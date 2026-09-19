برنامه سینماهای اصفهان شامل فهرست فیلم‌های در حال اکران، ساعت سانس‌ها و قیمت بلیت سینماهای شهر و شهرستان‌های استان است؛ در این صفحه می‌توانید برنامه اکران سینماها را به تفکیک هر مجموعه ببینید.

در این صفحه، برنامه اکران سینماهای اصفهان را به تفکیک هر مجموعه آورده‌ایم تا بتوانید فیلم‌های در حال اکران، ساعت سانس‌ها و قیمت بلیت را بررسی کنید. جدول هر سینما، جزئیات نمایش فیلم‌ها را در اختیار شما می‌گذارد و برنامه سینماهای شهرستان‌های استان اصفهان نیز در بخش جداگانه‌ای ارائه شده است. به این ترتیب، اطلاعات موردنیاز برای انتخاب فیلم و زمان مراجعه را یکجا در اختیار دارید. اگر به دیگر رویدادهای فرهنگی شهر علاقه دارید، می‌توانید برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را نیز دنبال کنید.

فیلم‌های در حال اکران در سینماهای اصفهان

فهرست فیلم‌های در حال اکران ممکن است در سینماهای مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد. برنامه هر مجموعه شامل نام فیلم، ساعت نمایش و قیمت بلیت در بخش مربوط به همان سینما آمده است.

فیلم‌های در حال اکران:

خانوم والده

اسکورت

زنده‌شور

استخر

سفینه نجات

ناپلئون در باغ زردآلو

لباس شخصی

سقف

جانشین

آنتیک

سفر به لیمونیا

خواب‌نما

نبرد با خرچنگ

آن دو

قرار ۳

فیلم‌های در حال اکران سینماها

برنامه سینماهای شهر اصفهان

در این بخش، برنامه نمایش فیلم‌ها در سینماهای شهر اصفهان به تفکیک هر مجموعه ارائه شده است.

بازه این برنامه: شنبه ۲۸ شهریور تا سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

پردیس سینمایی ساحل اصفهان

نمای بیرونی پردیس سینمایی ساحل اصفهان

پردیس سینمایی ساحل در میدان انقلاب اصفهان، ابتدای خیابان مطهری و روبه‌روی پل تاریخی سی‌وسه‌پل واقع شده است.

تعداد سالن: ۱۱ سالن

ظرفیت: ۹۲۵ نفر

امکانات: مسیریابی، کافی‌شاپ، کارتخوان، فودکورت، پارکینگ، چاپ بلیت و دسترس‌پذیری

برنامه پردیس سینمایی ساحل اصفهان

فیلم سانس‌های ۹۰ هزار تومانی سانس‌های ۱۵۰ هزار تومانی ناپلئون در باغ زردآلو ۱۳:۳۰، ۱۵:۱۵ ۲۰:۴۵، ۲۲:۳۰ استخر ۱۱:۳۰، ۱۴:۴۵، ۱۶:۱۵ ۱۷:۴۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ زنده‌شور ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵ ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۳۰ سفینه نجات ۱۲:۰۰، ۱۴:۱۵، ۱۵:۴۵ ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۰:۳۰ اسکورت ۱۱:۴۵، ۱۵:۰۰ ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۰۰، ۲۲:۴۵ جانشین ۱۲:۰۰، ۱۶:۴۵ ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ سقف ۱۳:۳۰ ۱۷:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ لباس شخصی ۱۱:۳۰ ۱۷:۰۰، ۲۲:۱۵ آن دو ۱۳:۴۵ ۱۸:۴۵، ۲۲:۱۵ سفر به لیمونیا ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰ ۱۹:۰۰ چند فیلم با یک بلیت | بسته سوم ۱۵:۳۰ —

سینما فلسطین اصفهان

سینما فلسطین اصفهان در گذر فرهنگی چهارباغ عباسی و جنب خیابان شیخ بهایی قرار دارد.

تعداد سالن: ۲ سالن

ظرفیت: ۵۲۹ نفر

امکانات: مسیریابی، پارکینگ، بوفه، کارتخوان، چاپ بلیت و دسترس‌پذیری

وضعیت برنامه: فعلاً برنامه اکران و سانس جدیدی برای این سینما اعلام نشده است.

