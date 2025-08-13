آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه تیران و کرون
در این مطلب آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه تیران و کرون را گردآوری کردهایم تا به شما در انجام امور اداری مربوط به مدرسه فرزندتان کمک کند.
مدارس پسرانه تیران و کرون
لیست مدارس ابتدایی پسرانه تیران و کرون
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|دبستان دولتی پسرانه زینبیه تیران و کرون
|تیران رضوانشهر خیابان شهدا کوچه شهید سید ابراهیم افضلی
|-
|8533144685
|2
|دبستان دولتی پسرانه شهید رجائی تیران و کرون
|تیران بلوار شهید بهشتی غربی روبروی حسینیه ارشاد
|42229515
|8531743399
|3
|دبستان دولتی پسرانه اقبال لاهوری تیران و کرون
|تیران وکرون بخش کرون عسگران
|3342608 یا 42752600
|8535117514
|4
|دبستان دولتی پسرانه شهید باهنر تیران و کرون
|تیران انتهای خیابان مطهری
|42222014
|-
|5
|دبستان دولتی پسرانه شهیداشرفی اصفهانی تیران و کرون
|ورپشت خیابان دره باغ کوهی مدرسه شهید اشرفی
|3522070
|8534114778
|6
|دبستان دولتی پسرانه استقلال میرآباد تیران و کرون
|تیران وکرون بخش کوچه رون میرآباد
|3362211 یا 42784211
|8538114618
|7
|دبستان دولتی پسرانه شهید ابراهیم دادخواه 1 تیران و کرون
|تیران، بلوار امام رضا (ع) جنب اداره بهزیستی و آموزشگاه استثنایی فیاض بخش
|-
|8531953139
|8
|دبستان دولتی پسرانه اقبال لاهوری 2 تیران و کرون
|تیران وکرون شهرعسگران ابتدای بلوار امام خمینی
|42752606 یا 42753421
|8535137894
|9
|دبستان غیرانتفاعی پسرانه آزادگان تیران و کرون
|تیران بلوار امام خیابان 12 اردیبهشت بعد از کانال آب
|-
|8531954871
|10
|دبستان غیرانتفاعی پسرانه سما تیران و کرون
|تیران بلوار آیت اله امامی دانشگاه آزاد اسلامی
|42229403
|8531911111
لیست دبیرستان پسرانه تیران و کرون
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|متوسطه پسرانه وحدت تیران و کرون
|-
|-
|-
|2
|متوسطه پسرانه حاج احمد بهنیا تیران و کرون
|بخش مرکزی شهرتیران انتهای خیابان اردیبهشت
|3224892
|-
|3
|متوسطه پسرانه امام خمینی (ره) تیران و کرون
|شهرتیران منطقه 2 خیابان امام رضا
|3224449
|8531953733
|4
|متوسطه پسرانه امام مهدی تیران و کرون
|تیران کرون بخش کرون سه راهی نسیم آباد
|3352355 یا 42782355
|9999999990
|5
|متوسطه پسرانه شهید مطهری تیران و کرون
|تیران کرون بخش مرکزی رضوانشهر
|3622204
|8533115196
|6
|متوسطه پسرانه حکیم سنائی تیران و کرون
|شهرستان تیران وکرون بخش کوچه رون عسگران بلوارشهدا جنب حوزه بسیج
|3342606
|8535139417
|7
|متوسطه پسرانه شهدا عسگران تیران و کرون
|شهرستان تیران وکرون بخش کوچه رون عسگران
|3342607
|-
|8
|متوسطه پسرانه شهید آیت تیران و کرون
|تیران وکرون بخش مرکزی هومان
|3442115
|-
|9
|متوسطه پسرانه امام صادق (ع) تیران و کرون
|تیران وکرون بخش کوچه رون سوران
|3632100
|-
|10
|متوسطه پسرانه شهید وسائلی تیران و کرون
|تیران وکرون بخش کرون افجان
|3352102
|-
|11
|متوسطه پسرانه شهید چمران تیران و کرون
|بخش کرون قهریزجان
|3382855
|-
|12
|متوسطه پسرانه شهید رجایی تیران و کرون
|بخش کوچه رون روستای حسن آباد
|3452115
|-
|13
|متوسطه پسرانه شهید محمد منتظری تیران و کرون
|تیران وکرون بخش مرکزی رضوانشهر
|3622206
|-
|14
|متوسطه پسرانه شهدای میر آباد تیران و کرون
|تیران وکرون بخش کرون روستای میرآباد
|3362214
|-
|15
|متوسطه پسرانه قدس تیران و کرون
|بخش مرکزی روستای ورپشت
|-
|-
|16
|متوسطه پسرانه پارسا تیران و کرون
|شهرتیران خیابان عاشورا
|3222501 یا 42222501
|8531817342
|17
|متوسطه پسرانه امید تیران و کرون
|مرکزی شهرتیران منطقه 4خ مطهری کوچه نسیم
|3227144
|-
|18
|متوسطه پسرانه سما تیران و کرون
|تیران دانشگاه آزاداسلامی
|42229403
|-
|19
|متوسطه پسرانه راه دور آیت الله امامی تیران و کرون
|تیران منطقه 3 خیابان قیام
|-
|-
|20
|متوسطه پسرانه آیت اله امامی (ره) تیران و کرون
|تیران منطقه 3 خیابان قیام روبروی آموزش و پرورش
|-
|-
|21
|متوسطه پسرانه شهید فیاض بخش تیران و کرون
|تیران فلکه بسیج بلوار امام رضا منطقه آموزشی جنب دبیرستان حاج احمد بهنیا
|42229196
|8531953145
لیست هنرستان پسرانه تیران و کرون
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|هنرستان پسرانه ابن سینا تیران و کرون
|ورپشت
|8534115451
|2
|هنرستان پسرانه کاردانش شهیدسلطانی تیران و کرون
|شهرتیران بلوار امام رضا (ع) مقابل خیابان 5آذر
|3222040
|8531953151
|3
|هنرستان پسرانه ولیعصر (عج) تیران و کرون
|تیران وکرون، تیران، خیابان بلوار امام رضا، پلاک 33
|3222400
|8531845589
|4
|هنرستان پسرانه امام مهدی (عج) تیران و کرون
|تیران وکرون روستای نسیم آباد دوراهی نسیم آباد
|3352355
|8538157318
|5
|هنرستان پسرانه شهید مطهری تیران و کرون
|رضوانشهر خیابان امام کوچه مصلی روبروی گلزار شهدا
|42522204
|8533115196
|6
|هنرستان پسرانه حکیم سنائی تیران و کرون
|عسگران بلوار شهدا جنب حوزه بسیج امام موسی کاظم (ع)
|-
|8535139417
سخن آخر
در اینجا لیست مدارس پسرانه ابتدایی، دبیرستانی و هنرستانی تیران و کرون را با آدرس و شماره تلفنهای مربوطه ارائه دادهایم. اگر آدرس یا شماره تلفنی نادرست است، لطفاً در قسمت نظرات اعلام کنید تا آن را بهروزرسانی کنیم.