تفاهمنامه همکاری توانیر و شرکت مکو برای توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی امضا شد
تفاهمنامه همکاری میان شرکت توانیر و شرکت مکو از گروه مپنا با هدف توسعه زیرساختهای شارژ خودروهای برقی و اشتراکگذاری دادههای هوشمند در شبکه برق کشور، با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری توانیر، این تفاهمنامه در راستای اجرای برنامه توسعه زیرساخت شارژ وسایل نقلیه برقی و ایجاد هماهنگی میان توانیر و مجموعههای فناور در زمینه طراحی، نصب و بهرهبرداری از ایستگاههای شارژ امضا شد.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، دو طرف متعهد شدند با بهرهگیری از سامانههای پایش توانیر و مرکز مانیتورینگ شارژ مپنا، دادههای مربوط به وضعیت شبکه، مدیریت بار و ظرفیت شارژ را بهصورت هوشمند به اشتراک بگذارند.
این همکاری در چارچوب برنامه توسعه هفتم و بهمنظور حمایت از حملونقل پاک و هوشمند انجام میشود.