پردیس سینمایی اصفهان مال

نمای بیرونی پردیس سینمایی اصفهان مال

پردیس سینمایی اصفهان مال در خیابان کمال اسماعیل، خیابان پاسداران، جنب خیابان آمادگاه و در طبقه سوم مجتمع اصفهان مال قرار دارد.

امکانات: آسانسور، پارکینگ، بوفه، رستوران، کارتخوان، دسترس‌پذیری، کافی‌شاپ، کتابخانه، فودکورت و اینترنت رایگان

برنامه پردیس سینمایی اصفهان مال

فیلم سانس‌های ۹۰ هزار تومانی سانس‌های ۱۵۰ هزار تومانی سانس‌های ۳۶۰ هزار تومانی استخر ۱۳:۲۰، ۱۵:۰۰ ۱۷:۱۰، ۱۸:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۰ — زنده‌شور ۱۲:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵ ۱۸:۵۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۴۵ ۱۳:۲۰، ۱۸:۵۰ سفینه نجات ۱۵:۴۰ — — اسکورت ۱۳:۰۰، ۱۴:۴۰، ۱۶:۱۰ ۱۷:۵۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۴۵ ۱۷:۱۰، ۲۰:۴۵ جانشین — ۱۹:۰۰ — نبرد با خرچنگ ۱۴:۰۰ ۱۷:۲۰ —

سینما فرهنگیان اصفهان

سینما فرهنگیان اصفهان در چهارراه شکرشکن و ابتدای خیابان حافظ قرار دارد.

تعداد سالن: ۲ سالن

ظرفیت: ۴۵۹ نفر

امکانات: مسیریابی، پارکینگ، بوفه، کارتخوان، دسترس‌پذیری، عابربانک و کتابخانه

برنامه سینما فرهنگیان اصفهان

فیلم سانس‌های ۵۰ هزار تومانی سانس‌های ۷۰ هزار تومانی ناپلئون در باغ زردآلو ۱۶:۳۰ — سفینه نجات — ۱۸:۰۰ لباس شخصی — ۲۰:۰۰ سفر به لیمونیا ۱۵:۰۰ —

پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان

پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان

پردیس سینمایی سیتی‌سنتر اصفهان در بزرگراه شهید دستجردی و در مرکز تفریحی گردشگری سیتی‌سنتر (پرستیژ لند) واقع شده است.

تعداد سالن: ۱۱ سالن

ظرفیت: ۸۵۰ نفر

امکانات: آسانسور، پارکینگ، بوفه، رستوران، کارتخوان، چاپ بلیت، دسترس‌پذیری، عابربانک، کافی‌شاپ، کتابخانه و فودکورت

برنامه پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان

فیلم سانس‌های ۹۰ هزار تومانی سانس‌های ۱۵۰ هزار تومانی ناپلئون در باغ زردآلو ۱۶:۳۰ ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ استخر ۱۵:۳۰ ۱۹:۴۵، ۲۲:۳۰ زنده‌شور ۱۳:۰۰ ۱۷:۳۰، ۲۲:۰۰ سفینه نجات ۱۴:۳۰ ۱۸:۳۰ اسکورت ۱۵:۳۰ ۲۰:۰۰ سقف ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵ — نبرد با خرچنگ ۱۲:۳۰ —

سینما سوره اصفهان

سینما سوره اصفهان در ابتدای خیابان آمادگاه و روبه‌روی هتل عباسی قرار دارد.

تعداد سالن: ۱ سالن

ظرفیت: ۲۵۰ نفر

تلفن: ۰۳۱-۳۲۲۳۲۱۵۱

وضعیت برنامه: در این تاریخ، رویدادی برای اکران در سینما سوره اصفهان ثبت نشده است.

پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان

نمای بیرونی سینما چهارباغ اصفهان

پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان در چهارباغ عباسی، روبه‌روی هتل عالی‌قاپو و جنب خیابان سیدعلیخان قرار دارد.

