شتابگیری طرح توسعه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پشتبامی با همکاری پلتفرمها و بانکها
مجری توسعه نیروگاههای خورشیدی توانیر گفت: ثبتنام متقاضیان برای ایجاد نیروگاه خورشیدی از طریق پلتفرمهای منتخب و اعطای تسهیلات بانکی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری توانیر، عبدالرضا حسینیمهر با تشریح آخرین وضعیت اجرای برنامه ملی توسعه نیروگاههای خورشیدی پشتبامی، اعلام کرد: بر اساس تکلیف وزارت نیرو، توانیر و ساتبا موظف شدهاند در قالب یک برنامه گسترده، هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پشتبامی را در سراسر کشور توسعه دهند.
وی با اشاره به تغییر رویکرد در فرآیند اجرا گفت: در این طرح، ساتبا با چند پلتفرم فعال به توافق رسیده تا بخش قابلتوجهی از فرآیندهای اجرایی (از جذب متقاضی تا هماهنگیهای اولیه) از طریق این پلتفرمها انجام شود؛ کاری که پیشتر عمدتاً بر عهده شرکتهای توزیع بود.
اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ثبتنامشده در پلتفرمها
حسینیمهر افزود: ساتبا با تعدادی از بانکها به تفاهم رسیده و متقاضیانی که در پلتفرمها ثبتنام کنند، میتوانند برای دریافت تسهیلات نصب نیروگاه خورشیدی معرفی شوند. شرکتهای توزیع و توانیر نیز وظایفی همچون بازدید، بررسی اتصال، کنترل فنی و نظارت را بر عهده دارند.
فراخوان ثبتنام از طریق پلتفرمهای منتخب
وی تأکید کرد: اطلاعرسانی گسترده در حال انجام است و از مردم خواست برای استفاده از این فرصت، از طریق پلتفرمهای معرفیشده اقدام کنند.
پلتفرمهای مورد تأیید شامل برق تو، آچاره، گروه انتخاب و سِتاب هستند. همچنین سامانه مهرسان فرآیند تکمیل اطلاعات و انعقاد قرارداد را بر عهده دارد و پس از نهاییشدن قرارداد، پیمانکار معرفیشده از سوی پلتفرم، عملیات احداث نیروگاه را انجام میدهد.