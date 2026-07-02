شاخص کیفیت هوا در برخی ایستگاهها به عدد ۵۰۰ رسید
هوای اصفهان در وضعیت خطرناک؛ شاخص آلودگی به ۵۰۰ رسید
شاخص کیفیت هوای اصفهان صبح پنجشنبه در برخی ایستگاهها به ۵۰۰ رسید و وضعیت خطرناک اعلام شد؛ کمیته اضطرار تشکیل و فعالیتهای آلاینده ممنوع شد.
اصفهان امروز - ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵: آلودگی هوای اصفهان به نقطه بحرانی رسید و شاخص کیفیت هوا در ساعات پایانی صبح پنجشنبه، یازدهم تیر، در برخی ایستگاههای پایش تا عدد ۵۰۰ بالا رفت؛ عددی که در بالاترین رده هشدار یعنی محدوده «خطرناک» قرار میگیرد. این وضعیت نتیجه نفوذ توده گرد و غبار با منشأ داخلی از مرزهای شرقی استان و همجواری با سمنان بود که از عصر چهارشنبه آغاز شد و تا پایان روز پنجشنبه ادامه داشت.
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، گفت طی شب گذشته تندبادی با سرعت ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت در نواحی شرقی و کویری استان از جمله انارک، اردستان و ورزنه به وقوع پیوست و طوفان شن در محور طبس تا خور و بیابانک، دید افقی را در برخی نقاط تا حدود ۵۰۰ متر پایین آورد. هواشناسی اصفهان نیز پیشتر هشدار نارنجی برای ۱۸ شهرستان استان صادر کرده بود.
بر اساس دادههای سامانه پایش آنلاین کیفیت هوا، ایستگاههای ۲۵ آبان، انقلاب، پروین، دانشگاه صنعتی، فیض، کردآباد و ولدان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارند، در حالی که پارک زمزم، خرازی، زینبیه، سپاهانشهر، فرشادی و میرزا طاهر به رده خاکستری و بسیار خطرناک رسیدهاند. خمینیشهر، زرینشهر، شاهینشهر، مبارکه و کاشان نیز همین وضعیت را تجربه میکنند و قهجاورستان در محدوده قرمز و ناسالم برای عموم ثبت شده است.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران، کمیته اضطرار آلودگی هوای اصفهان تشکیل شده و فعالیتهای آلاینده از جمله عملیات معدنی، خاکبرداری، قیرکاری و ساختوساز در سطح استان تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام شده است. به شهروندان بهویژه بیماران قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان و مادران باردار توصیه شده از تردد و فعالیت بدنی در فضای باز خودداری کنند و ماسک استاندارد به همراه داشته باشند.
پیشبینی میشود شدت گرد و غبار روز جمعه اندکی فروکش کند، اما از شنبه تا دوشنبه هفته آینده بار دیگر شرایط زرد و ناسالم برای گروههای حساس بازمیگردد. بر پایه گزارش مرکز ملی تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست، اصفهان در حال حاضر در میان هشت کلانشهر کشور رتبه نخست آلودگی هوا را در اختیار دارد.