تعداد سالن: ۵ سالن

ظرفیت: ۷۴۰ نفر

امکانات: مسیریابی، پارکینگ، بوفه، کارتخوان، چاپ بلیت، دسترس‌پذیری و کافی‌شاپ

برنامه پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان

فیلم سانس‌های ۹۰ هزار تومانی سانس‌های ۱۵۰ هزار تومانی استخر ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰ زنده‌شور ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵ ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۳۰ سفینه نجات ۱۳:۴۵ ۱۹:۰۰ اسکورت ۱۲:۳۰ ۱۷:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵ جانشین — ۲۲:۳۰ سقف ۱۲:۱۵ ۱۷:۳۰ لباس شخصی ۱۵:۳۰ — آن دو — ۲۰:۴۵

سینما سپاهان اصفهان

نمای بیرونی سینما سپاهان اصفهان

سینما سپاهان اصفهان در خیابان چهارباغ عباسی و کوچه سپاهان قرار گرفته است.

تعداد سالن: ۶ سالن

ظرفیت: ۷۴۸ نفر

امکانات: مسیریابی، پارکینگ، بوفه، کارتخوان، چاپ بلیت، دسترس‌پذیری و کافی‌شاپ

برنامه پردیس سینمایی سپاهان اصفهان

فیلم سانس‌های ۶۰ هزار تومانی سانس‌های ۹۰ هزار تومانی استخر ۱۵:۰۰، ۱۶:۳۰ ۲۱:۳۰ زنده‌شور ۱۳:۴۵ ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰ سفینه نجات ۱۳:۳۰، ۱۶:۰۰ ۱۹:۴۵ اسکورت ۱۵:۴۵ ۱۸:۰۰، ۲۱:۳۰ لباس شخصی — ۱۷:۳۰ آن دو — ۲۱:۳۰

سینما فدک مال اصفهان

سینما فدک مال اصفهان در شهرک کاوه، خیابان هسا و طبقه دوم مجموعه فدک مال قرار دارد.

امکانات: مسیریابی، آسانسور، پارکینگ، بوفه، رستوران، کارتخوان، چاپ بلیت، دسترس‌پذیری، عابربانک و کافی‌شاپ

برنامه پردیس سینمایی فدک مال اصفهان

فیلم سانس‌های ۹۰ هزار تومانی سانس‌های ۱۵۰ هزار تومانی ناپلئون در باغ زردآلو — ۱۷:۴۰ استخر ۱۵:۰۰ — زنده‌شور ۱۵:۳۰ ۲۱:۱۰ سفینه نجات ۱۶:۴۰ — اسکورت — ۱۹:۲۰

سینما مهتاب اصفهان

نمای بیرونی سینما مهتاب اصفهان

سینما مهتاب اصفهان در رهنان، انتهای خیابان ابوذر و جنب میدان امام حسین قرار دارد.

تعداد سالن: ۲ سالن

ظرفیت: ۱۶۶ نفر

امکانات: مسیریابی، بوفه، کارتخوان، دسترس‌پذیری و کافی‌شاپ

برنامه سینما مهتاب اصفهان

فیلم سانس‌های ۹۰ هزار تومانی استخر ۱۹:۰۰، ۲۲:۰۰ زنده‌شور ۱۹:۰۰ سفینه نجات ۱۷:۲۵، ۲۰:۲۵ آن دو ۱۶:۰۰ سفر به لیمونیا ۱۶:۰۰

سینما بهمن اصفهان

سینما بهمن اصفهان در خیابان جی شرقی و خیابان دکتر علی شریعتی واقع شده است.

تعداد سالن: ۲ سالن

ظرفیت: ۳۶۰ نفر

امکانات: مسیریابی، بوفه، کارتخوان، دسترس‌پذیری، عابربانک و اینترنت رایگان

برنامه سینما بهمن اصفهان

فیلم سانس‌های ۹۰ هزار تومانی سانس‌های ۱۳۲ هزار تومانی استخر — ۲۱:۰۰ سفینه نجات ۱۵:۰۰ ۱۹:۱۵

پردیس سینمایی شهر رویاها اصفهان

پردیس سینمایی شهر رویاها اصفهان در کمربندی شرق و مجموعه شهر رویاها قرار دارد.

