متن ادبی درباره وکیل

متن زیبا برای تشکر از وکیل در قالب پیام تبریک‌ روز وکیل به صورت رسمی، ادبی و شعر جهت ارسال در شبکه های اجتماعی را در این مطلب برایتان آمده است.

پیام تبریک روز وکیل

تا هنگامی که وجدان های بیدار،

شرافت خود را در راه احقاق عدالت، وثیقه سوگند شان می سازند؛

حق و عدالت هیچگاه از نفس نمی افتد

و تا آن وقت که گام های خستگی ناپذیر و استوار می پایند و می پیمایند

حق ماندنیست

قدم هایت استوار و روزت مبارک

متن تبریک روز وکیل

خدایا …

قصه وکالت را زیاد شنیده‌ام

اما قصه وکیلی

چون تو را نه !

تو که وکیل باشی

همه حق‌ها گرفتنی است

پرونده‌ای که تو

وکیلش باشی قصه‌اش

ستودنی است

روز وکالت مبارک

تبریک روز وکیل

تبریک روز وکیل به همکار

یک ساعت عدالت از یک سال عبادت بهتر است

زیرا بی عدالتی، فضای نا امنی را به وجود می‌ آورد به طوری که

تعدادی از مردم نسبت به تمام چیز‌ها حتّی عبادت خداوند هم به شک می‌ افتند

روز وکیل مدافع گرامی باد همکار عزیز

تبریک روز وکیل به پدر

وکالت صرفا یک حرفه نیست، بلکه تعهدی است در راه وجدان و انسانیت

و پذیرش این تعهد کار هر کسی نیست،

اما من ایمان دارم که به یاری خدا، تو از پس آن برخواهی آمد.

روزت مبارک پدر عزیزم

تبریک روز وکیل به پسرم

هفتم اسفند ، جشن استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران ،

دستآورد کوشش نزدیک به شش دهه وکلای آزاد و خودفرمان دادگستری

و بویژه یاد همکاران دربند و روز وکیل مدافع را گرامی می دارم

پسرم روز وکیل گرامی باد

تبریک روز وکیل به همسرم

ای وکیل نام تو واژه ای بی بدیل

اسم تو سایه ی عدل و داد

راه تو راه ناب و اصیل

همسرم مرد قانون روزت مبارک

تبریک روز وکیل به عشقم

اگر دادگر باشی ای شهریار

نمانی و نامت بود یادگار

روز وکیل بر شما بازوی عدالت الهی مبارک

تبریک روز وکیل به خواهر

راه حق بر تو هموار؛ سوگند عدالت طلبی تان برقرار

خواهر عزیزم روزت مبارک

تبریک روز وکیل به دخترم در کارت بهترینی و رویارویی تو با مشکلات پیچیده همیشه تحسین بر انگیزه

به امید موفقیت های بیش تر

روز وکیل مبارک دختر عزیزم تبریک روز وکیل مدافع

وکیل بودن یعنی کمک به انسان‌هایی که نیازمند هستند

روز وکیل مبارک

متن تشکر از وکیل مدافع

شاد باش !

بخاطر سوگندی که برای احیای عدالت یاد کردی

نه یک روز بلکه هزاران سال

بگذار آوازه شاد بودنت

چنان در شهر بپیچد

تا رو سیاه شوند

آنان که غمگین دیدنت را

شرط بسته اند

اس ام اس تبریک روز وکیل

وکیل و نماینده دادخواه که منجی ست بر آدم بیگناه

به فضل اهورایی نیک داد ، به آیین آزادگی شد گواه

روز وکیل گرامی باد

متن زیبا برای تشکر از وکیل

او که همنام خداوندجهان است وکیل

برسرمشکل مردم نگران است وکیل

گاه رودیست خروشان که به دریابرسد

گاه آرام تر از آب روان است وکیل

سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل گرامی باد

متن ادبی درباره وکیل

وکلا در تاریکی محض روشنی‌بخش زندگی انسان‌های بی‌گناه هستند ...

روزتان مبارک وکلای گرامی

پیام تبریک روز وکیل به انگلیسی با ترجمه

Lawyers Cannot Love Someone Unconditionally; His Love Has Terms And Conditions.

وکیلا نمی تونن بی قید و شرط عاشق کسی بشن، عشق اونا قید و شرط داره

متن تبریک روز وکیل به انگلیسی

A Part Of A Lawyer’s Personality Is A Good Author And Storyteller.

یک وکیل خوب، یک نویسنده و قصه گوی خوب است.

استوری روز وکیل

عکس نوشته تبریک روز وکیل