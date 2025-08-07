لیست مدارس دخترانه آران و بیدگل با آدرس و شماره تلفن
در این مطلب، لیست مدارس دخترانه آران و بیدگل با آدرس و شماره تلفنهای دقیق برای شما آماده کردهایم تا در انتخاب بهترین مدرسه برای فرزندتان یاریدهنده باشید.
تحریریه اصفهان: انتخاب مدرسه مناسب برای فرزندتان یکی از تصمیمات مهم در زندگی خانوادگی است. برای والدین در آران و بیدگل، اطلاعات دقیق و بهروز درباره مدارس دخترانه میتواند در فرآیند انتخاب کمککننده باشد. در این مطلب، لیست مدارس دخترانه در آران و بیدگل به همراه آدرسها و شماره تلفنهای آنها را جمعآوری کردهایم. امیدواریم این اطلاعات به شما در انجام امور اداری و انتخاب بهترین مدرسه کمک کند.
بیشتر بخوانید: لیست مدارس پسرانه آران و بیدگل با آدرس و شماره تلفن
مدارس دخترانه آران و بیدگل
لیست مدارس ابتدایی آران و بیدگل
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|دبستان دولتی دخترانه شهیدان نوذریان آران و بیدگل
|میدان 15 خرداد (شهرداری)
|54723456
|8741611111
|2
|دبستان دولتی دخترانه شهید خادم پور آران و بیدگل
|خیابان ملا محمدعلی جنب استخرصدف
|2721277 یا 54721277
|8741144684
|3
|دبستان دولتی دخترانه فاطمه ابریشم چی آران و بیدگل
|آران وبیدگل خیابان شهیدرجائی مدرسه فاطمه ابریشم چی
|54745443
|8741611111
|4
|دبستان دولتی دخترانه شهید مفتح آران و بیدگل
|خیابان محمد هلال خیابان بابایعقوب پشت حوزه علمیه امیرالمومنین
|2723839 یا 54762200
|8741973191
|5
|دبستان دولتی دخترانه شهید هاشمیان آران و بیدگل
|فلکه آزادگان
|2724422 یا 54754357
|8741654774
|6
|دبستان دولتی دخترانه شهیدهاشمی نژاد
|نوش آباد منطقه شهیدبهشتی بلواردانش آموز
|2822244 یا 54824949
|8746149397
|7
|دبستان دولتی دخترانه شهید صالحی آران و بیدگل
|بلوار امام خمینی ولایت 28
|54744222
|8741718746
|8
|دبستان دولتی دخترانه شهید مدرس آران و بیدگل
|خیابان محمد هلال خیابان وشاد روبروی مجتمع فاطمیه
|2762211 یا 54762233
|8741943745
|9
|دبستان دولتی دخترانه حاج رضا شبان آران و بیدگل
|آران خیابان محمد هلال میدان بزرگ مدرسه17شهریور
|54725230 یا 54739290
|8741841137
|10
|دبستان دولتی دخترانه حضرت معصومه (س) آران و بیدگل
|ابو زید آباد جنب کاروانسرای تاریخی
|54254265
|8748115395
|11
|دبستان دولتی دخترانه امام صادق (ع) آران و بیدگل
|سفید شهر میدان علی اکبر کوچه شهید بیابانی
|2833948 یا 54833948
|8743134867
|12
|دبستان دولتی دخترانه امیرالمومنین (ع) آران و بیدگل
|خیابان سلیمان صباحی .میدان معین آباد .کوچه رسالت سوم
|2723737 یا 54723737
|8741739718
|13
|دبستان دولتی دخترانه برکت آران و بیدگل
|بلوار امام خمینی انتهای ولایت 30
|54727310 یا 54744310
|8741718749
|14
|دبستان دولتی دخترانه شهیدعلی محمداربابی آران و بیدگل
|خیابان سلمان کوی جلال آباد
|2723040 یا 54742040
|8741764134
|15
|دبستان دولتی دخترانه شهیدفکری آران و بیدگل
|نوش آباد منطقه شهید منتظری مدرسه شهید راحمی
|2822827 یا 54822554
|8746136789
|16
|دبستان دولتی دخترانه بانو سره (2) آران و بیدگل
|آران وبیدگل شهرک بهارستان مدرسه
|-
|8741789965
|17
|دبستان دولتی دخترانه شهیدمحمداشنویی نوش آباد آران و بیدگل
|نوش آباد خیابان کمربندی کوچه شهید خرمک
