در این مطلب، آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه خوانسار برای انجام امور اداری و ارتباط با مدارس مختلف گردآوری شده است.

تحریریه اصفهان: اگر به دنبال آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه در شهر خوانسار هستید، در این مطلب اطلاعات لازم جهت انجام امور اداری مدرسه فرزندتان را گردآوری کرده‌ایم. این اطلاعات شامل مدارس ابتدایی، دبیرستان‌ها و هنرستان‌های پسرانه خوانسار می‌باشد.

مدارس پسرانه خوانسار

لیست مدارس ابتدایی پسرانه خوانسار

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبستان دولتی پسرانه شهید نامجو خوانسار خوانسارباباسلطان خیابان امام حسین 57233136 8051153193 2 دبستان دولتی پسرانه شهدا (2) خوانسار خیابان شهدا ابتدای خیابان دانشگاه 2222138 یا 57772138 8791818517 3 دبستان دولتی پسرانه شهیدان غضنفری و میرباقری خوانسار صفائیه 57232870 8791876367 4 دبستان دولتی پسرانه شهیدان علایی وعصاری خوانسار خوانسار خیابان 13 محرم کوچه بوستان شهدا 57772304 8791645666 5 دبستان دولتی پسرانه انقلاب اسلامی خوانسار خیابان امام حسین خیابان بعثت 2230739 8791975481 6 دبستان غیر انتفاعی پسرانه صبح امید خوانسار کوچه شهید رصایی مدرسه ازادگان 57770434

لیست دبیرستان پسرانه خوانسار

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 متوسطه پسرانه عدالت خوانسار 2 متوسطه پسرانه دکتر علی شریعتی خوانسار خوانسار خیابان 13محرم 2222306 یا 5777306 8791755155 3 متوسطه پسرانه شهید دکتر مفتح خوانسار روستای ویست خیابان شهیدمفتح 2442399 یا 57752399 8799111131 4 متوسطه پسرانه صدرا خوانسار خیابان شهید رجایی کوچه شهید افاضلی 2230833 یا 57773666 8791763611 5 متوسطه پسرانه 15 خرداد خوانسار تید جان 2236750 - 6 متوسطه پسرانه شهید شجاعی خوانسار - - - 7 متوسطه پسرانه 22بهمن خوانسار - - - 8 متوسطه پسرانه حاج رضا شاهکرمی خوانسار - - - 9 متوسطه پسرانه شهید باهنر خوانسار - - - 10 متوسطه پسرانه محمد باقر مهدوی خوانسار - - -

لیست هنرستان پسرانه خوانسار

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 هنرستان پسرانه دکتر محمد زهرایی خوانسار خیابان 15 خرداد روبروی دادگستری هنرستان 57772627 8791784931 2 هنرستان پسرانه آیت اله طالقانی خوانسار خیابان سرچشمه خیابان پانزده خرداد 52221474 یا 57775101 8791784931

سخن آخر

در این مطلب، به معرفی کامل آدرس‌ها و شماره تلفن‌های مدارس پسرانه دولتی و غیرانتفاعی خوانسار پرداختیم. در صورتی که اطلاعات مربوط به مدرسه‌ای در این لیست نادرست است یا مدرسه‌ای از قلم افتاده، لطفاً در قسمت نظرات اطلاع دهید تا اطلاعات به‌روزرسانی شود.