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پیام مدیرعامل پست‌بانک ایران به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار

مدیرعامل پست‌بانک ایران در پیامی فرارسییدن روز خبرنگار را گرامیداشت.

پیام مدیرعامل پست‌بانک ایران به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفدهم مردادماه، یادآور نام و خاطره انسان‌های فرهیخته‌ای است که رسالت آگاهی‌بخشی، حقیقت‌جویی و امیدآفرینی را بر دوش دارند؛ خبرنگارانی که با قلم متعهد، نگاه دقیق و روایت مسئولانه خود، نقش بی‌بدیلی در ارتقای آگاهی فردی، سرمایه اجتماعی و توسعه کشور ایفا می‌کنند.

در دنیای امروز که سرعت گردش اطلاعات، مرزهای ارتباطی را درنوردیده است، خبرنگاران به‌عنوان دیده‌بانان بیدار جامعه، پل ارتباطی میان بخش های مختلف جامعه هستند و با انعکاس صادقانه واقعیت‌ها، زمینه‌ساز اعتماد عمومی و همدلی اجتماعی می‌شوند.

فرصت را مغتنم شمرده و بدینوسیله فرارسیدن 17 مرداد «روز خبرنگار» را به تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و تلاشگران حوزه اطلاع‌رسانی کشور تبریک عرض نموده و از کوشش‌های صادقانه و حرفه‌ای جامعه خبرنگاری کشور در مسیر تنویر افکار عمومی و پیشرفت ایران اسلامی صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه هم‌افزایی رسانه‌ها و نهادهای خدمت‌رسان، شاهد ارتقای روزافزون آگاهی در اعتماد و سرمایه اجتماعی و شکوفایی هرچه بیشتر میهن عزیزمان باشیم.

حمید بنائیان

مدیرعامل پست‌بانک ایران

 

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