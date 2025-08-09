آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه آران و بیدگل به همراه لیست مدارس ابتدایی، دبیرستانی و هنرستانی در این مقاله گردآوری شده است که به شما در انجام امور اداری مدرسه فرزندتان کمک می‌کند.

تحریریه اصفهان: اگر به دنبال آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه در آران و بیدگل هستید، این مطلب به شما کمک می‌کند تا به‌راحتی اطلاعات مورد نیاز برای امور اداری مدرسه فرزندتان را پیدا کنید.

بیشتر بخوانید: لیست مدارس دخترانه آران و بیدگل با آدرس و شماره تلفن

مدارس پسرانه آران و بیدگل

لیست مدارس ابتدایی پسرانه آران و بیدگل

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبستان دولتی پسرانه صباحی آران و بیدگل میدان شهدا کوچه جنب ستاد نماز جمعه آموزشگاه صباحی 2722355 یا 54726026 8741679993 2 دبستان دولتی پسرانه سعدی آران و بیدگل سفیدشهر روبروی بانک کشاورزی آموزشگاه سعدی 54833740 8743133634 3 دبستان دولتی پسرانه حاج محمدتقی عظیمی آران و بیدگل میدان امام حسن (ع) خیابان ولیعصر (عج) 54728385 8741159431 4 دبستان دولتی پسرانه ارباب رحیم هاشمی آران و بیدگل بلوار مالک اشتر 54723838 8741876644 5 دبستان دولتی پسرانه شهید رزاق زاده آران و بیدگل بیدگل بلوار امام (ره) ولایت32مدرسه شهید رزاق زاده 2730502 یا 54744400 8741718173 6 دبستان دولتی پسرانه شهید مطهری آران و بیدگل خیابان ملا محمدعلی جنب استخر صدف 54738822 8741144681 7 دبستان دولتی پسرانه شهیدان غفوره آران و بیدگل انتهای خیابان ولی عصر (عج) آموزشگاه شهیدان غفوره 2724848 یا 54724848 8741916618 8 دبستان دولتی پسرانه شهیدتقوی شاد آران و بیدگل نوش آباد شاد 2822627 یا 54822627 8746163664 9 دبستان دولتی پسرانه شهیدراحمی آران و بیدگل نوش آباد بلوار دانش آموز کوی شهید خاره 54822828 8746111111 10 دبستان دولتی پسرانه شهیدسیداحمدسجادی آران و بیدگل نوش آباد بلوار دانش آموز 2822255 یا 54825626 8746153431 11 دبستان دولتی پسرانه امام خمینی آران و بیدگل محله امامزاده علی اکبرمدرسه امام خمینی 2723535 2353587417 12 دبستان دولتی پسرانه بانو سره (1) آران و بیدگل آران وبیدگل شهرک بهارستان مدرسه 54747090 8741789965 13 دبستان دولتی پسرانه زنده یاد حاج علی قندی آران و بیدگل ابوزیدآباد بلوار بعثت روبروی بخشداری آموزشگاه زنده یاد حاج علی قندی 54253449 8748115165 14 دبستان دولتی پسرانه شهید استادی آران و بیدگل آران وبیدگل بخش مرکزی محمدآباد مرکزی آموزشگاه شهیداستادی 54843300 8732112122 15 دبستان دولتی پسرانه شهیدمهدی عرب آران و بیدگل شهر ابوزیدآباد روستای محمدآباد انتهای خیابان امام روبروی دهیاری 