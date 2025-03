لحظه تحویل سال1404 ساعت ۱۲ و ۳۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه روز پنجشنبه ۳۰ اسفند است.به مناسبت فرا رسیدن سال نو در ادامه مجموعه ای از متن کوتاه تبریک سال نو 1404 را به همراه عکس و استوری مشاهده می کنید.

تبریک عید نوروز

حافظ گشوده ام، و چه زیباست فال تو

حتما قشنگ می شود امسال حال تو

با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل

فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو

در سال نو، ۳۶۵ روز سلامتی، شادی، پیروزی، مهر و دوستی و عشق را برای شما آرزومندم.

عید نوروز بر شما مبارک

تبریک عید نوروز باستانی

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است

خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است

به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی

این پیامی است که از دوست به یار آمده است

شاد باشید در این عید و در این سال جدید

آرزویی است که از دوست به یار آمده است

تبریک عید نوروز رسمی

رنگ فردایت سبز

موج دریای نگاهت آبی

آسمانت همه غرق خورشید

لحظه هایت همه لبریز سعادت

نوروزتان مبارک باد

تبریک عید نوروز ۱۴۰۴

لبتان پر خنده

قلبتان از مهر آکنده

دولتتان پاینده

و نوروزتان فرخنده باد

متن کوتاه تبریک سال نو 1404

و انتهای این قصه‌ی سرد و سفید

همیشه سبز خواهد بود

تا رسیدن سال نو ،

تنها یک سلام خورشید باقی ست . . .

نوروزتان مبارک باد

تبریک عید نوروز به رفیق

بهترین آرزوهای سال نو تقدیم به بهترین دوستم!

تمام دارایی من، دوستی ماست و برات آرزو می کنم که سال جدیدت مثل دوستیمون فوق العاده باشه

تبریک عید نوروز به معلم

سال نو را به مورد علاقه ترین معلمم تبریک میگم

امیدوارم سال جدید، تمام شادی، آرامش و خوشبختی که به دنبالش هستید رو براتون به ارمغان بیاره

سال نو مبارک!

تبریک عید نوروز به زبان کردی

جه ژنتان پیروز بیت نه ک جاری سه دجار

به خوشی بژین شادو به ختیار

غونچه ژیانتان هه میشه گه ش بیت

جه ژنتان رازاوه دلتان هه ر خوش بیت

تبریک عید نوروز به پدر و مادر

روزگارت بر مراد

روزهایت شاد شاد

آسمانت بی غبار

سهم چشمانت بهار

قلبت از هر غصه دور

بزم عشقت پرسرور

بخت وتقدیرت قشنگ

عمرشیرینت بلند

سرنوشتت تابناک

جسم و روحت پاک پاک

‌سال نو پیشاپیش مبارک

تبریک عید نوروز به انگلیسی

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. May God give you the happiness and strength to overcome your past year failures.



از صمیم قلب سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می کنم. امیدوارم که خداوند به تو شادمانی و نیرویی عطا کند تا به ناکامی های گذشته غلبه کنی.

متن ادبی تبریک سال نو به دوستان

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می‌باشد به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند منان برایتان خواستاریم.

متن برای تبریک سال نو

حالِ نیکو،فالِ نیکو؛ سهم هر روزِ شما

شاد وپیروز ومبارک باد نوروزِ شما

هر دم و هرروزتان سرشار احوالاتِ ناب،

لحظه هاتان شادِشاد و دلخوشیتان بی حساب!

سال نو مبارک

پیامک باحال تبریک عید

یا مقلب ، قلب من در دست توست

یا محول ، حال من سرمست توست

کن تو تدبیری که در لیل و نهار

حال قلب من شود همچون بهار

یا مقلب ، قلب او را شاد کن

یا مدبر ، خانه اش آباد کن

یا محول ، احسن الحالش نما

از بدیها فارغ البالش نما

فرا رسیدن نوروز باستانی بر همه‌ شما عزیزان مبارک باد

متن کوتاه در مورد عید نوروز

خبر آمد!

خبری در راه است

قاصدک رقص کنان می آید

او ز راز دل من آگاه است

می دانم

خبری خوش ز سفر آورده

قدمت خیر گلم،قاصدکم!

قدمت خیر!

بهار در راه است

عیدتون مبارک

متن تبریک عید به عشقم

میان همهمه ها ، در این شلوغی بازار عید، من فقط به انتظار تو هستم ، چرا که بهار من تویی

عیدت مبارک زندگیم

متن تبریک عید به دخترم

بیامد شاهد شیرین نوروز

بنازم سفره ای هفت سین نوروز

زچشم ابر نیسا نی در این فصل

بریزد اشک مشک آگین نوروز

سال نو مبارک بهترین دختر دنیا

متن تبریک عید به پسرم

یک سلام قشنگ تقدیم به کسی که

نامش در بهار من

یادش در اندیشه من

و محبتش درقلب من

و دیدارش آرزوی من است

پسر گلم سال نو مبارک

عکس نوشته تبریک عید نوروز

کلیپ تبریک سال نو

استوری عید نوروز مبارک