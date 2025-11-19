جشنواره اصناف بانک سپه در اصفهان برگزار شد

جشنواره اصناف بانک سپه استان اصفهان برگزار شد؛ رویدادی که در آن علاوه بر معرفی برندگان جوایز بزرگ کشوری، طرح‌های تازه بانک سپه برای حمایت از اصناف، توسعه خدمات مالی وتسهیلات قرض‌الحسنه تشریح شد. مدیران بانک و اتاق اصناف در این مراسم بر لزوم همکاری نزدیک‌تر میان بانک‌ها و فعالان صنفی برای عبور از چالش‌های اقتصادی تأکید کردند.

سید مهدی رضوی: جشنواره اصناف بانک سپه استان اصفهان برگزار شد؛ رویدادی که در آن علاوه بر معرفی برندگان جوایز بزرگ کشوری، طرح‌های تازه بانک سپه برای حمایت از اصناف، توسعه خدمات مالی وتسهیلات قرض‌الحسنه تشریح شد. مدیران بانک و اتاق اصناف در این مراسم بر لزوم همکاری نزدیک‌تر میان بانک‌ها و فعالان صنفی برای عبور از چالش‌های اقتصادی تأکید کردند.

مراسم بزرگداشت روز اصناف، امسال با رنگ‌وبوی متفاوتی برگزار شد؛ جایی که بانک سپه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین بانک‌های کشور، جشنواره‌ای ویژه برای تقدیر از فعالان صنفی استان ترتیب داد. این جشنواره محلی برای معرفی برندگان جوایز نقدی سنگین در سطح کشور و فرصتی برای گفتگوی مدیران بانکی و نمایندگان اصناف درباره انتظارات، چالش‌ها و مسیرهای پیش‌ِرو بود.

مدیر شعب بانک سپه استان اصفهان و رئیس اتاق اصناف استان از مهم‌ترین چهره‌های سخنران این مراسم بودند؛ سخنانی که محور اصلی آنها تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی از مسیر نظام بانکی بود.

جوایز میلیونی جشنواره؛ سهم اصفهان از یک رویداد ملی

ایوب تابانی، مدیر شعب بانک سپه استان اصفهان در این مراسم با تأکید بر اینکه برندگان اصفهانی این جشنواره ، از گروه های مختلف صنفی بوده اند و همین موضوع نشان دهنده استقبال گسترده اصناف از خدمات بانک سپه است ، به تشریح جزئیات این جشنواره پرداخت و گفت: بانک سپه در جشنواره اصناف برای دارندگان دستگاههای کارت‌خوان فروشگاهی و درگاه های پرداخت در سطح کشور ، جوایزی در نظر گرفت که از مجموع این جوایز 2349 جایزه نقدی و غیر نقدی سهم برندگان در استان اصفهان شد.

وی ادامه داد: 79 نفر نیز برنده کمک هزینه توسعه کسب و کار حداکثر تا مبلغ 5 میلیارد ریال و 1534 نفر نیز برنده تسهیلات توسعه کسب و کار حداکثر تا مبلغ 2 میلیارد ریال شدند. تابانی افزود: 736 نفر نیز برنده کمک هزینه خرید شدند.

مدیر شعب بانک سپه در استان اصفهان این را نیز متذکر شد که در سطح کشور 14 برنده 5 میلیارد ریالی داشتیم که دو نفر از استان اصفهان هستند.

به گفته او، اصناف برنده از گروه‌های مختلف صنفی بوده‌اند؛ از آرایشگران تا صنف پوشاک و کت‌وشلوار. تابانی تأکید کرد: تقریباً از همه اتحادیه‌ها در سطح استان برنده داشتیم و همین موضوع نشان‌دهنده استقبال گسترده اصناف از خدمات بانک سپه است.

برای این مراسم، نمایندگان اتاق اصناف، اتحادیه‌های مهم شهر اصفهان و جمعی از برندگان جوایز به جشنواره دعوت شده بودند.

کار آسان»؛ طرحی برای تأمین مالی بدون پیچیدگی

یکی از بخش‌های مهم سخنان مدیر شعب بانک سپه استان، تشریح طرح کار آسان بود؛ طرحی که به گفته او با هدف حذف موانع بانکی و تسهیل دسترسی اصناف به منابع مالی طراحی شده است.

تابانی ادامه داد: در این طرح اصناف می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند. یکی از دغدغه‌های فعالان صنفی، ارائه فاکتور برای دریافت وام بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، امکان پرداخت تا ۷ میلیارد ریال بدون نیاز به فاکتور فراهم شد.