2354120 یا 54254150 8745113158 16 دبستان دولتی پسرانه ثامن الائمه آران و بیدگل آران وبیدگل خیابان عباس آباد سه راه شهید ملکیان 54762625 8741958773 17 دبستان دولتی پسرانه ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل آران وبیدگل روستای یزدل مجتمع آموزشی کریم اهل بیت (ع) 8743164961 2853300 یا 54847300 18 دبستان دولتی پسرانه قمربنی هاشم (ع) آران و بیدگل آران وبیدگل بخش کویرات روستای کاغذی 2354134 یا 54254134 8736111111 19 دبستان دولتی پسرانه شهیدان شبانپور آران و بیدگل آران وبیدگل خیابان عباس آباد - 8741811111 20 دبستان دولتی پسرانه شهید فکری آران و بیدگل نوش آبادجنب سازمان آب 2822827 8741637374 21 دبستان غیر انتفاعی پسرانه شهید امیدی آران و بیدگل خیابان سلیمان صباحی سلیمان 12مدرسه شهید امیدی 54723560 8741748571 22 دبستان غیر انتفاعی پسرانه نشاط آران و بیدگل میدان آزادگان خیابان امیرکبیر خیابان امید دبستان نشاط 54752244 8741637376 23 دبستان غیر انتفاعی پسرانه امام حسن عسکری (ع) آران و بیدگل آران وبیدگل بیدگل بلوار امام خمینی ولایت 28 54744700 8741718746 24 دبستان غیر انتفاعی پسرانه امام موسی کاظم (ع) آران و بیدگل خیابان ولی عصر (عج) جنب هنرستان علامه طباطبایی 54724848 8741916618 25 دبستان غیر انتفاعی پسرانه شهید رمضانی آران و بیدگل ابوزیدآباد خیابان امام خمینی (ره) انتهای خیابان امام 54256381 8748135686 26 دبستان غیر انتفاعی پسرانه مفید آران و بیدگل خیابان نظام وفا جنب دارالقرآن 54739530 8741813134 27 دبستان غیر انتفاعی پسرانه مکتب القرآن آران و بیدگل آران و بیدگل.خ مقتح. کوی چهارسوق 2735353 یا 54732250 8741848735 28 دبستان غیر انتفاعی پسرانه مهاد (4) آران و بیدگل اران وبیدگل بلوار واصف خیابان اباذر 2736464 یا 54735858 8741793933 29 دبستان غیر انتفاعی پسرانه شهیدفلاحی آران و بیدگل بخش کویرات روستای حسین آباد کویر آموزشگاه شهید فلاحی 54252112 8749153618 30 دبستان غیر انتفاعی پسرانه ترنم دانش آران و بیدگل بخش کویرات شهر ابوزیدآباد خیابان امام خمینی (ره) کوچه مسجد امام خمینی (ره) 54255793 8748134571 31 دبستان غیر انتفاعی پسرانه خواجه نصیرالدین آران و بیدگل نوش آباد بلوار دانش آموز کوی شهید تقی روشنی 54826200 8746100000 32 دبستان غیر انتفاعی پسرانه عصر انتظار (2) آران و بیدگل آران بلوار احمدآباد نبش کوچه 33 54732558 8741773171 33 دبستان غیر انتفاعی پسرانه آمادگی مهاد (4) آران و بیدگل خیابان زینبیه جنب دبیرستان شهیدان عبدالهی 2736464 - 34 دبستان غیر انتفاعی پسرانه مکتب القرآن الکریم آران و بیدگل آران وبیدگل خیابان محمدهلال مجتمع حضرت علی اصغر (ع) 2735353 - 35 دبستان غیر انتفاعی پسرانه خواجه نصیرالدین آران و بیدگل نوش آبادکمربندی شمالی - -