تعداد سالن: ۵ سالن

امکانات: مسیریابی، پارکینگ، بوفه، رستوران، کارتخوان، چاپ بلیت، عابربانک، کافی‌شاپ و فودکورت

برنامه پردیس سینمایی شهر رویاها اصفهان

فیلم سانس‌های ۹۰ هزار تومانی سانس‌های ۱۸۰ هزار تومانی خانوم والده ۱۶:۰۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۰۰ ۱۶:۱۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۱۵ اسکورت ۱۶:۰۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۰۰ — زنده‌شور ۱۷:۴۵، ۲۱:۱۵ — استخر ۱۶:۱۵، ۱۹:۴۵ — سفینه نجات ۱۶:۰۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۰۰ —

برنامه سینماهای شهرستان‌های استان اصفهان

در این بخش، برنامه مجموعه‌های سینمایی شهرستان‌های استان اصفهان به تفکیک شهر ارائه شده است.

بازه این برنامه: شنبه ۲۸ شهریور تا سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

سینما فرهنگ اردستان

سینما فرهنگ اردستان در خیابان صبا قرار دارد.

تلفن: ۰۳۱-۵۴۲۴۸۴۲۰

برنامه سینما فرهنگ اردستان

فیلم سانس‌های ۵۰ هزار تومانی سانس‌های ۷۰ هزار تومانی خانوم والده — ۱۸:۰۰ زنده‌شور ۱۴:۰۰ — سفینه نجات ۱۶:۰۰ — ناپلئون در باغ زردآلو — ۲۰:۰۰

سینما فرهنگ فولادشهر

نمای بیرونی سینما فرهنگ فولادشهر

سینما فرهنگ فولادشهر در بلوار جمهوری، پارکینگ ۱۵ و محله B1 قرار دارد.

تعداد سالن: ۳ سالن

ظرفیت: ۴۶۲ نفر

امکانات: مسیریابی، پارکینگ، بوفه، کارتخوان، دسترس‌پذیری و کافی‌شاپ

برنامه سینما فرهنگ فولادشهر

فیلم سانس‌های ۶۰ هزار تومانی سانس‌های ۹۰ هزار تومانی اسکورت — ۱۹:۳۰ زنده‌شور — ۲۱:۱۵ سفینه نجات ۱۵:۴۵ ۱۹:۴۵ استخر — ۱۷:۴۵، ۲۱:۳۰ جانشین — ۱۷:۳۰ ناپلئون در باغ زردآلو — ۱۸:۰۰ آن دو ۱۶:۱۵ —

سینما بهار شهرگز

سینما بهار شهرگز در بلوار معلم و ابتدای خیابان سپاه قرار دارد.

تعداد سالن: ۱ سالن

ظرفیت: ۲۹۷ نفر

امکانات: مسیریابی، پارکینگ، بوفه، رستوران، کارتخوان، دسترس‌پذیری، عابربانک، کافی‌شاپ، کتابخانه، فودکورت و اینترنت رایگان

برنامه سینما بهار شهرگز

فیلم سانس‌های ۶۰ هزار تومانی سانس‌های ۹۰ هزار تومانی اسکورت — ۲۱:۳۰ زنده‌شور — ۲۱:۰۰ سفینه نجات ۱۵:۰۰ ۱۸:۰۰، ۱۹:۳۰ استخر — ۱۸:۳۰ جانشین ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ ناپلئون در باغ زردآلو — ۲۰:۰۰ آن دو ۱۶:۳۰ — لباس شخصی ۱۵:۰۰ —

سینما مهر گلدشت

سینما مهر گلدشت در بلوار امام خمینی، ابتدای بلوار ابوذر و جنب نمایندگی سایپا واقع شده است.

برنامه سینما مهر گلدشت

فیلم سانس‌های ۶۰ هزار تومانی سانس‌های ۹۰ هزار تومانی خانوم والده ۱۵:۰۰، ۱۶:۳۰ ۱۸:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۰۰ اسکورت — ۲۰:۳۰ استخر — ۱۷:۱۵، ۲۰:۴۵ سفینه نجات ۱۵:۱۵ ۱۹:۰۰ ناپلئون در باغ زردآلو — ۱۸:۴۵

سینما فرهنگ میمه

سینما فرهنگ میمه در بلوار انقلاب اسلامی و جنب شهرداری قرار دارد.

