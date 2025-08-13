آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه تیران و کرون

در این مطلب آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه تیران و کرون را گردآوری کرده‌ایم تا به شما در انجام امور اداری مربوط به مدرسه فرزندتان کمک کند.

تحریریه اصفهاندر این مطلب، آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه تیران و کرون را گردآوری کرده‌ایم تا شما بتوانید به راحتی در امور اداری مربوط به مدرسه فرزندتان اقدام کنید.

مدارس پسرانه تیران و کرون

لیست مدارس ابتدایی پسرانه تیران و کرون

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 دبستان دولتی پسرانه زینبیه تیران و کرون تیران رضوانشهر خیابان شهدا کوچه شهید سید ابراهیم افضلی - 8533144685
2 دبستان دولتی پسرانه شهید رجائی تیران و کرون تیران بلوار شهید بهشتی غربی روبروی حسینیه ارشاد 42229515 8531743399
3 دبستان دولتی پسرانه اقبال لاهوری تیران و کرون تیران وکرون بخش کرون عسگران 3342608 یا 42752600 8535117514
4 دبستان دولتی پسرانه شهید باهنر تیران و کرون تیران انتهای خیابان مطهری 42222014 -
5 دبستان دولتی پسرانه شهیداشرفی اصفهانی تیران و کرون ورپشت خیابان دره باغ کوهی مدرسه شهید اشرفی 3522070 8534114778
6 دبستان دولتی پسرانه استقلال میرآباد تیران و کرون تیران وکرون بخش کوچه رون میرآباد 3362211 یا 42784211 8538114618
7 دبستان دولتی پسرانه شهید ابراهیم دادخواه 1 تیران و کرون تیران، بلوار امام رضا (ع) جنب اداره بهزیستی و آموزشگاه استثنایی فیاض بخش - 8531953139
8 دبستان دولتی پسرانه اقبال لاهوری 2 تیران و کرون تیران وکرون شهرعسگران ابتدای بلوار امام خمینی 42752606 یا 42753421 8535137894
9 دبستان غیرانتفاعی پسرانه آزادگان تیران و کرون تیران بلوار امام خیابان 12 اردیبهشت بعد از کانال آب - 8531954871
10 دبستان غیرانتفاعی پسرانه سما تیران و کرون تیران بلوار آیت اله امامی دانشگاه آزاد اسلامی 42229403 8531911111

لیست دبیرستان پسرانه تیران و کرون

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 متوسطه پسرانه وحدت تیران و کرون - - -
2 متوسطه پسرانه حاج احمد بهنیا تیران و کرون  بخش مرکزی شهرتیران انتهای خیابان اردیبهشت 3224892 -
3 متوسطه پسرانه امام خمینی (ره) تیران و کرون  شهرتیران منطقه 2 خیابان امام رضا 3224449  8531953733 
4 متوسطه پسرانه امام مهدی تیران و کرون تیران کرون بخش کرون سه راهی نسیم آباد 3352355 یا 42782355 9999999990 
5 متوسطه پسرانه شهید مطهری تیران و کرون تیران کرون بخش مرکزی رضوانشهر  3622204 8533115196 
6 متوسطه پسرانه حکیم سنائی تیران و کرون شهرستان تیران وکرون بخش کوچه رون عسگران بلوارشهدا جنب حوزه بسیج 3342606  8535139417 
7 متوسطه پسرانه شهدا عسگران تیران و کرون شهرستان تیران وکرون بخش کوچه رون عسگران 3342607 -
8 متوسطه پسرانه شهید آیت تیران و کرون تیران وکرون بخش مرکزی هومان 3442115 -
9 متوسطه پسرانه امام صادق (ع) تیران و کرون تیران وکرون بخش کوچه رون سوران 3632100  -
10 متوسطه پسرانه شهید وسائلی تیران و کرون تیران وکرون بخش کرون افجان 3352102 -
11 متوسطه پسرانه شهید چمران تیران و کرون بخش کرون قهریزجان  3382855 -
12  متوسطه پسرانه شهید رجایی تیران و کرون بخش کوچه رون روستای حسن آباد 3452115 -
13  متوسطه پسرانه شهید محمد منتظری تیران و کرون تیران وکرون بخش مرکزی رضوانشهر 3622206 -
14  متوسطه پسرانه شهدای میر آباد تیران و کرون تیران وکرون بخش کرون روستای میرآباد  3362214 -
15 متوسطه پسرانه قدس تیران و کرون بخش مرکزی روستای ورپشت - -
16 متوسطه پسرانه پارسا تیران و کرون شهرتیران خیابان عاشورا 3222501 یا 42222501 8531817342 
17 متوسطه پسرانه امید تیران و کرون مرکزی شهرتیران منطقه 4خ مطهری کوچه نسیم  3227144 -
18 متوسطه پسرانه سما تیران و کرون تیران دانشگاه آزاداسلامی 42229403 -
19 متوسطه پسرانه راه دور آیت الله امامی تیران و کرون  تیران منطقه 3 خیابان قیام - -
20 متوسطه پسرانه آیت اله امامی (ره) تیران و کرون  تیران منطقه 3 خیابان قیام روبروی آموزش و پرورش - -
21 متوسطه پسرانه شهید فیاض بخش تیران و کرون تیران فلکه بسیج بلوار امام رضا منطقه آموزشی جنب دبیرستان حاج احمد بهنیا 42229196  8531953145 

لیست هنرستان پسرانه تیران و کرون

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 هنرستان پسرانه ابن سینا تیران و کرون ورپشت   8534115451 
2 هنرستان پسرانه کاردانش شهیدسلطانی تیران و کرون  شهرتیران بلوار امام رضا (ع) مقابل خیابان 5آذر 3222040 8531953151 
3 هنرستان پسرانه ولیعصر (عج) تیران و کرون تیران وکرون، تیران، خیابان بلوار امام رضا، پلاک 33 3222400  8531845589 
4 هنرستان پسرانه امام مهدی (عج) تیران و کرون تیران وکرون روستای نسیم آباد دوراهی نسیم آباد 3352355  8538157318 
5 هنرستان پسرانه شهید مطهری تیران و کرون رضوانشهر خیابان امام کوچه مصلی روبروی گلزار شهدا 42522204 8533115196 
6 هنرستان پسرانه حکیم سنائی تیران و کرون عسگران بلوار شهدا جنب حوزه بسیج امام موسی کاظم (ع) -  8535139417

سخن آخر

در اینجا لیست مدارس پسرانه ابتدایی، دبیرستانی و هنرستانی تیران و کرون را با آدرس و شماره تلفن‌های مربوطه ارائه داده‌ایم. اگر آدرس یا شماره تلفنی نادرست است، لطفاً در قسمت نظرات اعلام کنید تا آن را به‌روزرسانی کنیم.

