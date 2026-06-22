تقویم ۳۰ روزه تیر ۱۴۰۵ تنها دو روز تعطیل رسمی مذهبی در سوم و چهارم ماه مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی دارد. این ماه علاوه بر ایام سوگواری، میزبان مناسبت‌های کلیدی ملی، فرهنگی و جهانی نظیر سالروز انهدام پرواز ۶۵۵، روز قلم و روز ملی فناوری اطلاعات است.

تقویم نخستین ماه از فصل تابستان در سال ۱۴۰۵ خورشیدی، ساختاری متراکم از رویدادهای مذهبی، ملی و تاریخی را به نمایش می‌گذارد. بررسی روزشمار تیرماه نشان می‌دهد که تمرکز تعطیلات رسمی در همان روزهای ابتدایی ماه و تقارن آن با دهه اول محرم، به دلیل قرارگیری در میانه هفته، بر برنامه‌ریزی‌های کلان اداری، آموزشی و سفرهای زیارتی تاثیر مستقیمی خواهد داشت. در کنار این ایام تعطیل، ثبت روزهای سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران و مناسبت‌های جهانی در روزهای کاری، تیر ۱۴۰۵ را به بازه‌ای مهم برای سازمان‌ها، نهادهای اجرایی و رسانه‌ها جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل کرده است.

بررسی دقیق تعطیلات رسمی و مذهبی در تیر ۱۴۰۵

بر اساس ساختار کلی تقویم رسمی کشور، تیر ۱۴۰۵ یک ماه ۳۰ روزه است که از دوشنبه یکم آغاز شده و در روز سه‌شنبه سی‌ام پایان می‌یابد. در این مقطع زمانی، تنها دو روز تعطیل رسمی ثبت شده است که هر دو ماهیت مذهبی دارند و مقارن با ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) در دهه اول ماه محرم الحرام هستند.

روز چهارشنبه، سوم تیرماه، مصادف با نهم محرم ۱۴۴۸ قمری و تاسوعای حسینی است که به عنوان نخستین روز تعطیل این ماه شناخته می‌شود. بلافاصله در روز پنجشنبه، چهارم تیرماه، دهم محرم و عاشورای حسینی فرا می‌رسد که دومین روز تعطیل تقویم را رقم می‌زند. لازم به ذکر است، اگرچه در برخی مراجع و سایت‌ها احتمال جابه‌جایی یک‌روزه مبنای تقویم قمری (چهارم و پنجم تیر) مطرح شده است، اما تقویم‌های به‌روز و مبنای رسمی جدید، تعطیلی را در روزهای سوم و چهارم تثبیت کرده‌اند.

تقویم تیر 1405

در جدول زیر وضعیت روزهای تعطیل این ماه به تفکیک ارائه شده است:

تاریخ شمسی و قمری عنوان مناسبت وضعیت اداری ۳ تیر (۹ محرم) تاسوعای حسینی تعطیل رسمی ۴ تیر (۱۰ محرم) عاشورای حسینی تعطیل رسمی

مناسبت‌های ملی، تاریخی و فرهنگی در روزهای کاری

در کنار ایام سوگواری و تعطیلات مذهبی، تقویم تیر ۱۴۰۵ دارای چندین رویداد غیرتعطیل اما بسیار مهم است که بخش عمده‌ای از هویت تاریخی، سیاسی و فرهنگی کشور را تشکیل می‌دهند. این ایام برای دستگاه‌های متولی جهت برگزاری همایش‌ها، تبلیغات و برنامه‌ریزی‌های سازمانی اهمیت بالایی دارند.

در حوزه تاریخ معاصر و دفاع مقدس، دو رویداد سرنوشت‌ساز در این ماه قرار دارد. دوازدهم تیرماه یادآور سالگرد شلیک به پرواز ۶۵۵ ایران‌ایر توسط ناو وینسنس آمریکا در سال ۱۳۶۷ است. همچنین در بیست و هفتم تیرماه، سالروز اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت توسط ایران ثبت شده است.

در عرصه علم و فرهنگ نیز، چهاردهم تیرماه به عنوان «روز قلم» شناخته می‌شود. بیست و دوم تیر، همزمان با زادروز محمد بن موسی خوارزمی، روز ملی فناوری اطلاعات نام‌گذاری شده است و در بیست و پنجم تیرماه، روز بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی داشته می‌شود. علاوه بر این موارد، برخی جشن‌های باستانی ایران نظیر جشن آب‌پاشونک (آغاز تابستان) در یکم تیر، جشن نیلوفر در ششم تیر و جشن خام‌خواری در پانزدهم تیر در منابع فرهنگی ذکر شده‌اند که تعطیل رسمی نیستند.

تاریخ مناسبت تاریخی / فرهنگی موضوع ۱۲ تیر سالگرد حمله به پرواز ۶۵۵ ایران‌ایر ملی – دفاع مقدس ۱۴ تیر روز قلم فرهنگی – ملی ۲۲ تیر زادروز خوارزمی / روز ملی فناوری اطلاعات علمی – ملی

تقویم رویدادهای جهانی در تیرماه

بخش دیگری از رویدادهای تیر ۱۴۰۵ به مناسبت‌های بین‌المللی اختصاص دارد که معادل‌سازی شده از تقویم میلادی هستند. مهم‌ترین مورد ثبت‌شده در منابع رسمی برای این ماه، روز پنجم تیر (مصادف با ۲۶ ژوئن میلادی) است. این روز از سوی سازمان ملل به عنوان «روز جهانی مبارزه با مواد مخدر» تعیین شده است.

با وجود اینکه این مناسبت در ایران با تعطیلی رسمی همراه نیست، اما زمان بسیار مهمی برای نهادهای اجتماعی، رسانه‌ها و سازمان‌های بهداشتی است تا برنامه‌های پیشگیری، آموزش و اطلاع‌رسانی خود را در سطح گسترده اجرایی کنند.