آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه آران و بیدگل
آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه آران و بیدگل به همراه لیست مدارس ابتدایی، دبیرستانی و هنرستانی در این مقاله گردآوری شده است که به شما در انجام امور اداری مدرسه فرزندتان کمک میکند.
تحریریه اصفهان: اگر به دنبال آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه در آران و بیدگل هستید، این مطلب به شما کمک میکند تا بهراحتی اطلاعات مورد نیاز برای امور اداری مدرسه فرزندتان را پیدا کنید.
مدارس پسرانه آران و بیدگل
لیست مدارس ابتدایی پسرانه آران و بیدگل
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|دبستان دولتی پسرانه صباحی آران و بیدگل
|میدان شهدا کوچه جنب ستاد نماز جمعه آموزشگاه صباحی
|2722355 یا 54726026
|8741679993
|2
|دبستان دولتی پسرانه سعدی آران و بیدگل
|سفیدشهر روبروی بانک کشاورزی آموزشگاه سعدی
|54833740
|8743133634
|3
|دبستان دولتی پسرانه حاج محمدتقی عظیمی آران و بیدگل
|میدان امام حسن (ع) خیابان ولیعصر (عج)
|54728385
|8741159431
|4
|دبستان دولتی پسرانه ارباب رحیم هاشمی آران و بیدگل
|بلوار مالک اشتر
|54723838
|8741876644
|5
|دبستان دولتی پسرانه شهید رزاق زاده آران و بیدگل
|بیدگل بلوار امام (ره) ولایت32مدرسه شهید رزاق زاده
|2730502 یا 54744400
|8741718173
|6
|دبستان دولتی پسرانه شهید مطهری آران و بیدگل
|خیابان ملا محمدعلی جنب استخر صدف
|54738822
|8741144681
|7
|دبستان دولتی پسرانه شهیدان غفوره آران و بیدگل
|انتهای خیابان ولی عصر (عج) آموزشگاه شهیدان غفوره
|2724848 یا 54724848
|8741916618
|8
|دبستان دولتی پسرانه شهیدتقوی شاد آران و بیدگل
|نوش آباد شاد
|2822627 یا 54822627
|8746163664
|9
|دبستان دولتی پسرانه شهیدراحمی آران و بیدگل
|نوش آباد بلوار دانش آموز کوی شهید خاره
|54822828
|8746111111
|10
|دبستان دولتی پسرانه شهیدسیداحمدسجادی آران و بیدگل
|نوش آباد بلوار دانش آموز
|2822255 یا 54825626
|8746153431
|11
|دبستان دولتی پسرانه امام خمینی آران و بیدگل
|محله امامزاده علی اکبرمدرسه امام خمینی
|2723535
|2353587417
|12
|دبستان دولتی پسرانه بانو سره (1) آران و بیدگل
|آران وبیدگل شهرک بهارستان مدرسه
|54747090
|8741789965
|13
|دبستان دولتی پسرانه زنده یاد حاج علی قندی آران و بیدگل
|ابوزیدآباد بلوار بعثت روبروی بخشداری آموزشگاه زنده یاد حاج علی قندی
|54253449
|8748115165
|14
|دبستان دولتی پسرانه شهید استادی آران و بیدگل
|آران وبیدگل بخش مرکزی محمدآباد مرکزی آموزشگاه شهیداستادی
|54843300
|8732112122
|15
|دبستان دولتی پسرانه شهیدمهدی عرب آران و بیدگل
|شهر ابوزیدآباد روستای محمدآباد انتهای خیابان امام روبروی دهیاری
|2354120 یا 54254150
|8745113158
|16
|دبستان دولتی پسرانه ثامن الائمه آران و بیدگل
|آران وبیدگل خیابان عباس آباد سه راه شهید ملکیان
|54762625
|8741958773
|17
|دبستان دولتی پسرانه ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل
|آران وبیدگل روستای یزدل مجتمع آموزشی کریم اهل بیت (ع)
|8743164961
|2853300 یا 54847300
|18
|دبستان دولتی پسرانه قمربنی هاشم (ع) آران و بیدگل
|آران وبیدگل بخش کویرات روستای کاغذی
|2354134 یا 54254134
|8736111111
|19
|دبستان دولتی پسرانه شهیدان شبانپور آران و بیدگل
|آران وبیدگل خیابان عباس آباد
|-
|8741811111
|20
