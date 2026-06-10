پس از دو حمله دشمن در جنگ تحمیلی سوم:
گام محکم بازگشت تولید در فولاد مبارکه با بازسازی کوره شماره ۸ با حضور وزیر صمت/ جهش فناورانه در دل بحران و نوسازی همزمان با بازسازی
سهشنبه ۱۹ خردادماه سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت از کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه که طی یک کار منسجم، تیمی و شبانه روزی بازسازی شده است، بازدید کرد. به گزارش اصفهان امروز، با حضور سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی این مجتمع صنعتی امروز سهشنبه ۱۹ خردادماه بهصورت رسمی و پس از طی مراحل بازسازی و نوسازی، مجدداً به مدار تولید بازگشت؛ اقدامی که بهعنوان نخستین گام عملی در احیای چرخه تولید پس از وقوع دو حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی سوم ارزیابی میشود.
سهشنبه ۱۹ خردادماه سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت از کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه که طی یک کار منسجم، تیمی و شبانه روزی بازسازی شده است، بازدید کرد.
به گزارش اصفهان امروز، با حضور سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی این مجتمع صنعتی امروز سهشنبه ۱۹ خردادماه بهصورت رسمی و پس از طی مراحل بازسازی و نوسازی، مجدداً به مدار تولید بازگشت؛ اقدامی که بهعنوان نخستین گام عملی در احیای چرخه تولید پس از وقوع دو حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی سوم ارزیابی میشود.
بازگشت کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه به تولید، نتیجه اجرای یک برنامه فشرده و یک کار تیمی منسجم برای بازسازی و بهبود فرآیندها انجام شد، این کوره در مدت ۴۵ روز به مدار تولید بازگشت و همزمان مجموعهای از پروژههای نوسازی و ارتقای فنی نیز در آن به اجرا درآمد.
در جریان این عملیات، با تشکیل کارگروههای تخصصی و آغاز فوری فرآیند برآورد خسارات و برنامهریزی اجرایی، بازسازی بهصورت شبانهروزی و با مشارکت گسترده نیروهای فنی، مهندسی، پشتیبانی و پیمانکاران داخلی پیش رفت. در مجموع بیش از ۳۹ هزار و ۴۰۰ نفر-ساعت کار تخصصی ثبت شد و ۱۱۴ قلم قطعه کلیدی شامل ۱۰۴ قطعه ساخت داخل و ۱۰ قطعه خارجی تأمین یا بازسازی گردید.
همچنین اجرای اصلاحات مهمی در زیرساختهای ناحیه فولادسازی از جمله مسیرهای سیالات، تونلهای برق و اتوماسیون انجام شده و سیستمهای غبارگیر، بهروزرسانی نقشههای اجرایی (As-built) در حال انجام است؛ اقداماتی که علاوه بر بازگردانی ظرفیت تولید، زمینه ارتقای بهرهوری و افزایش تابآوری عملیاتی را نیز فراهم کرد.
یکی از افتخارات به دست آمده در این بازسازی آن است که تمام فرآیند به گرفته بدون حضور کارشناسان خارجی و صرفاً با اتکا به دانش فنی داخلی و توان مهندسی مجموعه انجام شده است. همچنین در این فرآیند، هیچگونه تعدیل نیرو صورت نگرفته و تمامی فعالیتها با حفظ کامل اشتغال و مشارکت نیروی انسانی داخلی پیش رفته است.
بر اساس ارزیابیهای فنی، بازگشت سریع کوره شماره ۸ نهتنها نقش مهمی در احیای ظرفیت تولید ایفا کرده، بلکه در حفظ پایداری عرضه در بازار فولاد و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی نیز اثرگذار بوده است.
در کنار بازسازی، مجموعهای از اقدامات نوسازی و بهبود فرآیند نیز اجرا شده که این پروژه را از یک بازگشت صرف تولیدی به یک پروژه بازسازی همراه با جهش فناورانه تبدیل کرده است؛ رویکردی که با بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای گروه فولاد مبارکه و شرکتهای دانشبنیان دنبال شده است.
در مجموع، راهاندازی مجدد کوره شماره ۸ را میتوان نمادی از مدیریت بحران، تداوم تولید و تقویت توان مهندسی داخلی در یکی از مهمترین زنجیرههای صنعتی کشور دانست.
