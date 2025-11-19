فراخوان ملی پیشنهادهای نوآورانه در حوزه مهندسی و راهبری شبکه برق
شرکت توانیر در راستای استفاده حداکثری از نظرات همهی همکاران شرکتهای توزیع نیروی برق برای بهبود فرآیندها و ارتقای کارآمدی نظام تصمیمسازی، دعوت میکند تا ایدهها و راهکارهای خلاقانهی خود را برای بهبود بهرهوری در صنعت برق ارائه دهند.
موضوعات فراخوان:
راهکارهای نوآورانه در افزایش دوام و رفع فرسودگی تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق هوایی
راهکارهای نوآورانه در بهبود بهرهوری اکیپهای تعمیرات شبکه توزیع برق هوایی
راهکارهای نوآورانه برای کاهش تعداد خاموشیهای بیبرنامه در شبکه توزیع برق هوایی
راهکارهای نوآورانه در کاهش زمان متوسط هر خاموشی بیبرنامه
مهلت ارسال پیشنهادها: تا پایان دیماه ۱۴۰۴
ثبت پیشنهاد در سامانه: dnp.tavanir.org.ir
پاسخگویی تلفنی: آقای خودسیانی — تلفن ۲۷۹۳۵۷۳۶
پاداش ویژه برای پیشنهادهای برگزیده مطابق آییننامه اجرایی نظام پیشنهادها تقدیم میشود.