پست‌بانک ایران با اعطای تسهیلاتی تا سقف ۴۰۰ میلیارد ریال به ازای هر مگاوات، از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های خورشیدی حمایت می‌کند و ثبت‌نام متقاضیان این طرح از ششم تیرماه آغاز شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر این اساس، در چارچوب قرارداد عاملیت منعقدشده بانک با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای قرارداد خرید برق موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و تابلوی برق سبز بورس انرژی هستند، می‌توانند از روز شنبه ششم تیرماه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه چهاردهم تیرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به شعب پست‌بانک ایران در سراسر کشور، درخواست خود را ثبت کنند.

بر اساس شرایط این فراخوان، تسهیلات با نرخ سود ۱۴ درصد (با احتساب ۹ درصد یارانه سود) و تا سقف ۴۰۰ میلیارد ریال به ازای هر مگاوات ظرفیت نیروگاه پرداخت می‌شود. متقاضیان باید حداقل ۲۰ درصد از هزینه اجرای طرح را به‌عنوان آورده تامین کنند که حداقل پنج درصد آن به صورت نقدی خواهد بود. همچنین دوره بازپرداخت تسهیلات ۶۰ ماه شامل دوره مشارکت و تنفس بوده و مدت دوره مشارکت و تنفس حداکثر ۱۲ ماه تعیین شده است.

درخواست‌های ثبت‌شده ابتدا از نظر اعتباری توسط پست‌بانک ایران و سپس از نظر فنی توسط سازمان ساتبا و تا سقف اعتبارات موجود بررسی خواهند شدهمچنین متقاضیانی که پیش از این از طریق فراخوان‌های ساتبا برای دریافت تسهیلات یا مشارکت در سرمایه‌گذاری به بانک‌ها یا صندوق‌های توسعه‌ای معرفی شده‌اند، امکان ثبت‌نام در این فراخوان را نخواهند داشت.

بر اساس ضوابط این طرح، رعایت آیین‌نامه «تسهیلات و تعهدات کلان» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی‌نفع واحد الزامی است. همچنین متقاضیان پس از تایید صلاحیت و معرفی به بانک، حداکثر ۱۵ روز کاری فرصت دارند مدارک و وثایق موردنیاز را ارائه کنند و تا زمان تسویه کامل تسهیلات، وجوه حاصل از فروش برق را از طریق حساب افتتاح‌شده نزد پست‌بانک ایران دریافت کنند.

متقاضیان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر، تکمیل فرم تعهدنامه و ثبت درخواست، در مهلت تعیین‌شده به شعب پست‌بانک ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.