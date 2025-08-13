در این مطلب آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه تیران و کرون را گردآوری کرده‌ایم تا به شما در انجام امور اداری مربوط به مدرسه فرزندتان کمک کند.

تحریریه اصفهان: در این مطلب، آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه تیران و کرون را گردآوری کرده‌ایم تا شما بتوانید به راحتی در امور اداری مربوط به مدرسه فرزندتان اقدام کنید.

بیشتر بخوانید: لیست مدارس دخترانه تیران و کرون با آدرس و شماره تلفن

مدارس پسرانه تیران و کرون

لیست مدارس ابتدایی پسرانه تیران و کرون

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبستان دولتی پسرانه زینبیه تیران و کرون تیران رضوانشهر خیابان شهدا کوچه شهید سید ابراهیم افضلی - 8533144685 2 دبستان دولتی پسرانه شهید رجائی تیران و کرون تیران بلوار شهید بهشتی غربی روبروی حسینیه ارشاد 42229515 8531743399 3 دبستان دولتی پسرانه اقبال لاهوری تیران و کرون تیران وکرون بخش کرون عسگران 3342608 یا 42752600 8535117514 4 دبستان دولتی پسرانه شهید باهنر تیران و کرون تیران انتهای خیابان مطهری 42222014 - 5 دبستان دولتی پسرانه شهیداشرفی اصفهانی تیران و کرون ورپشت خیابان دره باغ کوهی مدرسه شهید اشرفی 3522070 8534114778 6 دبستان دولتی پسرانه استقلال میرآباد تیران و کرون تیران وکرون بخش کوچه رون میرآباد 3362211 یا 42784211 8538114618 7 دبستان دولتی پسرانه شهید ابراهیم دادخواه 1 تیران و کرون تیران، بلوار امام رضا (ع) جنب اداره بهزیستی و آموزشگاه استثنایی فیاض بخش - 8531953139 8 دبستان دولتی پسرانه اقبال لاهوری 2 تیران و کرون تیران وکرون شهرعسگران ابتدای بلوار امام خمینی 42752606 یا 42753421 8535137894 9 دبستان غیرانتفاعی پسرانه آزادگان تیران و کرون تیران بلوار امام خیابان 12 اردیبهشت بعد از کانال آب - 8531954871 10 دبستان غیرانتفاعی پسرانه سما تیران و کرون تیران بلوار آیت اله امامی دانشگاه آزاد اسلامی 42229403 8531911111

لیست دبیرستان پسرانه تیران و کرون

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 متوسطه پسرانه وحدت تیران و کرون - - - 2 متوسطه پسرانه حاج احمد بهنیا تیران و کرون بخش مرکزی شهرتیران انتهای خیابان اردیبهشت 3224892 - 3 متوسطه پسرانه امام خمینی (ره) تیران و کرون شهرتیران منطقه 2 خیابان امام رضا 3224449 8531953733 4 متوسطه پسرانه امام مهدی تیران و کرون تیران کرون بخش کرون سه راهی نسیم آباد 3352355 یا 42782355 9999999990 5 متوسطه پسرانه شهید مطهری تیران و کرون تیران کرون بخش مرکزی رضوانشهر 3622204 8533115196 6 متوسطه پسرانه حکیم سنائی تیران و کرون شهرستان تیران وکرون بخش کوچه رون عسگران بلوارشهدا جنب حوزه بسیج 3342606 8535139417 7 متوسطه پسرانه شهدا عسگران تیران و کرون شهرستان تیران وکرون بخش کوچه رون عسگران 3342607 - 8 متوسطه پسرانه شهید آیت تیران و کرون تیران وکرون بخش مرکزی هومان 3442115 - 9 متوسطه پسرانه امام صادق (ع) تیران و کرون تیران وکرون بخش کوچه رون سوران 3632100 - 10 متوسطه پسرانه شهید وسائلی تیران و کرون تیران وکرون بخش کرون افجان 3352102 - 11 متوسطه پسرانه شهید چمران تیران و کرون بخش کرون قهریزجان 3382855 - 12 متوسطه پسرانه شهید رجایی تیران و کرون بخش کوچه رون روستای حسن آباد 3452115 - 13 متوسطه پسرانه شهید محمد منتظری تیران و کرون تیران وکرون بخش مرکزی رضوانشهر 3622206 - 14 متوسطه پسرانه شهدای میر آباد تیران و کرون تیران وکرون بخش کرون روستای میرآباد 3362214 - 15 متوسطه پسرانه قدس تیران و کرون بخش مرکزی روستای ورپشت - - 16 متوسطه پسرانه پارسا تیران و کرون شهرتیران خیابان عاشورا 3222501 یا 42222501 8531817342 17 متوسطه پسرانه امید تیران و کرون مرکزی شهرتیران منطقه 4خ مطهری کوچه نسیم 3227144 - 18 متوسطه پسرانه سما تیران و کرون تیران دانشگاه آزاداسلامی 42229403 - 19 متوسطه پسرانه راه دور آیت الله امامی تیران و کرون تیران منطقه 3 خیابان قیام - - 20 متوسطه پسرانه آیت اله امامی (ره) تیران و کرون تیران منطقه 3 خیابان قیام روبروی آموزش و پرورش - - 21 متوسطه پسرانه شهید فیاض بخش تیران و کرون تیران فلکه بسیج بلوار امام رضا منطقه آموزشی جنب دبیرستان حاج احمد بهنیا 42229196 8531953145

لیست هنرستان پسرانه تیران و کرون

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 هنرستان پسرانه ابن سینا تیران و کرون ورپشت 8534115451 2 هنرستان پسرانه کاردانش شهیدسلطانی تیران و کرون شهرتیران بلوار امام رضا (ع) مقابل خیابان 5آذر 3222040 8531953151 3 هنرستان پسرانه ولیعصر (عج) تیران و کرون تیران وکرون، تیران، خیابان بلوار امام رضا، پلاک 33 3222400 8531845589 4 هنرستان پسرانه امام مهدی (عج) تیران و کرون تیران وکرون روستای نسیم آباد دوراهی نسیم آباد 3352355 8538157318 5 هنرستان پسرانه شهید مطهری تیران و کرون رضوانشهر خیابان امام کوچه مصلی روبروی گلزار شهدا 42522204 8533115196 6 هنرستان پسرانه حکیم سنائی تیران و کرون عسگران بلوار شهدا جنب حوزه بسیج امام موسی کاظم (ع) - 8535139417

سخن آخر

در اینجا لیست مدارس پسرانه ابتدایی، دبیرستانی و هنرستانی تیران و کرون را با آدرس و شماره تلفن‌های مربوطه ارائه داده‌ایم. اگر آدرس یا شماره تلفنی نادرست است، لطفاً در قسمت نظرات اعلام کنید تا آن را به‌روزرسانی کنیم.