آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه خوانسار | کاملترین لیست
در این مطلب، آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه خوانسار برای انجام امور اداری و ارتباط با مدارس مختلف گردآوری شده است.
تحریریه اصفهان: اگر به دنبال آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه در شهر خوانسار هستید، در این مطلب اطلاعات لازم جهت انجام امور اداری مدرسه فرزندتان را گردآوری کردهایم. این اطلاعات شامل مدارس ابتدایی، دبیرستانها و هنرستانهای پسرانه خوانسار میباشد.
مدارس پسرانه خوانسار
لیست مدارس ابتدایی پسرانه خوانسار
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|دبستان دولتی پسرانه شهید نامجو خوانسار
|خوانسارباباسلطان خیابان امام حسین
|57233136
|8051153193
|2
|دبستان دولتی پسرانه شهدا (2) خوانسار
|خیابان شهدا ابتدای خیابان دانشگاه
|2222138 یا 57772138
|8791818517
|3
|دبستان دولتی پسرانه شهیدان غضنفری و میرباقری خوانسار
|صفائیه
|57232870
|8791876367
|4
|دبستان دولتی پسرانه شهیدان علایی وعصاری خوانسار
|خوانسار خیابان 13 محرم کوچه بوستان شهدا
|57772304
|8791645666
|5
|دبستان دولتی پسرانه انقلاب اسلامی خوانسار
|خیابان امام حسین خیابان بعثت
|2230739
|8791975481
|6
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه صبح امید خوانسار
|کوچه شهید رصایی مدرسه ازادگان
|57770434
لیست دبیرستان پسرانه خوانسار
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|متوسطه پسرانه عدالت خوانسار
|2
|متوسطه پسرانه دکتر علی شریعتی خوانسار
|خوانسار خیابان 13محرم
|2222306 یا 5777306
|8791755155
|3
|متوسطه پسرانه شهید دکتر مفتح خوانسار
|روستای ویست خیابان شهیدمفتح
|2442399 یا 57752399
|8799111131
|4
|متوسطه پسرانه صدرا خوانسار
|خیابان شهید رجایی کوچه شهید افاضلی
|2230833 یا 57773666
|8791763611
|5
|متوسطه پسرانه 15 خرداد خوانسار
|تید جان
|2236750
|-
|6
|متوسطه پسرانه شهید شجاعی خوانسار
|-
|-
|-
|7
|متوسطه پسرانه 22بهمن خوانسار
|-
|-
|-
|8
|متوسطه پسرانه حاج رضا شاهکرمی خوانسار
|-
|-
|-
|9
|متوسطه پسرانه شهید باهنر خوانسار
|-
|-
|-
|10
|متوسطه پسرانه محمد باقر مهدوی خوانسار
|-
|-
|-
لیست هنرستان پسرانه خوانسار
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|هنرستان پسرانه دکتر محمد زهرایی خوانسار
|خیابان 15 خرداد روبروی دادگستری هنرستان
|57772627
|8791784931
|2
|هنرستان پسرانه آیت اله طالقانی خوانسار
|خیابان سرچشمه خیابان پانزده خرداد
|52221474 یا 57775101
|8791784931
سخن آخر
در این مطلب، به معرفی کامل آدرسها و شماره تلفنهای مدارس پسرانه دولتی و غیرانتفاعی خوانسار پرداختیم. در صورتی که اطلاعات مربوط به مدرسهای در این لیست نادرست است یا مدرسهای از قلم افتاده، لطفاً در قسمت نظرات اطلاع دهید تا اطلاعات بهروزرسانی شود.