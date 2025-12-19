جذابیت طرحهای صرفهجویی برق افزایش مییابد
سه مدل تازه و بازطراحیشده سرمایهگذاری در حوزه کاهش مصرف برق در نشست تخصصی بهینهسازی انرژی تشریح شد؛ مدلهایی که با تسهیل مقررات، ایجاد مشوقهای مالی و تقویت ابزارهای اجرایی، جذابیت طرحهای صرفهجویی را برای صنایع، سرمایهگذاران و شرکتهای بهرهوری به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری توانیر، مهدی صارمبافنده دستیار مدیرعامل و معاون مدیرکل دفتر امور اقتصادی و قراردادهای مشترکین توانیر در نشست تخصصی «بهینهسازی انرژی؛ مدلهای سرمایهگذاری، مطالعات موردی و تقویت ابزارهای اجرایی» که در حاشیه بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق برگزار شد، به تشریح ساختارها، مقررات و ظرفیتهای جدید سرمایهگذاری در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی پرداخت.
وی با اشاره به سه مدل رسمی و مصوب وزارت نیرو برای سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف (بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست، مدل کارور برق و مدل ویژه صنایع) تأکید کرد: این مدلها امروز به پشتوانه مقررات شفاف و سازوکارهای اجرایی مشخص، مسیر تازهای برای ورود سرمایهگذاران و شرکتهای تخصصی ایجاد کردهاند.
صارمبافنده، در توضیح مدل نخست یعنی بازار بهینهسازی انرژی، روند اجرای طرحها را چنین تشریح کرد: سرمایهگذار پس از ارائه طرح و مستندات تخصصی، وارد فرایند بررسی در کارگروه تخصصی شده و در صورت تأیید، طرح در کمیسیون صرفهجویی انرژی شورای عالی انرژی تصویب میشود. پس از اجرای طرح، اندازهگیریهای دورهای انجام و گواهی صرفهجویی صادر میشود. این گواهیها در بورس قابل معامله است و توانیر بهعنوان ناشر گواهی عمل میکند.
وی یکی از جذابیتهای تازه این مدل را که با پیشرفت حداقل ۱۰ درصدی اجرای طرح می باشد، تخصیص گواهی صرفه جویی بابت ۱۰ درصد اجرا تا پایان سال به صورت پیشین به سرمایهگذار به منظور ارائه و فروش آن در بازار بهینه سازی بورس انرژی که با پیشنهاد توانیر و ساتبا ضوابط مربوطه ابلاغ گزیده است، اشاره نمود و افزود این مهم میتواند در افزایش انگیزه سرمایهگذاران نقش مهمی ایفا کند.
صارمبافنده در ادامه به مدل صنعتی اشاره کرد و گفت: طبق جزء (۱) بند (پ) ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، همه صنایع، معدنی و کشاورزی میتوانند با اجرای طرحهای بهینهسازی، سقف مجاز برق مصرفی خود را افزایش دهند و از مزایای آن برای گذر از دورههای محدودیت بار استفاده کنند. این مدل از تعویض کولرهای گازی خانگی تا اصلاح فرایندها و تجهیزات صنعتی را پوشش میدهد و منافع آن بر اساس عملکرد و لوازم اندازهگیری تخصیص مییابد. در همین راستا و براساس مصوبه وزیر محترم نیرو درخصوص افزایش سقف مجاز برق مصرفی، فرصت مناسبی برای صنایع انرژی بری که نسبت به احداث نیروگاه مطابق ماده ۴ قانون مانع زدایی اقدام ننموده اند برای استفاده از این ظرفیت در ایام اوج بار سال آینده دیده شده است.
وی درباره مدل کارور برق نیز توضیح داد: در این مدل، شرکتهای بهرهوری با اجرای مجموعهای از اقدامات تبلیغی، ترویجی تا اصلاح و تعویض تجهیزات از سطح یک محله تا سایتهای صنعتی، به کاهش مصرف کمک کرده و معادل آن میتوانند انرژی برق صرفه جویی را در تابلو برق آزاد بورس انرژی به فروش برسانند.
صارمبافنده در پایان تأکید کرد: گسترش پروژههای بهینهسازی تنها با مشارکت مؤثر صنایع، سیاستگذاران و فعالان بازار امکانپذیر است. مقررات باید انعطافپذیر باشد و صدای سرمایهگذاران شنیده شود تا بتوانیم شبکهای پایدار و کارآمد برای آینده کشور بسازیم.