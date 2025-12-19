ضرورت تمرکز بر تأمین مالی پایدار و وصول مطالبات برای عبور صنعت برق از چالشهای نقدینگی
معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی، اسناد خزانه، اوراق، همکاریهای بانکی و مدیریت مطالبات، بر لزوم «تمرکز جدی شرکتهای توزیع و برق منطقهای بر وصول مطالبات» و «استفاده کامل از ظرفیتهای قانونی برای تقویت نقدینگی صنعت برق» تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری توانیر، وحید ازوجی در نشست تخصصی حاکمیت شرکتی و فرصتهای سرمایهگذاری صنعت برق، که در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق برگزار شد، با تقدیر از تلاش شرکتهای زیرمجموعه توانیر در سال گذشته گفت: اقدامات مالی و نظارتی در سالهای اخیر، نتیجه تلاش مشترک ۵۶ شرکت زیرمجموعه بوده و بخش بزرگی از مسیر تأمین منابع پایدار، به همکاری و اهتمام همین مجموعهها وابسته است.
استفاده گسترده از ظرفیتهای بانکی و ابزارهای مالی
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی، افزود: در سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴ تلاش شد ظرفیتهای بانکی برای تأمین سرمایه در گردش شرکتهای توزیع برای خرید تجهیزات و اصلاح شبکه فعال شود. در همین چارچوب، تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان از بانک صادرات و ۲ هزار میلیارد تومان از بانک ملت کارسازی شد و همراهی شرکتهای گروه در این زمینه بسیار مؤثر بود.
ازوجی با اشاره به انتشار اوراق سلف در سال گذشته و سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۳ مبِلغ ۳ هزار میلیاردتومان اوراق سلف منتشر شد و امسال نیز مجوز ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق سلف وجود دارد که برنامه ریزی انتشار ۵ هزار میلیارد تومان با همکاری شرکتهای برق منطقهای در دست اجراست.
معاون مالی توانیر درباره اسناد خزانه و وضعیت نقدینگی سال جاری توضیح داد: برای نخستین بار، ۶۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مصوب شد. این گام بسیار مهمی برای تسویه بدهیهای صنعت برق بود و تاکنون ۵۷ هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته و در سه مرحله در حال واگذاری به شرکتهاست.
وی افزود: با عملکرد صحیح شرکتها در ارائه اطلاعات بدهیها، امکان افزایش این رقم نیز در دست پیگیری است.
ازوجی با اشاره به تأمین مالی پروژههای مدیریت مصرف و کنتورهای هوشمند گفت: در سال جاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان از محل صادرات برق برای این حوزه اختصاص یافت و با مجوز اخیر هیات وزیران، ظرفیت کارورِ برق و بورس انرژی نیز برای تأمین هزینههای پروژههای هوشمندسازی فعال شده است.
وی در عین حال از انعقاد تفاهمنامههای جدید با کنتورسازان برای تأمین بخشی از کنتورهای هوشمند نیز خبر داد.
معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر، اختلاف نرخ تأمین مالی بین بازار سرمایه و سقف قابل پرداخت توسط شرکتهای دولتی را یکی از چالشهای جدی شرکتهای برق عنوان کرد و گفت: اختلاف بیش از ۲۰ درصدی نرخ سود بازار و مجوز شرکتهای دولتی، مانع جذب سرمایه از بازار سرمایه است که نیازمند اصلاح سازوکارها هستیم.
افزایش ۳۵ همتی مطالبات در ۷ ماه؛ لزوم اقدام فوری شرکتها
ازوجی مهمترین بخش سخنان خود را به وصول مطالبات اختصاص داد و هشدار داد: مانده مطالبات صنعت برق از مشترکین بالغ بر ۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ بوده و در ۷ ماه نخست سال جاری روند صعودی یافته، به طوری که در پایان مهر ماه بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان شده است.
تأکید بر تکلیف قانونی وصول مطالبات
ازوجی با اشاره به قوانین موجود گفت: طبق آییننامه اجرایی قانون مجازات مصرفکنندگان غیرمجاز آب و برق و... و نیز بند (ژ) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴، شرکتها مکلف به وصول مطالبات هستند.
معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر در پایان تأکید کرد: بدهکاران برق مصرفی میبایست بدهی خود را تا پایان سال تعیینتکلیف کنند؛ در غیر اینصورت اسامی بدهکاران باید رسانهای شود.