سرعت بالای روند بازسازی در فولاد مبارکه، نشانهای از توان فنی و مدیریتی/فولاد مبارکه نماد توانایی و تخصص در کشور است
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه افتتاح رسمی کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه با قدردانی از تلاش مدیران، متخصصان و کارکنان این مجموعه، سرعت بالای روند بازسازی را نشانهای از توان فنی و مدیریتی کشور دانست و تأکید کرد: فولاد مبارکه باید از این مقطع دشوار، باقدرت بیشتر، فناوری برتر و ظرفیت بالاتر عبور کند.
وی با اشاره به شرایط کشور در ماههای گذشته و تلاش دشمن برای آسیبزدن به زیرساختها و توان اقتصادی ایران اظهار کرد: دشمن تصور میکرد میتواند با هدف قراردادن برخی بخشهای مهم کشور، اختلال جدی در روند فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ایجاد کند، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در این مقطع نشان داد ظرفیت عبور از بحران را دارد و توان پاسخگویی در میدان را بهخوبی اثبات کرده است.
وزیر صمت با اشاره به شرایط جنگی و مقایسه آن با دوران دفاع مقدس افزود: کسانی که روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی را به یاد دارند، بهخوبی میدانند کشور چه شرایطی را پشت سر گذاشته است؛ اما امروز ایران در بسیاری از حوزهها از جمله توان صنعتی، فنی و مدیریتی، تجربهای متفاوت و توانمندتر دارد و همین مسئله باعث شده بتواند در برابر بحرانها باقدرت بیشتری عمل کند.
فولاد مبارکه یک برند بینالمللی و نمادی از توانمندی صنعتی ایران است
اتابک تصریح کرد: فولاد مبارکه تنها یک شرکت استانی یا حتی ملی نیست؛ این مجموعه، یک برند بینالمللی و نمادی از توانمندی صنعتی ایران است که برای شکلگیری آن، سالها سرمایهگذاری، دانش، تخصص و تلاش چند نسل صرف شده و امروز در بسیاری از نقاط دنیا بهعنوان یکی از نمادهای صنعتی ایران شناخته میشود.
وی با اشاره به اتفاقات پس از آسیبدیدگی بخشهایی از فولاد مبارکه اظهار کرد: در روزهای نخست، برخی تصور میکردند این اتفاق میتواند موجب اختلال جدی در بازار فولاد کشور شود و حتی برخی به دنبال بهرهبرداری و کسب سود از شرایط ایجادشده بودند، اما مدیریت مجموعه و تلاش کارکنان باعث شد روند بازسازی بهسرعت آغاز شود و نگرانیها درباره بازار و تولید کنترل شود.
بازگشت به مدار کوره شماره ۸ به مدار تولید، نتیجه همت، غیرت و روحیه مسئولیتپذیری مجموعه
وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از عملکرد مدیرعامل، مدیران و کارکنان فولاد مبارکه گفت: بازگشت به مدار کوره شماره ۸ به مدار تولید و آنچه امروز در فولاد مبارکه مشاهده میکنیم، نتیجه همت، غیرت و روحیه مسئولیتپذیری مجموعهای است که اجازه ندادند وقفهای جدی در مسیر تولید کشور ایجاد شود. سرعت بازسازی و روحیهای که در مجموعه وجود دارد، قابلتقدیر و افتخارآمیز است.
بازسازی و نوسازی فرصتی برای بهبود فرایند و افزایش کیفیت محصولات و بهرهوری
وی در ادامه با تأکید بر اینکه بازسازی نباید صرفاً به بازگرداندن شرایط گذشته محدود شود، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که فولاد مبارکه از این فرصت نوسازی و بازسازی برای ارتقای فناوری و بهروزرسانی زیرساختها استفاده کند. باید در این فرایند با تغییرات تکنولوژیکی و ارتقای تجهیزات و فرایندها شرایط افزایش کیفیت محصولات و بهبود بهرهوری را فراهم کرد.
درباره فولاد مبارکه نباید نگاه کوتاهمدت یا صرفاً مالی وجود داشته باشد
اتابک با اشاره به اهمیت راهبردی فولاد مبارکه در اقتصاد کشور گفت: درباره فولاد مبارکه نباید نگاه کوتاهمدت یا صرفاً مالی وجود داشته باشد. این مجموعه یکی از ارکان تولید و صنعت کشور است و نباید با تصمیماتی که فشار مضاعف بر بخش تولید وارد میکند، توان آن را کاهش داد.
وی در ادامه با انتقاد از برخی رویکردهای اقتصادی که به گفته وی به زیان تولید تمام شده است، افزود: در سالهای گذشته گاهی نگاههایی شکل گرفت که تولید را بهعنوان محلی برای تأمین منابع سایر بخشها تلقی میکرد؛ درحالیکه اگر مزیت تولید در کشور از بین برود، اقتصاد ملی با چالشهای بسیار بزرگتری روبهرو خواهد شد.
