در این مطلب، آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه خوانسار برای انجام امور اداری و ارتباط با مدارس مختلف گردآوری شده است.

آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه خوانسار | کامل‌ترین لیست

تحریریه اصفهاناگر به دنبال آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه در شهر خوانسار هستید، در این مطلب اطلاعات لازم جهت انجام امور اداری مدرسه فرزندتان را گردآوری کرده‌ایم. این اطلاعات شامل مدارس ابتدایی، دبیرستان‌ها و هنرستان‌های پسرانه خوانسار می‌باشد.

مدارس پسرانه خوانسار

لیست مدارس ابتدایی پسرانه خوانسار

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 دبستان دولتی پسرانه شهید نامجو خوانسار خوانسارباباسلطان خیابان امام حسین 57233136 8051153193
2 دبستان دولتی پسرانه شهدا (2) خوانسار خیابان شهدا ابتدای خیابان دانشگاه 2222138 یا 57772138 8791818517
3 دبستان دولتی پسرانه شهیدان غضنفری و میرباقری خوانسار صفائیه 57232870 8791876367
4 دبستان دولتی پسرانه شهیدان علایی وعصاری خوانسار خوانسار خیابان 13 محرم کوچه بوستان شهدا 57772304 8791645666
5 دبستان دولتی پسرانه انقلاب اسلامی خوانسار خیابان امام حسین خیابان بعثت 2230739 8791975481
6 دبستان غیر انتفاعی پسرانه صبح امید خوانسار کوچه شهید رصایی مدرسه ازادگان 57770434  

لیست دبیرستان پسرانه خوانسار

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 متوسطه پسرانه عدالت خوانسار      
2 متوسطه پسرانه دکتر علی شریعتی خوانسار خوانسار خیابان 13محرم 2222306 یا 5777306 8791755155 
3 متوسطه پسرانه شهید دکتر مفتح خوانسار روستای ویست خیابان شهیدمفتح 2442399 یا 57752399 8799111131 
4 متوسطه پسرانه صدرا خوانسار خیابان شهید رجایی کوچه شهید افاضلی 2230833 یا 57773666 8791763611 
5 متوسطه پسرانه 15 خرداد خوانسار  تید جان  2236750  -
6 متوسطه پسرانه شهید شجاعی خوانسار - - -
7 متوسطه پسرانه 22بهمن خوانسار - - -
8 متوسطه پسرانه حاج رضا شاهکرمی خوانسار - - -
9 متوسطه پسرانه شهید باهنر خوانسار - - -
10 متوسطه پسرانه محمد باقر مهدوی خوانسار - - -

لیست هنرستان پسرانه خوانسار

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 هنرستان پسرانه دکتر محمد زهرایی خوانسار خیابان 15 خرداد روبروی دادگستری هنرستان   57772627  8791784931
2 هنرستان پسرانه آیت اله طالقانی خوانسار خیابان سرچشمه خیابان پانزده خرداد 52221474 یا 57775101 8791784931 

سخن آخر

در این مطلب، به معرفی کامل آدرس‌ها و شماره تلفن‌های مدارس پسرانه دولتی و غیرانتفاعی خوانسار پرداختیم. در صورتی که اطلاعات مربوط به مدرسه‌ای در این لیست نادرست است یا مدرسه‌ای از قلم افتاده، لطفاً در قسمت نظرات اطلاع دهید تا اطلاعات به‌روزرسانی شود.