تعداد سالن: ۱ سالن

ظرفیت: ۱۱۰ نفر

امکانات: مسیریابی، بوفه، کارتخوان و دسترس‌پذیری

برنامه سینما فرهنگ میمه

فیلم سانس‌های ۵۰ هزار تومانی اسکورت ۱۶:۰۰ زنده‌شور ۲۰:۰۰ سفینه نجات ۱۸:۰۰ ناپلئون در باغ زردآلو ۱۸:۰۰

سینما یاسمن شاهین‌شهر

سینما یاسمن شاهین‌شهر در میدان فاطمیه (فلکه شهرداری) قرار دارد.

تلفن: ۰۳۱-۴۵۲۲۰۴۰۷

برنامه سینما یاسمن شاهین‌شهر

فیلم سانس‌های ۹۰ هزار تومانی سانس‌های ۱۵۰ هزار تومانی اسکورت ۱۳:۴۵ ۱۷:۱۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۱۵ زنده‌شور ۱۵:۰۰ ۲۲:۰۰ استخر ۱۶:۱۵ ۲۰:۳۰ جانشین — ۱۹:۴۵ سگمار — ۱۸:۰۰

سینما بهمن کاشان

سینما بهمن کاشان در میدان پانزده خرداد و ابتدای خیابان رجایی واقع شده است.

تعداد سالن: ۳ سالن

ظرفیت: ۵۵۱ نفر

امکانات: مسیریابی، بوفه، کارتخوان، چاپ بلیت، دسترس‌پذیری، عابربانک و کافی‌شاپ

برنامه سینما بهمن کاشان

فیلم سانس‌های ۶۰ هزار تومانی سانس‌های ۹۰ هزار تومانی اسکورت — ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ زنده‌شور — ۲۰:۳۰ سفینه نجات ۱۶:۳۰ ۱۸:۳۰ استخر — ۲۲:۳۰ جانشین — ۱۸:۳۰، ۲۲:۱۵ آن دو ۱۶:۳۰ —

پردیس سینمایی فرهنگ خمینی‌شهر

پردیس سینمایی فرهنگ خمینی‌شهر در میدان قدس و مجتمع فرهنگی هنری شهید مطهری قرار دارد.

تعداد سالن: ۴ سالن

ظرفیت: بیش از ۹۰۰ نفر

تلفن: ۰۳۱-۳۳۶۰۶۱۰۰

وضعیت برنامه: فعلاً برنامه اکران و سانس جدیدی برای پردیس سینمایی فرهنگ خمینی‌شهر اعلام نشده است.

قیمت بلیت سینماهای اصفهان

قیمت بلیت در سینماهای اصفهان با توجه به مجموعه، فیلم و سانس متفاوت است. بازه قیمت بلیت در سانس‌های درج‌شده در این صفحه از ۵۰ هزار تا ۳۶۰ هزار تومان است. قیمت هر نمایش در جدول همان سینما درج شده است.

تغییرات برنامه سینماهای اصفهان

برنامه نمایش فیلم‌ها، ساعت سانس‌ها و قیمت بلیت ممکن است تغییر کند. این صفحه با دریافت اطلاعات جدید از سینماها به‌روزرسانی می‌شود و جدول هر مجموعه نیز بر اساس برنامه جدید تغییر خواهد کرد.

سخن آخر

اگر قصد دارید در کنار فیلم و سینما، از اجراهای موسیقی شهر هم باخبر شوید، برنامه کنسرت‌های اصفهان ۱۴۰۵ را دنبال کنید.

کدام سینمای اصفهان را برای تماشای فیلم بیشتر می‌پسندید؟ تجربه شما از کیفیت سالن، امکانات، نظم سانس‌ها یا حتی کیفیت فیلمی که اخیراً دیده‌اید چیست؟

پرسش‌های متداول