توسعه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی برای صنایع بزرگ، ضرورتی اجتنابناپذیر
وزیر صمت با اشاره به وضعیت انرژی صنایع، بهویژه محدودیتهای برق و گاز، تأکید کرد: یکی از مسائل جدی صنایع بزرگ کشور، تأمین پایدار انرژی است. هر ساله در تابستان و زمستان، محدودیتهای برق و گاز فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد میکند و توسعه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی برای صنایع بزرگ، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به اقدامات فولاد مبارکه در حوزه نیروگاهی و انرژی افزود: خوشبختانه فولاد مبارکه در این حوزه برنامهریزیهایی انجام داده و وزارت صمت نیز از مسیرهایی که منجر به پایداری تولید و کاهش آسیبپذیری صنایع میشود، حمایت خواهد کرد.
مجموعههایی مانند فولاد مبارکه با نگاه توسعهای و تقویت زیرساختها موردحمایت قرار گیرند
اتابک همچنین با اشاره به برخی دیدگاهها درباره جابهجایی صنایع بزرگ اظهار کرد: تصمیمگیری درباره مجموعهای مانند فولاد مبارکه باید مبتنی بر منطق اقتصادی، زیرساختی و آمایش سرزمینی باشد؛ لذا توجه به حجم سرمایهگذاریها، زیرساختهای شکلگرفته و زنجیره تأمین ایجادشده نشان میدهد چنین مجموعههایی باید با نگاه توسعهای و تقویت زیرساختها موردحمایت قرار گیرند.
روند بازسازی فولاد مبارکه نشاندهنده حرکت مناسب مدیریت این مجموعه مسیر است
وی با اشاره به انتخاب مدیریت فولاد مبارکه و روند فعلی بازسازی، اظهار کرد: زمانی که مسئولیت مدیریت این مجموعه واگذار شد، انتظار اصلی، مدیریت بنگاهداری حرفهای و حرکت با سرعت بالا در مسیر توسعه و حل مسائل بود و امروز نیز آنچه در روند بازسازی مشاهده میشود، نشاندهنده حرکت مناسب در این مسیر است.
فولاد مبارکه برای کشور یک مجموعه عادی نیست، بلکه نماد توان فنی، تخصص، عزت صنعتی و سرمایه ملی
وزیر صمت در پایان با قدردانی مجدد از کارکنان و مدیران فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: امروز شما در میدان عمل پاسخ شرایط سخت را دادهاید. فولاد مبارکه برای کشور یک مجموعه عادی نیست، بلکه نماد توان فنی، تخصص، عزت صنعتی و سرمایه ملی ایران است و باید از این مقطع، قویتر، پیشرفتهتر و آمادهتر برای آینده عبور کند.
فولاد مبارکه با عبور از بحران، جلوتر از برنامه بازسازی حرکت میکند/ مدیریت بازار فولاد کشور همزمان با بازسازی
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه هم در این در جلسه با تشریح روند بازسازی این مجتمع پس از حوادث اخیر، از پیشرفت پروژهها فراتر از برنامه زمانبندی خبر داد و تأکید کرد: فولاد مبارکه در کنار بازگرداندن سریع خطوط تولید، با استمرار عرضه و مدیریت زنجیره تأمین، نقش مؤثری در تنظیم بازار فولاد کشور و جلوگیری از التهاب قیمتی ایفا کرده است.
به گزارش ...، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه امروز سهشنبه ۱۹ خردادماه در جلسه مشترک با حضور وزیر صمت که با هدف ارائه آخرین گزارش بازسازی و نوسازی این مجتمع و بازدید وزیر از کوره بازسازی شده برگزار شد، با قدردانی از حضور وزیر صمت و حمایتهای صورتگرفته، اظهار کرد: از حسن اعتماد و حمایتهای جنابعالی صمیمانه تشکر میکنم؛ از همان زمانی که پیام اعتماد شما به مجموعه منتقل شد، اتفاقات بزرگی در مسیر بازسازی، بازیابی ظرفیتهای تولید و عبور از شرایط دشوار رقم خورد.
وی با اشاره به شرایط سخت فولاد مبارکه در سال گذشته افزود: این گروه صنعتی در سالی دشوار از منظر محدودیتهای انرژی، چالشهای درآمدی و مسائل عملیاتی، اهدافی بلندپروازانه را دنبال کرد و توانست در بسیاری از حوزهها عملکردی فراتر از انتظار ثبت کند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به راهبردهای جدید این مجموعه تصریح کرد: از ابتدای مسیر مدیریتی، رویکرد حرکت به سمت حداکثر تولید، حداکثر سودآوری و حداکثر بهرهوری جایگزین برخی رویکردهای پیشین شد و همین تغییر نگاه، زمینه عبور شرکت از یک بحران بزرگ و ثبت دستاوردهای مهم را فراهم کرد.