لیست دبیرستان پسرانه آران و بیدگل

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 متوسطه پسرانه امام رضا (ع) آران و بیدگل میدان امام خمینی (ره) خیابان امام حسین (ع) خیابان 22 بهمن کوچه اهل بیت پنجم 31547232 8741758551 2 متوسطه پسرانه شهدای محراب آران و بیدگل ابو زید آباد خیابان ولیعصر 54254900 8748127785 3 متوسطه پسرانه شهیدان عبدالهی آران و بیدگل خیابان زینبیه میدان سپاه پاسداران 2722400 یا 54722400 8741131137 4 متوسطه پسرانه شهیدان فرهادی آران و بیدگل ابوزیدآباد خیابان ولی عصر (عج) 2353293 - 5 متوسطه پسرانه شهدای دهنو آران و بیدگل خیابان شهیدمفتح جنب شعبه نفت 2723198 8741836554 6 متوسطه پسرانه فاطمه خسروی حسینی آران و بیدگل آران.خ عباس آباد.روبروی خیابان شهید ملکیان 2763738 7 متوسطه پسرانه شهیدعلی خدمتی آران و بیدگل خیابان معلم 2722345 - 8 متوسطه پسرانه شهیدمتولی آران و بیدگل نوش آباد منطقه شهید منتظری خیابان شهید دهقانی 2823196 - 9 متوسطه پسرانه بصیر آران و بیدگل آران و بیدگل، نوش آباد، جنب بلوار معلم 54822829 8746153648 10 متوسطه پسرانه زنده یاد حاج محمد شبان آران و بیدگل آران خیابان ملامحمد علی آرانی جنب مدرسه مطهری - - 11 متوسطه پسرانه امام حسین (ع) آران و بیدگل بلوار امام خمینی (ره) ولایت 32 2736644 - 12 متوسطه پسرانه 15خرداد آران و بیدگل میدان آزادگان کوچه پشت ضمن خدمت 2752244 - 13 متوسطه پسرانه آیت الله طالقانی آران و بیدگل سفید شهر خیابان منتظرالمهدی 2833232 - 14 متوسطه پسرانه حبیبی آران و بیدگل روستای سفیدشهر 54834545 - 15 متوسطه پسرانه شهدای هاشمیه آران و بیدگل بیدگل انتهای خیابان معین آباد 2725550 - 16 متوسطه پسرانه امام باقر (ع) آران و بیدگل - - 17 متوسطه پسرانه شهید روحی آران و بیدگل نوش آباد.جنب دانشگاه پیام نور 54823196 - 18 متوسطه پسرانه نیکبخت آران و بیدگل بیدگل خیابان سلمان محله سلمقان 2738811 - 19 متوسطه پسرانه شهید سرکاری آران و بیدگل روستای محمد آباد بلوار خروجی به طرف نصر آباد 54843222 - 20 متوسطه پسرانه ارشاد آران و بیدگل روستای یزدل بخش مرکزی 2854338 - 21 متوسطه پسرانه آزادگان آران و بیدگل آران کوی مسلم آباد محله صادقیه 2722666 - 22 متوسطه پسرانه برکت آران و بیدگل ابوزیدآباد روستای محمد آباد 2354150 - 23 متوسطه پسرانه امام محمدباقر (ع) آران و بیدگل میدان امام خمینی (ره) 2725544 - 24 متوسطه پسرانه شهادت آران و بیدگل ابوزیدآباد روستای حسین آباد 2282248 - 25 متوسطه پسرانه شهیدمحولاتی آران و بیدگل سفید شهر خیابان امام خمینی 2833740 - 26 متوسطه پسرانه مفید 2 آران و بیدگل میدان آزادگان خیابان امیرکبیر - - 27 متوسطه پسرانه شایستگان آران و بیدگل خیابان 17 شهریور قیام 15 پلاک 18 54738886 8741685696

لیست هنرستان پسرانه آران و بیدگل

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 هنرستان پسرانه بصیر آران و بیدگل آران و بیدگل، نوش آباد، جنب بلوار معلم 54822929 2 هنرستان پسرانه اکرمیان آران و بیدگل آران کوی فاطمیه 2735252 یا 54735252 8741679995 3 هنرستان پسرانه علامه طباطبائی خیابان ولی عصر روبروی بیمارستان سیدالشهدا 2722828 یا 54722828 8741916466 4 هنرستان پسرانه شهدای محراب آران و بیدگل ابوزید آباد خیابان ولی عصر 54254900 8736114556 5 هنرستان پسرانه شهید حسن خدمتی آران و بیدگل میدان امام خمینی خیابان صباحی 54723433 8741745431 6 هنرستان پسرانه شهید حسن خدمتی آران و بیدگل میدان امام خمینی خیابان صباحی میدان شهید روحانی 54723433 یا 54723434 8741111111

سخن آخر

در این مطلب، آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه آران و بیدگل جمع‌آوری شده است. در صورتی که شماره تلفن یا آدرس یکی از مدارس اشتباه باشد یا اطلاعات به‌روزتر موجود باشد، لطفاً در قسمت نظرات به ما اطلاع دهید. این اطلاعات می‌تواند به شما در انجام امور اداری و ارتباطات با مدارس کمک کند.