|دبستان دولتی پسرانه شهید فکری آران و بیدگل
|نوش آبادجنب سازمان آب
|2822827
|8741637374
|21
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه شهید امیدی آران و بیدگل
|خیابان سلیمان صباحی سلیمان 12مدرسه شهید امیدی
|54723560
|8741748571
|22
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه نشاط آران و بیدگل
|میدان آزادگان خیابان امیرکبیر خیابان امید دبستان نشاط
|54752244
|8741637376
|23
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه امام حسن عسکری (ع) آران و بیدگل
|آران وبیدگل بیدگل بلوار امام خمینی ولایت 28
|54744700
|8741718746
|24
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه امام موسی کاظم (ع) آران و بیدگل
|خیابان ولی عصر (عج) جنب هنرستان علامه طباطبایی
|54724848
|8741916618
|25
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه شهید رمضانی آران و بیدگل
|ابوزیدآباد خیابان امام خمینی (ره) انتهای خیابان امام
|54256381
|8748135686
|26
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه مفید آران و بیدگل
|خیابان نظام وفا جنب دارالقرآن
|54739530
|8741813134
|27
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه مکتب القرآن آران و بیدگل
|آران و بیدگل.خ مقتح. کوی چهارسوق
|2735353 یا 54732250
|8741848735
|28
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه مهاد (4) آران و بیدگل
|اران وبیدگل بلوار واصف خیابان اباذر
|2736464 یا 54735858
|8741793933
|29
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه شهیدفلاحی آران و بیدگل
|بخش کویرات روستای حسین آباد کویر آموزشگاه شهید فلاحی
|54252112
|8749153618
|30
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه ترنم دانش آران و بیدگل
|بخش کویرات شهر ابوزیدآباد خیابان امام خمینی (ره) کوچه مسجد امام خمینی (ره)
|54255793
|8748134571
|31
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه خواجه نصیرالدین آران و بیدگل
|نوش آباد بلوار دانش آموز کوی شهید تقی روشنی
|54826200
|8746100000
|32
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه عصر انتظار (2) آران و بیدگل
|آران بلوار احمدآباد نبش کوچه 33
|54732558
|8741773171
|33
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه آمادگی مهاد (4) آران و بیدگل
|خیابان زینبیه جنب دبیرستان شهیدان عبدالهی
|2736464
|-
|34
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه مکتب القرآن الکریم آران و بیدگل
|آران وبیدگل خیابان محمدهلال مجتمع حضرت علی اصغر (ع)
|2735353
|-
|35
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه خواجه نصیرالدین آران و بیدگل
|نوش آبادکمربندی شمالی
|-
|-
لیست دبیرستان پسرانه آران و بیدگل
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|متوسطه پسرانه امام رضا (ع) آران و بیدگل
|میدان امام خمینی (ره) خیابان امام حسین (ع) خیابان 22 بهمن کوچه اهل بیت پنجم
|31547232
|8741758551
|2
|متوسطه پسرانه شهدای محراب آران و بیدگل
|ابو زید آباد خیابان ولیعصر
|54254900
|8748127785
|3
|متوسطه پسرانه شهیدان عبدالهی آران و بیدگل
|خیابان زینبیه میدان سپاه پاسداران
|2722400 یا 54722400
|8741131137
|4
|متوسطه پسرانه شهیدان فرهادی آران و بیدگل
|ابوزیدآباد خیابان ولی عصر (عج)
|2353293
|-
|5
|متوسطه پسرانه شهدای دهنو آران و بیدگل
|خیابان شهیدمفتح جنب شعبه نفت