زرندی با اشاره به ثبت رکوردهای تولیدی و صادراتی بیان کرد: در سال گذشته، فولاد مبارکه در بسیاری از حوزهها از جمله تولید ورق گرم و سرد به بالاترین سطوح تولید دست یافت و عملکرد اغلب بخشها نسبت به سال قبل بهبود یافت. همچنین هدفگذاری صادراتی گروه فولاد مبارکه به رقم ۱.۱ میلیارد دلار رسید که از این میزان، حدود ۸۰۰ میلیون دلار صادرات تنها در مجتمع فولاد مبارکه محقق شد.
وی با اشاره به روند بازسازی مجتمع پس از حوادث اخیر اظهار کرد: از همان روز نخست، کمیته بازسازی و نوسازی در فولاد مبارکه شکل گرفت و جلسات هماهنگی روزانه بدون وقفه آغاز شد؛ بهگونهای که تاکنون ۴۷ جلسه منظم برای پیگیری روند بازسازی برگزار شده است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ادامه داد: ارزیابی خسارتها بهسرعت انجام و حدود ۴۳ زیرپروژه در قالب برنامه بازسازی تعریف شد. در حوزه آهنسازی تاکنون بیش از ۳۲ درصد پیشرفت حاصل شده که حدود ۹ درصد جلوتر از برنامه زمانبندی است. در بخش فولادسازی نیز پیشرفت پروژهها به حدود ۳۸ درصد رسیده و این روند همچنان با شتاب ادامه دارد.
زرندی با اشاره به پیشرفت پروژههای کورهها و خطوط تولید خاطرنشان کرد: کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه که قرار بود مردادماه به بهرهبرداری برسد، زودتر از موعد و در سوم خردادماه راهاندازی شد. همچنین تلاش گستردهای برای تسریع در بازگشت سایر کورهها و خطوط در حال انجام است تا برنامه بازگشت به ظرفیت کامل تولید با سرعت بیشتری محقق شود.
وی درباره وضعیت نیروگاههای مجموعه نیز گفت: نیروگاه بخار قدیم فولاد مبارکه نیز اکنون به پیشرفت قابلتوجهی رسیده است و آماده بازگشت به مدار است که نقش مهمی در پایداری انرژی مجموعه خواهد داشت.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه سه عامل اصلی در سرعت بازیابی این مجتمع را دانش و تخصص فنی صنعت فولاد، کار تیمی، همدلی و روحیه جهادی کارکنان و اعتماد و حمایتهای مدیریتی و حاکمیتی عنوان و تصریح کرد: همکاران ما در این مدت با روحیهای مثالزدنی پای کار ایستادند؛ بهگونهای که برخی کارکنان نزدیک به ۳۰ شب به خانه نرفتند تا روند بازسازی و بازگشت خطوط تولید در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
زرندی همچنین به اقدامات فولاد مبارکه برای مدیریت بازار محصولات فولادی اشاره و بیان کرد: همزمان با اجرای عملیات بازسازی، برنامه تنظیم بازار نیز با جدیت دنبال شد تا از التهاب قیمتی جلوگیری شود. در همین راستا، فولاد مبارکه با استمرار عرضه در بورس کالا و هماهنگی با سایر شرکتهای فولادی، مانع افزایش شدید قیمتها و کمبود در بازار شد.
وی افزود: اگر تأمین بازار و تداوم تولید بهموقع مدیریت نمیشد، کشور ناگزیر از واردات صدها میلیون دلار محصولات فولادی بود؛ اما با هماهنگی انجامشده در زنجیره تأمین و استمرار عرضه، آرامش نسبی به بازار بازگشت.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر توجه ویژه به سرمایه انسانی در این دوره گفت: از نخستین روزهای بحران، برنامههای حمایتی برای کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار گرفت؛ از برقراری خدمات رفاهی تا برگزاری دورههای آموزشی و حمایتهای روانی برای کاهش نگرانیها و تسهیل بازگشت کارکنان به محیط کار.
زرندی تأکید کرد: فولاد مبارکه توانست در مدت ۴۵ روز به وعده دادهشده برای بازیابی شرایط تولید دست یابد و امروز نیز با تمرکز بر بازسازی، نوسازی و توسعه، مسیر آینده را با قدرت دنبال میکند.