او درباره نحوه محاسبه میانگین حساب نیز گفت:در شبکه بانکی معمولاً دو تا سه برابر میانگین پرداخت می‌شود، اما در طرح کار آسان، ضریب ۴.۳ برابر میانگین برای اصناف تعیین شده که یک امتیاز ویژه محسوب می‌شود. این طرح به فعالان دارای دستگاه کارت‌خوان و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نیز تسهیلات ارائه می‌کند و قابلیت اختصاص تسهیلات به کارکنان واحد صنفی را نیز دارد.

«نگین امید زرین»؛ وام قرض‌الحسنه برای اصناف و کارکنان

مدیر شعب بانک سپه استان در ادامه مراسم به معرفی طرح دیگری با عنوان نگین امید زرین پرداخت. این طرح ویژه مشتریان حقیقی و حقوقی بوده و مزیت اصلی آن، پرداخت وام قرض‌الحسنه است.

او گفت:در این طرح تا سقف ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان)وام قرض‌الحسنه با نرخ چهار درصد پرداخت می‌شود. دریافت تسهیلات تنها یک ماه پس از ایجاد میانگین امکان‌پذیر است و امتیاز وام می‌تواند به کارکنان واحد صنفی منتقل شود.

به گفته مدیر شعب بانک سپه، این طرح به‌ویژه برای اصناف پرسنل‌دار بسیار کاربردی است و امکان کمک مالی به کارکنان را تسهیل می‌کند.

خدمات بانکی برای صادرات؛ از مراودات با روسیه تا نقل‌وانتقال ارز

بخش دیگری از سخنان مدیر شعب بانک سپه اصفهان به خدمات ارزی و صادراتی بانک اختصاص داشت.

او گفت: بانک سپه نخستین بانکی بوده که مراودات مالی با روسیه را آغاز کرده و امروز در حوزه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و انتقال ارز صادراتی خدمات گسترده‌ای ارائه می‌دهد.

تابانی افزود: در پایان مراسم، میز خدمت ویژه امور ارزی در سالن مستقر شده تا فعالان اقتصادی که درباره صادرات به روسیه یا انتقال ارز پرسش دارند بتوانند پاسخ‌های تخصصی دریافت کنند.

او همچنین به ارائه خدمات الکترونیک، انواع دستگاه‌های پیشخوان بانکی، وب‌سرویس‌های تخصصی، و خدمات زیرساختی برای کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: بانک سپه امروز مجموعه‌ای از سرویس‌های نوین بانکی را در اختیار اصناف قرار می‌دهد تا مسیر فعالیت آنها ساده‌تر و قابل اتکاتر شود.

درخواست اصناف از بانک‌ها؛ همراهی بیشتر برای چرخیدن چرخ اقتصاد

در بخش پایانی مراسم، رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به سابقه طولانی فعالیت بانک سپه و تعامل مثبت با اصناف، بر لزوم تسهیل امور بانکی تأکید کرد.

محمد نمکی‌زاده گفت: قوانین دست‌وپاگیر، هم شما را اذیت می‌کند و هم اصناف را. ما انتظار داریم این روند اصلاح شود تا چرخ اقتصاد با سرعت بیشتری بچرخد.

نمکی‌زاده خطاب به مدیران بانک سپه افزود:بانک سپه بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد و همین قدمت، توقع مردم و اصناف را بالا می‌برد. امروز سؤال این است که بانک پس از یک قرن خدمت، چه برنامه‌ای برای گام بعدی دارد؟ صرف پرداخت وام کافی نیست؛ باید یک همراهی واقعی شکل بگیرد.

او با اشاره به نقش حیاتی اصناف در اقتصاد شهری ادامه داد:اصناف و بانک‌ها مثل دو رگ حیاتی اقتصاد هستند؛ یکی خون‌رسانی و دیگری جریان فعالیت اقتصادی را تأمین می‌کند. برای ساختن شهری پویا و کشوری مقتدر، نیازمند همدلی و هم‌افزایی واقعی هستیم.

نمکی‌زاده در پایان از مدیران بانک سپه برای برگزاری این جشنواره و توجه به نیازهای اصناف قدردانی کرد.

جشنواره اصناف بانک سپه در اصفهان تنها مراسمی برای توزیع جوایز نبود؛ این برنامه به بستری برای گفت‌وگو درباره نیازهای واقعی اصناف، معرفی طرح‌های جدید بانکی و بررسی مسیرهای مشترک میان نظام بانکی و بخش خصوصی تبدیل شد.

آنچه از سخنان مدیران بانک و اتاق اصناف برمی‌آید، یک پیام روشن برای آینده است: همکاری نزدیک‌تر میان بانک‌ها و اصناف می‌تواند به تقویت پایه‌های اقتصاد شهری و ملی کمک کند.

با توجه به طرح‌های تازه بانک سپه و انتظار اصناف برای رفع موانع موجود، به‌نظر می‌رسد مسیر پیش‌ِرو می‌تواند به توسعه کسب‌وکارها، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط مالی فعالان صنفی در استان اصفهان بینجامد.