|2822377 یا 54822377
|8746168165
|18
|دبستان دولتی دخترانه قاسم ابن الحسن (ع) آران و بیدگل
|خیابان زینبیه کوچه حجاب چهارم
|54723041
|8741695751
|19
|دبستان دولتی دخترانه امام حسن مجتبی (ع) آران و بیدگل
|آران وبیدگل روستای یزدل مجتمع آموزشی وپرورشی کریم اهل بیت (ع)
|54847300
|8743164961
|20
|دبستان دولتی دخترانه عادله فرزانگان آران و بیدگل در استان اصفهان
|اران وبیدگل خیابان میرعماد کوچه بعثت سوم
|2722500 یا 54722500
|8741773874
|21
|دبستان دولتی دخترانه بهاران (1) آران و بیدگل
|سفیدشهر خیابان قائمیه بلوار کشاورز
|54843344
|8741133671
|22
|دبستان دولتی دخترانه شهیدبی غم کاغذی آران و بیدگل
|آران وبیدگل بخش کویرات روستای کاغذی
|2354344 یا 54254344
|8749115935
|23
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه جنت آران و بیدگل
|خیابان 17 شهریور کوی اداره پست روبروی مسجد امام خمینی
|54726252
|-
|24
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه برکت ابوزیدآباد آران و بیدگل
|ابوزیدآباد
|54253686
|8748111111
|25
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه شهیدنجفی تبار آران و بیدگل
|روستای محمدآباد مرکزی
|54252112 یا 54843344
|8741116911
|26
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه کوثر آران و بیدگل
|خیابان زینبیه حجاب هفتم
|54732334
|8741143531
|27
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه گلهای بهاری آران و بیدگل
|بخش کویرات شهر ابوزیدآباد خیابان ولی عصر (عج) آموزشگاه برکت
|03154255
|8748111111
|28
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه دین ودانش آران و بیدگل
|میدان امام خمینی، خ سیدالشهدا، خ مختص آباد، موسسه مهد قرآن کریم و ولایت
|2735858 یا 54727940
|8741754685
|29
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه ریحانه بهشت آران و بیدگل
|بلوارعاملی انتهای کوچه ی اندیشه5
|54722999 یا 54755170
|8741133535
|30
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه جنت آران و بیدگل
|خیابان 17 شهریور کوچه قیام 8
|54726252
|8741814343
|31
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه امید فردا (2) آران و بیدگل
|بلوار آیت الله عاملی اندیشه 21
|54753899
|8741834533
|32
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه آمادگی کوثر آران و بیدگل
|خیابان زینبیه کوچه زینبیه
|2732334
|-
لیست دبیرستان دخترانه آران و بیدگل
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|متوسطه دخترانه توسعه دانش آران و بیدگل
|ابوزیدآباد
|2354212
|8748111111
|2
|متوسطه دخترانه حاج محمد رضا ابریشم چی
|بیدگل میدان امام خمینی
|2739988
|8741711111
|3
|متوسطه دخترانه امام زمان (عج) آران و بیدگل
|آران وبیدگل بلوار دانشگاه خیابان زنده یاد محبوبی
|2732290
|-
|4
|متوسطه دخترانه زینب کبری (س) آران و بیدگل
|نوش آباد خیابان امام خمینی
|2823255
|-
|5
|متوسطه دخترانه شهدای کرک نوش آباد آران و بیدگل
|نوش آباد میدان محمد رسول الله
|2823197 یا 54823197
|8746119511
|6
|متوسطه دخترانه شهیدحسن شمس الدینی آرانی آران و بیدگل
|آران بلوارآیت اله عاملی جنب نیروی انتظامی، کوچه شهید محمودی
|2730610 یا 54752255
|8741656451
|7
|متوسطه دخترانه شهید بهشتی آران و بیدگل