|2723198
|8741836554
|6
|متوسطه پسرانه فاطمه خسروی حسینی آران و بیدگل
|آران.خ عباس آباد.روبروی خیابان شهید ملکیان
|2763738
|7
|متوسطه پسرانه شهیدعلی خدمتی آران و بیدگل
|خیابان معلم
|2722345
|-
|8
|متوسطه پسرانه شهیدمتولی آران و بیدگل
|نوش آباد منطقه شهید منتظری خیابان شهید دهقانی
|2823196
|-
|9
|متوسطه پسرانه بصیر آران و بیدگل
|آران و بیدگل، نوش آباد، جنب بلوار معلم
|54822829
|8746153648
|10
|متوسطه پسرانه زنده یاد حاج محمد شبان آران و بیدگل
|آران خیابان ملامحمد علی آرانی جنب مدرسه مطهری
|-
|-
|11
|متوسطه پسرانه امام حسین (ع) آران و بیدگل
|بلوار امام خمینی (ره) ولایت 32
|2736644
|-
|12
|متوسطه پسرانه 15خرداد آران و بیدگل
|میدان آزادگان کوچه پشت ضمن خدمت
|2752244
|-
|13
|متوسطه پسرانه آیت الله طالقانی آران و بیدگل
|سفید شهر خیابان منتظرالمهدی
|2833232
|-
|14
|متوسطه پسرانه حبیبی آران و بیدگل
|روستای سفیدشهر
|54834545
|-
|15
|متوسطه پسرانه شهدای هاشمیه آران و بیدگل
|بیدگل انتهای خیابان معین آباد
|2725550
|-
|16
|متوسطه پسرانه امام باقر (ع) آران و بیدگل
|-
|-
|17
|متوسطه پسرانه شهید روحی آران و بیدگل
|نوش آباد.جنب دانشگاه پیام نور
|54823196
|-
|18
|متوسطه پسرانه نیکبخت آران و بیدگل
|بیدگل خیابان سلمان محله سلمقان
|2738811
|-
|19
|متوسطه پسرانه شهید سرکاری آران و بیدگل
|روستای محمد آباد بلوار خروجی به طرف نصر آباد
|54843222
|-
|20
|متوسطه پسرانه ارشاد آران و بیدگل
|روستای یزدل بخش مرکزی
|2854338
|-
|21
|متوسطه پسرانه آزادگان آران و بیدگل
|آران کوی مسلم آباد محله صادقیه
|2722666
|-
|22
|متوسطه پسرانه برکت آران و بیدگل
|ابوزیدآباد روستای محمد آباد
|2354150
|-
|23
|متوسطه پسرانه امام محمدباقر (ع) آران و بیدگل
|میدان امام خمینی (ره)
|2725544
|-
|24
|متوسطه پسرانه شهادت آران و بیدگل
|ابوزیدآباد روستای حسین آباد
|2282248
|-
|25
|متوسطه پسرانه شهیدمحولاتی آران و بیدگل
|سفید شهر خیابان امام خمینی
|2833740
|-
|26
|متوسطه پسرانه مفید 2 آران و بیدگل
|میدان آزادگان خیابان امیرکبیر
|-
|-
|27
|متوسطه پسرانه شایستگان آران و بیدگل
|خیابان 17 شهریور قیام 15 پلاک 18
|54738886
|8741685696
لیست هنرستان پسرانه آران و بیدگل
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|هنرستان پسرانه بصیر آران و بیدگل
|آران و بیدگل، نوش آباد، جنب بلوار معلم
|54822929
|2
|هنرستان پسرانه اکرمیان آران و بیدگل
|آران کوی فاطمیه
|2735252 یا 54735252
|8741679995
|3
|هنرستان پسرانه علامه طباطبائی
|خیابان ولی عصر روبروی بیمارستان سیدالشهدا
|2722828 یا 54722828
|8741916466
|4
|هنرستان پسرانه شهدای محراب آران و بیدگل
|ابوزید آباد خیابان ولی عصر
|54254900
|8736114556
|5
|هنرستان پسرانه شهید حسن خدمتی آران و بیدگل
|میدان امام خمینی خیابان صباحی
|54723433
|8741745431
|6
|هنرستان پسرانه شهید حسن خدمتی آران و بیدگل
|میدان امام خمینی خیابان صباحی میدان شهید روحانی
|54723433 یا 54723434
|8741111111
سخن آخر
در این مطلب، آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه آران و بیدگل جمعآوری شده است. در صورتی که شماره تلفن یا آدرس یکی از مدارس اشتباه باشد یا اطلاعات بهروزتر موجود باشد، لطفاً در قسمت نظرات به ما اطلاع دهید. این اطلاعات میتواند به شما در انجام امور اداری و ارتباطات با مدارس کمک کند.