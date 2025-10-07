چهار نوجوان، یک ماجراجویی؛ داستان بچه مردم
فیلم «بچه مردم» ساختهٔ محمود کریمی و نویسندگی فائزه یارمحمدی، با حضور بازیگران نوجوان و نگاه صادقانه به زندگی، در جشنواره سی و هفتم فیلمهای کودکان و نوجوانان موردتوجه قرار گرفت. عوامل فیلم در نشستی با خبرنگاران و اصحاب رسانه دربارهٔ مسیر شکلگیری اثر، انتخاب بازیگران و تجربههای متفاوت کاری صحبت کردند.
فیلم «بچه مردم» یکی از آثار متمایز جشنواره اخیر است که با ترکیب نگاه مستند و داستانی، زندگی نوجوانان را باصداقت و حساسیت به تصویر کشیده است.
محمود کریمی دربارهٔ ایدهٔ فیلم توضیح داد:
ایدهٔ فیلم رسمی و سازمانی نبود؛ بیشتر ارادتی بود به بچههایی که قبلاً تلاش کرده بودند پروژهای مشابه بسازند؛ ولی به نتیجه نرسیده بودند. سید علی احمدی، تهیهکننده، موضوع را مطرح کرد و من و فائزه یارمحمدی تحقیق کردیم. حاصل آن طرح اولیه مسیر اصلی فیلم شد و انگار همه چیز با لطف خدا پیش رفت.
او دربارهٔ واکنش تماشاگران افزود:
یک تماشاگر پرسید فکر میکنم فیلم تأثیری گذاشته یا نه. گفتم وقتی مخاطب واکنش نشان میدهد، یعنی فیلم موفق بوده است. حتی فیلم شاهکار بن هور هم بدون دیدهشدن، معنایی ندارد.
فائزه یارمحمدی گفت:
همکاری با همسرم چالش داشت؛ اختلافنظر پیش میآمد؛ اما سعی کردیم مرز خانه و کار را حفظ کنیم. تمام تلاشمان برای خدمت به فیلم بود.
کریمی اضافه کرد:
حضور فائزه در نگارش و کارگردانی باعث شد نتیجه بهتری داشته باشیم.
کریمی در مورد سبک فیلم گفت:
فضای فیلم یادآور سینمای وس اندرسون است؛ اما زبان و روایت بومی خودمان را دارد. تلاش کردیم اثر هم ریشه در فرهنگ ایرانی داشته باشد و هم جهانی باشد.
فائزه یارمحمدی درباره نخستین تجربه دیدن فیلم در جشنواره گفت:
وقتی بالاخره فیلم را دیدم بغض کردم. خوشحالیام قابلکنترل نبود. نوجوانها فیلم را خیلی خوب درک کردند و واکنششان شگفتانگیز بود.
کریمی درباره انتخاب بازیگران توضیح داد:
برای نقشهای اصلی دو تا سه هزار نفر تست دادند، اما هیچکدام آنچه میخواستیم نبودند. تا اینکه علی صلاحی فیلم کوتاهی از یک پسر نشان داد و بعد از تمرینها متوجه شدیم انتخاب درستی است. او از کودکی در تئاتر بوده و تجربه زیادی داشت.
او به نقش هدایتکننده علی صلاحی هم اشاره کرد:
صلاحی با شناخت روحیه نوجوانان، توانست آنها را برای فیلم آماده کند.
روایت نوجوانان از نحوه انتخابشان
مهبد جهان نوش گفت:
بازی در بچه مردم نقطهٔ عطف زندگی من بود. قبل از این فیلم مسیر زندگیام و بعد از آن مسیر جدیدی پیدا کرد. حس کردم خدا حضور دارد.
فرزین فلسفین افزود:
روز تست فکر میکردم مثل همیشه است، اما وقتی فضای حرفهای گروه را دیدم، مطمئن شدم متفاوت است.
در نهایت ترکیب ما چهار نفر همان چیزی شد که فیلم میخواست.
ایلیا یعقوبی نیز گفت:
از لحظهای که وارد گروه شدم، فهمیدم وارد دنیای جدیدی شدم. این تجربه شروع واقعی مسیر بازیگری من بود.
کریمی درباره سبک فیلم توضیح داد:
فیلم میان مستند و داستانی حرکت میکند، اما با نگاه متفاوت مستندها. پیشتر مستند و برنامههای کوتاه طنز ساخته بودم. بچه مردم ادامه همان مسیر است؛ نگاهی شوخ و صادق به زندگی.
او درباره ترکیب بازیگران حرفهای و نوجوان گفت:
نوجوانان محور داستان هستند؛ اما نقشهای مکمل توسط بازیگران حرفهای بازی شده تا فیلم تأثیرگذارتر شود.
کنار هم بودن نسلها
کریمی در پایان گفت:
این فیلم نتیجه ترکیب تجربهٔ نسل حرفهای و جسارت نسل نوجوان است. همین کنار هم بودن باعث شد بچه مردم زنده و واقعی از کار دربیاید.
خلاصه داستان فیلم «بچه مردم»
فیلم روایت چهار نوجوان از طبقات مختلف جامعه است که در مسیر یک ماجراجویی شهری با چالشهای بزرگ روبهرو میشوند. در این سفر، دوستی، صداقت، مسئولیت و ایمان به زندگی معنا پیدا میکند. داستان بدون شعار و با زبانی ساده، دنیای نوجوانان امروز را نشان میدهد و پیام میدهد که «بچهٔ مردم بودن» به معنای رشد، استقلال و همدلی است.