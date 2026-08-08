پیام مدیرعامل پستبانک ایران به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار
مدیرعامل پستبانک ایران در پیامی فرارسییدن روز خبرنگار را گرامیداشت.
بسمالله الرحمن الرحیم
هفدهم مردادماه، یادآور نام و خاطره انسانهای فرهیختهای است که رسالت آگاهیبخشی، حقیقتجویی و امیدآفرینی را بر دوش دارند؛ خبرنگارانی که با قلم متعهد، نگاه دقیق و روایت مسئولانه خود، نقش بیبدیلی در ارتقای آگاهی فردی، سرمایه اجتماعی و توسعه کشور ایفا میکنند.
در دنیای امروز که سرعت گردش اطلاعات، مرزهای ارتباطی را درنوردیده است، خبرنگاران بهعنوان دیدهبانان بیدار جامعه، پل ارتباطی میان بخش های مختلف جامعه هستند و با انعکاس صادقانه واقعیتها، زمینهساز اعتماد عمومی و همدلی اجتماعی میشوند.
فرصت را مغتنم شمرده و بدینوسیله فرارسیدن 17 مرداد «روز خبرنگار» را به تمامی خبرنگاران، روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و تلاشگران حوزه اطلاعرسانی کشور تبریک عرض نموده و از کوششهای صادقانه و حرفهای جامعه خبرنگاری کشور در مسیر تنویر افکار عمومی و پیشرفت ایران اسلامی صمیمانه قدردانی مینمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه همافزایی رسانهها و نهادهای خدمترسان، شاهد ارتقای روزافزون آگاهی در اعتماد و سرمایه اجتماعی و شکوفایی هرچه بیشتر میهن عزیزمان باشیم.
حمید بنائیان
مدیرعامل پستبانک ایران