نهضت شهیدان کربلا و رمز ماندگاری نهضت پربار حسینی و اعلام پایبندی به مکتب سرخ عاشوراست.

پیام تسلیت شهردار به مناسبت اربعین حسینی

چهل غروب غم و مصیبت از آن عصر به خون و ماتم کشیده عاشورا گذشت، چله غمباری که با فرا رسیدنش بار دیگر، تلخی مصیبت از دست دادن سرور آزادگان جهان را بر کالبد و روان تاریخ بشری فرو ریخت و داغ جگرسوزی بر قلبهای به آتش کشیده و به سوگ نشسته عاشقان نهاد.

اربعینی که به راستی رمز ماندگاری نهضت پر بار حسین(ع) و مظهر پایبندی و سرسپردگی به صبر، آزادگی و حریت و... در مکتب انسان ساز عاشورا است، بار دیگر با فرارسیدنش در گوش تاریخ و بستر زمان درسهای بزرگ قیام سرخ عاشورا که همانا ایستادگی در برابر ظلم و بی عدالتی، دفاع از حق، حریت و آزادگی، و... در عرصه های زندگی را اعلام میدارد تا ما با تجدید میثاق با آرمانهای و آموزه های عاشورایی و حسینی و الگو قرار دادن اسوه هایی از جنس عشق، ایثار و آزادگی لبیکی صادقانه و ارداتمندانه به ندای "هیهات منا الذله" ایشان گوییم.

اینجانب اربعین سرور و سالار شهیدان کربلا، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ۷۲ تن از یاران با وفایش را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران اسلامی به ویژه دوستداران و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می نمایم و امیدوارم همه ما به فضل الهی همواره از رهروان راستین و صدیق نهضت حسینی باشیم.

عکس تسلیت اربعین حسینی

در ادامه می‌توانید عکس‌های زیبا و مناسب برای این روز را مشاهده کنید. این عکس‌ها به شما کمک خواهند کرد تا پیام تسلیت خود را به شکلی ویژه و تاثیرگذار به اشتراک بگذارید.

