فراخوان ملی پیشنهادهای نوآورانه در حوزه مهندسی و راهبری شبکه برق

شرکت توانیر در راستای استفاده حداکثری از نظرات همه‌ی همکاران شرکت‌های توزیع نیروی برق برای بهبود فرآیندها و ارتقای کارآمدی نظام تصمیم‌سازی، دعوت می‌کند تا ایده‌ها و راهکارهای خلاقانه‌ی خود را برای بهبود بهره‌وری در صنعت برق ارائه دهند.