به مناسبت روز پدر و روز مرد در ایران مجموعه ای از پیام و متن تبریک روز پدر 1403 را به همراه عکس نوشته و عکس های پروفایل آماده کرده ایم.

تبریک روز پدر

روز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست …

روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته …

و اون گنجی یه که هر کسی نمی تونه دارای اون باشه …

روز موجودی با محبت به نام پدر ..

پدر عزیزم روزت مبارک

تبریک روز پدر و مرد

هر بار دستانم را می‌گیری، خیالم راحت می‌شود؛

می‌دانم که هوایم را داری و من میان ازدحام غریبی،

گم نمی‌شوم و تو هیچ وقت دستم را رها نمی‌کنی…

تبریک روز پدر از طرف پسر

پدر عزیزم

تو قهرمان زندگی من هستی

نه! نمی‌توانی ساختمان‌ها را جا به جا کنی

نمی‌توانی در آسمان‌ها پرواز کنی

اما با میلیاردها چراغ نادیدنی

آینده من را روشن‌تر از خورشید کرده‌ای

دوستت دارم

روزت مبارک پدرم

تبریک روز پدر فوت شده

بابای خوب و عزیزم

حرف تو که میشود بى صدا میشکنم

بگذریم از اینکه حال من

هیچوقت خوب نمیشود …

روحت شاد

تبریک روز پدر ۱۴۰۳

تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و … بسیار سخت است

پدرم روزت مبارک

تبریک روز پدر به انگلیسی

Happy Father’s day to my wonderful Daddy. Thanks for always being there for us. I love you to the moon… and back!

روز پدر به بابای فوق العاده خودم مبارک. ممنون که همیشه کنارمون هستی. خیلی خیلی دوستت دارم.

پیام تبریک روز پدر

داروی تمام دلتنگی‌هایم

قرص روی ماه توست، پدر!

روزت مبارک...

پیام تبریک روز پدر به همکار

پدر تنها کسی است که

با نگفتن غم‌هایش

موهایش سفید می‌شوند...

روزت مبارک پدر مهربانم!

پیام تبریک روز پدر برای برادر

ای پدر بوی شقایق می‌دهی

عاشقی را یاد عاشق می‌دهی

با تو سبزم، گل بهارم،‌ای پدر

هر چـه دارم از تو دارم‌ای پدر

روزت مبارک بهترین برادر دنیا

پیام تبریک روز پدر از طرف دختر

پدر! بشنو این حرف فرزند خویش

عزیز و گرامی و دلبند خویش

تویی مایه بود و پیدایشم

کنارت به ناز و به آسایشم

پدر تکیه‌گاه وجود منی

تو سرمایه هست و بود منی

پیام تبریک روز پدر شوهر

پدرشوهر جان

نگاه مهربان و صدای دلنشینت را با تمام وجود دوست دارم

روز پدر مبارک باد

پیام تبریک روز پدر به عمو

وقتی که صحبت از عمو‌ها می‌شود، می‌دانم که شما بهترین عموی دنیایی، مهربان و دوست داشتنی. روزمرد بر شما مبارک.

پیام تبریک روز پدر و تولد حضرت علی

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد

که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر مبارک . . .

پیام تبریک روز پدر فوت شده

سلام پدرم

تو در قوس ماه خوابیدی

چه میدانی تاریکی بختک زندگی است

برخیز ببین که ماه آینه میشود با تو

روزت را در غروب تو جشن چگونه گیرم

وقتی تمام شمع ها فوت شده اند

روزت را تبریک گفتم

در بغضی که سرشکم تنهایی توست

در دیده ام جای تو خالیست

بی تو سینه جای آهیست

مدام

تو در قوس ماه راحتی

من در غروب تو خاموش

عکس نوشته تبریک روز پدر