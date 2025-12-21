نصب ۲ هزار کنتور برق هوشمند در مهران

مدیر امور توزیع برق مهران در استان ایلام گفت: تاکنون کنتور ۵۲۰ مشترک صنعتی، کشاورزی و عمومی‌ در این شهرستان هوشمند شده و در حوزه خانگی و سایر مصارف نیز برنامه تعویض و نصب جدید ۱۵۰۰ کنتور در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری توانیر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق ایلام، حجت‌ا... عسگری با بیان اینکه برنامه‌ریزی اولیه، تعویض کنتور مشترکان با مصرف بالاتر از الگو بود، افزود: تا آغاز اوج بار سال آینده لوازم اندازه‌گیری تمامی مشترکان خانگی و سایر مصارف نیز باید هوشمند شوند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر روزانه ۲۰ تا ۳۰ مجموعه از کنتورها در این شهرستان نصب می‌شود که سهم خانگی بیشتر از سایر مشترکان است.

مدیر امور برق مهران در پایان خاطرنشان ساخت: نسل جدید لوازم اندازه‌گیری با قابلیت مدیریت انرژی توسط مشترک و نیز رویت‌پذیری و خوانش از راه دور تحولی بزرگ در صنعت برق به شمار می‌آید.