|خیابان محمدهلال خیابان امام رضا خیابان شهیدباباکمال
|2762540 یا 54762540
|8741964947
|8
|متوسطه دخترانه حاج محمود خوروش آران و بیدگل
|سفید شهر میدان امام خمینی
|2833322
|8743117584
|9
|متوسطه دخترانه حضرت فاطمه الزهرا آران و بیدگل
|بیدگل خیابان امام خمینی (ره)
|2722929
|-
|10
|متوسطه دخترانه خدیجه کبری (س) آران و بیدگل
|محمد آباد جنب مخابرات
|54843233
|8743111111
|11
|متوسطه دخترانه شهدای ابوزیدآباد آران و بیدگل
|ابوزید آباد
|2354236
|-
|12
|متوسطه دخترانه پیامبر اعظم آران و بیدگل
|آران وبیدگل بلوار امام خمینی ولایت30
|2727310
|-
|13
|متوسطه دخترانه فرقانی آران و بیدگل
|ولی عصر (عج) کوی احمدآباد
|2722693
|-
|14
|متوسطه دخترانه کوثر آران و بیدگل
|خیابان معلم جنب زایشگاه شهید رجایی
|2739160
|-
|15
|متوسطه دخترانه زنده یاد سیدعلی سبزپوشان آران و بیدگل
|ابوزیدآباد روستای حسین آباد
|54252249
|8749153148
|16
|متوسطه دخترانه آسیه آران و بیدگل
|ابوزیدآباد روستای محمدآباد
|2354124
|-
|17
|متوسطه دخترانه آیت اله کاشانی آران و بیدگل
|خیابان شهید مفتح.کوی مسلم آباد کوچه مسجد صادقیه
|2723999
|-
|18
|متوسطه دخترانه ادب آران و بیدگل
|آران وبیدگل میدان آزادگان ابتدای بلوار مطهری
|2754467
|-
|19
|متوسطه دخترانه خوروش آران و بیدگل
|سفیدشهر میدان امام خمینی
|2823322
|-
|20
|متوسطه دخترانه رقیه (س) آران و بیدگل
|محمد آباد بلوار ورودی روستا
|54843330
|-
|21
|متوسطه دخترانه شهیدمصطفی خمینی آران و بیدگل
|بیدگل خیابان میرعماد محله علی اکبر
|2723436
|-
|22
|متوسطه دخترانه شهید روحانی آران و بیدگل
|روستای یزدل بخش مرکزی
|2853400
|-
|23
|متوسطه دخترانه زنده یاد سیدعلی سبزپوشان آران و بیدگل
|ابوزیدآباد. روستای حسین اباد
|2282249
|-
|24
|متوسطه دخترانه امام باقر (ع) آران و بیدگل
|خیابان حضرت ابوالفضل
|54724999
|-
|25
|متوسطه دخترانه نیکان آران و بیدگل
|نبش خیابان مختص آباد
|-
|26
|متوسطه دخترانه فرهنگ آران و بیدگل
|خیابان جمهوری بهار نهم
|2722754 یا 54755053
|8741684631
|27
|متوسطه دخترانه شهیدان جندقیان آران و بیدگل
|خیابان معلم جنب اداره آموزش و پرورش
|54731919
|8741711111
|28
|متوسطه دخترانه فرزانگان امین آران وبیدگل
|میدان امام خمینی (ره) ابتدای خیابان سیدالشهدا (ع)
|2725490 یا 54725490
|8741755833
لیست هنرستان دخترانه آران و بیدگل
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|هنرستان دخترانه امام خامنه ای آران و بیدگل
|میدان شهدا جنب اداره آموزش و پرورش
|54727979
|8741679978
|2
|هنرستان دخترانه کاردانش شهیدصالحیار آران و بیدگل
|خیابان سلمان فارسی کوچه سلمان نهم
|2720046 یا 54720046
|8741671737
|3
|هنرستان دخترانه توسعه دانش آران و بیدگل
|ابوزید آباد، خیابان امام، کوی توسعه دانش
|2354212 یا 54254212
|8748111111
|4
|هنرستان دخترانه خدیجه کبری (س) آران و بیدگل
|محمد آباد بلوارشهیدنجفی تبار جنب پست بانک
|54843332
|8743100000
|5
|هنرستان دخترانه شهدای کرک آران و بیدگل
|نوش آباد جاده کمر بندی مدرسه شهدای کرک
|54822700
|8746119511
سخن آخر
در این مطلب، لیست کاملی از مدارس دخترانه در آران و بیدگل به همراه آدرسها و شماره تلفنهای آنها در اختیار شما قرار دادهایم. اگر اطلاعاتی اشتباه یا ناقص است، لطفاً آن را در بخش نظرات اعلام کنید تا آن را اصلاح کنیم.