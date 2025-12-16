تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت توانیر و شرکت مکو از گروه مپنا با هدف توسعه زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی و اشتراک‌گذاری داده‌های هوشمند در شبکه برق کشور، با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری توانیر، این تفاهم‌نامه در راستای اجرای برنامه توسعه زیرساخت شارژ وسایل نقلیه برقی و ایجاد هماهنگی میان توانیر و مجموعه‌های فناور در زمینه طراحی، نصب و بهره‌برداری از ایستگاه‌های شارژ امضا شد.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، دو طرف متعهد شدند با بهره‌گیری از سامانه‌های پایش توانیر و مرکز مانیتورینگ شارژ مپنا، داده‌های مربوط به وضعیت شبکه، مدیریت بار و ظرفیت شارژ را به‌صورت هوشمند به اشتراک بگذارند.

این همکاری در چارچوب برنامه توسعه هفتم و به‌منظور حمایت از حمل‌ونقل پاک و هوشمند انجام می‌شود.