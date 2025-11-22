ماینرها؛ دشمن پنهان برق کشور
دستگاههای استخراج رمزارز، با مصرف سرسامآور برق، سالانه هزاران مگاوات انرژی را میبلعند و فشار سنگینی بر شبکه توزیع و اقتصاد کشور وارد میکنند.
هر دستگاه ماینر، معادل یک کولر گازی در شبانهروز برق مصرف میکند!
سهم ماینرها از قطعیهای برق کشور تا ۲۰ درصد برآورد میشود.
در حالیکه در بسیاری از کشورها استخراج رمزارز با پرداخت هزینه و مالیات انجام میشود، در ایران بخش بزرگی از این فعالیتها غیرمجاز و زیرزمینی است.
قانون چه میگوید؟
ورود ماینر: قاچاق
جریمه: سه برابر قیمت دستگاه
پاداش گزارش مردمی مراکز غیرمجاز: تا ۳۰۰ میلیون تومان
همکاری مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز، یعنی کمک به پایداری برق همه ایرانیها