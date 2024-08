روز 29 ماه صفر مصادف با شهادت علی ابن موس الرضا (ع) است که در تقویم سال 1403 برابر است با روز چهارشنبه 14 شهریور.ضمن عرض تسلیت با مجموعه‌ای از متن و پیام تسلیت شهادت امام رضا با ما همراه باشید.

تسلیت شهادت امام رضا

سلام بر تو‌ای عصمت هشتم!

کوچه‌های توس هنوز بوی عطرآگین تو را می‌دهد

و آوای غریب ملائک هنوز در طواف

حریم کبریایی‌ات به گوش می‌رسند

شهادت امام رضا (ع) تسلیت

متن رسمی تسلیت شهادت امام رضا

یا امام رضا! از مظلومیت تو چه بگویم که

با دانه‌های انگور خواستند تو را مسموم کنند؟

از خراسان چه بگویم که سرزمینش جانت را گرفت؟

اکنون تنها امیدم شده خراسان و هر بار که دلم می‌گیرد

دوست دارم به نزدت بیایم و با نیایش و عبادت در حرمت

از خداوند فرصتی جدید در زندگی بخواهم

شهادت امام رضا (ع) را به همه مسلمین جهان تسلیت عرض می‌کنم

تسلیت شهادت امام رضا 1403

آخر ِ صفر و عزای ثامن‌الحجج

سینه زن و بگو اللهم عجل فرج

یا صاحب صاحب‌الزمان، شده بیت الاحزان

وادی ّ خراسان، مولا یا رضا جان...

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

متن سوزناک برای شهادت امام رضا

خراسان می‎دهد بوی مدینه

خراسان کوه غم دارد به سینه

خراسان را سراسر غم گرفته

در و دیوار آن ماتم گرفته

شهادت امام رضا (علیه السلام) تسلیت باد

متن روضه شهادت امام رضا

تو آن جگرسوخته‌اى که آب را به زائرانش هدیه مى‌‌کند

زیرا اولاد على علیه‌السلام از عزیزترین‌‌هاى خود مى‌‌بخشیدند

و من در صحن تو به دنبال اشاره‌‌هایى مى‌‌گردم که با آن حرف مى‌‌زنى

مثل پرواز همان کبوتران که با گندم‌هاى محبت تو

عمرى است اسیر رهایى در آسمان هم‌جوار تواند

شهادت آقا امام رضا «علیه السلام» تسلیت باد

متن مداحی شهادت امام رضا

دعا می‌کنم در آخرین روز‌های ماه صفر

امام حسین علیه السلام خریدار اشک‌های‌تان

پیامبر صلوات الله علیه و آله مشکل گشای غم‌های‌تان

غریب مدینه، امام حسن مجتبی علیه‌السلام شفاعت خواهتان

خورشید طوس، امام رضا علیه السلام ضامن دعاهای‌تان

و مهدی فاطمه علیهم السلام سایبان دل‌های‌تان باشد

دکلمه در مورد شهادت امام رضا

به نام حضرت یار و به نام جانانم

پر از سکوت غمم یا که دل هراسانم

غریب و گم شده در راه مانده حیرانم

کنار جاده نشستم چقدر بی جانم

عجیب در به در کوچه ی خراسانم

دوباره قصه ی عشق و جنون شده تکرار

بیا و داغ حرم را به قلب من نگذار

هوا هوای گدایی رسیده وقت قرار

قدم قدم به تو نزدیک میشوم انگار

گدای خسته ات آمد سلام سلطانم

دلم گرفته فدایت شوم دعایم کن

میان صحن تو دلداده ام صدایم کن

بیا و از همه غیر از خودت جدایم کن

خراب کن من بد را خودت بنایم کن

مریض و پر غم و دردم تویی تو درمانم

همیشه صحنه ی زیبا نمیرود از یاد

کنار حوض حرم رو به روی گوهرشاد

نگاه من به زن پیر و خسته ای افتاد

که آب و دانه به کام کبوتران میداد

بیین که مثل همه زائران پریشانم

صدای همهمه ی جمعیت صدای زنان

صدای گریه ی طفلان صدای پیر و جوان

و صحن ها که پراست از دعای این و آن

سرت همیشه شلوغ بوده شکر آقا جان

برای غربت مردی غریب گریانم

همان که دور مزارش فقط چند تایی

کبوترند و ندارند لانه و جایی

نشانی حرمش انتهای زیبایی

مدینه کوچه ی غربت پلاک تنهایی

همیشه زائر آن سرزمین پنهانم

پیام تسلیت فرماندار به مناسبت شهادت امام رضا

فرارسیدن شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت؛ امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا(ع) که با ایام سوگواری پایانی ماه صفر همزمان شده است را به تمامی مسلمین جهان و ارادتمندان اهل بیت (ع) بویژه مردم ولایتمدار شهرستان ... تسلیت عرض می‌نمایم.

تسلیت شهادت امام رضا به حضرت معصومه

زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟

بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم میرسی ؟

گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگی ام

ضامن چشمان آهوهابه دادم میرسی ؟

شهادت امام هشتم تسلیت باد

تسلیت شهادت امام رضا به انگلیسی

O Shiites, cry and shout tonight

Remember its strangeness tonight

On the night of the martyrdom of Imam Reza, I beg and pray

ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب

از غربت آن غریب کن یاد امشب

در شب شهادت امام رضا التماس دعا دارم

تسلیت شهادت امام رضا به انگلیسی با ترجمه

The chicken in my heart is excited

He mentions Ali ibn Reza

It jumps and goes from my chest

Oh, what your love does

مرغ دلم شور و نوا می کند

ذکر علی بن رضا می کند

می پرد و می رود از سینه ام

آه که عشق تو چها می کند

عکس نوشته تسلیت شهادت امام رضا

