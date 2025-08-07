لیست مدارس دخترانه آران و بیدگل با آدرس و شماره تلفن

در این مطلب، لیست مدارس دخترانه آران و بیدگل با آدرس و شماره تلفن‌های دقیق برای شما آماده کرده‌ایم تا در انتخاب بهترین مدرسه برای فرزندتان یاری‌دهنده باشید.

لیست مدارس دخترانه آران و بیدگل با آدرس و شماره تلفن

تحریریه اصفهانانتخاب مدرسه مناسب برای فرزندتان یکی از تصمیمات مهم در زندگی خانوادگی است. برای والدین در آران و بیدگل، اطلاعات دقیق و به‌روز درباره مدارس دخترانه می‌تواند در فرآیند انتخاب کمک‌کننده باشد. در این مطلب، لیست مدارس دخترانه در آران و بیدگل به همراه آدرس‌ها و شماره تلفن‌های آنها را جمع‌آوری کرده‌ایم. امیدواریم این اطلاعات به شما در انجام امور اداری و انتخاب بهترین مدرسه کمک کند.

بیشتر بخوانید: لیست مدارس پسرانه آران و بیدگل با آدرس و شماره تلفن

مدارس دخترانه آران و بیدگل

لیست مدارس ابتدایی آران و بیدگل 

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 دبستان دولتی دخترانه شهیدان نوذریان آران و بیدگل میدان 15 خرداد (شهرداری) 54723456 8741611111 
2 دبستان دولتی دخترانه شهید خادم پور آران و بیدگل  خیابان ملا محمدعلی جنب استخرصدف 2721277 یا 54721277 8741144684 
3 دبستان دولتی دخترانه فاطمه ابریشم چی آران و بیدگل آران وبیدگل خیابان شهیدرجائی مدرسه فاطمه ابریشم چی  54745443  8741611111
4 دبستان دولتی دخترانه شهید مفتح آران و بیدگل  خیابان محمد هلال خیابان بابایعقوب پشت حوزه علمیه امیرالمومنین 2723839 یا 54762200  8741973191 
5 دبستان دولتی دخترانه شهید هاشمیان آران و بیدگل فلکه آزادگان 2724422 یا 54754357 8741654774 
6 دبستان دولتی دخترانه شهیدهاشمی نژاد نوش آباد منطقه شهیدبهشتی بلواردانش آموز 2822244 یا 54824949 8746149397 
7 دبستان دولتی دخترانه شهید صالحی آران و بیدگل بلوار امام خمینی ولایت 28  54744222 8741718746
8 دبستان دولتی دخترانه شهید مدرس آران و بیدگل خیابان محمد هلال خیابان وشاد روبروی مجتمع فاطمیه 2762211 یا 54762233 8741943745 
9 دبستان دولتی دخترانه حاج رضا شبان آران و بیدگل آران خیابان محمد هلال میدان بزرگ مدرسه17شهریور 54725230 یا 54739290 8741841137 
10 دبستان دولتی دخترانه حضرت معصومه (س) آران و بیدگل ابو زید آباد جنب کاروانسرای تاریخی  54254265  8748115395 
11 دبستان دولتی دخترانه امام صادق (ع) آران و بیدگل  سفید شهر میدان علی اکبر کوچه شهید بیابانی 2833948 یا 54833948  8743134867
12 دبستان دولتی دخترانه امیرالمومنین (ع) آران و بیدگل خیابان سلیمان صباحی .میدان معین آباد .کوچه رسالت سوم 2723737 یا 54723737 8741739718 
13 دبستان دولتی دخترانه برکت آران و بیدگل  بلوار امام خمینی انتهای ولایت 30 54727310 یا 54744310 8741718749
14 دبستان دولتی دخترانه شهیدعلی محمداربابی آران و بیدگل خیابان سلمان کوی جلال آباد 2723040 یا 54742040 8741764134 
15 دبستان دولتی دخترانه شهیدفکری آران و بیدگل نوش آباد منطقه شهید منتظری مدرسه شهید راحمی  2822827 یا 54822554 8746136789 
16 دبستان دولتی دخترانه بانو سره (2) آران و بیدگل  آران وبیدگل شهرک بهارستان مدرسه - 8741789965
17 دبستان دولتی دخترانه شهیدمحمداشنویی نوش آباد آران و بیدگل  نوش آباد خیابان کمربندی کوچه شهید خرمک 2822377 یا 54822377 8746168165 
18 دبستان دولتی دخترانه قاسم ابن الحسن (ع) آران و بیدگل خیابان زینبیه کوچه حجاب چهارم 54723041 8741695751 
19 دبستان دولتی دخترانه امام حسن مجتبی (ع) آران و بیدگل آران وبیدگل روستای یزدل مجتمع آموزشی وپرورشی کریم اهل بیت (ع) 54847300  8743164961 
20 دبستان دولتی دخترانه عادله فرزانگان آران و بیدگل در استان اصفهان اران وبیدگل خیابان میرعماد کوچه بعثت سوم 2722500 یا 54722500 8741773874 
21 دبستان دولتی دخترانه بهاران (1) آران و بیدگل  سفیدشهر خیابان قائمیه بلوار کشاورز  54843344  8741133671
22 دبستان دولتی دخترانه شهیدبی غم کاغذی آران و بیدگل آران وبیدگل بخش کویرات روستای کاغذی 2354344 یا 54254344 8749115935 
23 دبستان غیر انتفاعی دخترانه جنت آران و بیدگل خیابان 17 شهریور کوی اداره پست روبروی مسجد امام خمینی  54726252 -
24 دبستان غیر انتفاعی دخترانه برکت ابوزیدآباد آران و بیدگل  ابوزیدآباد 54253686 8748111111 
25 دبستان غیر انتفاعی دخترانه شهیدنجفی تبار آران و بیدگل روستای محمدآباد مرکزی 54252112 یا 54843344 8741116911 
26 دبستان غیر انتفاعی دخترانه کوثر آران و بیدگل خیابان زینبیه حجاب هفتم  54732334 8741143531 
27 دبستان غیر انتفاعی دخترانه گلهای بهاری آران و بیدگل بخش کویرات شهر ابوزیدآباد خیابان ولی عصر (عج)  آموزشگاه برکت 03154255  8748111111 
28 دبستان غیر انتفاعی دخترانه دین ودانش آران و بیدگل میدان امام خمینی، خ سیدالشهدا، خ مختص آباد، موسسه مهد قرآن کریم و ولایت 2735858 یا 54727940 8741754685 
29 دبستان غیر انتفاعی دخترانه ریحانه بهشت آران و بیدگل  بلوارعاملی انتهای کوچه ی اندیشه5 54722999 یا 54755170  8741133535
30 دبستان غیر انتفاعی دخترانه جنت آران و بیدگل خیابان 17 شهریور کوچه قیام 8 54726252 8741814343 
31 دبستان غیر انتفاعی دخترانه امید فردا (2) آران و بیدگل بلوار آیت الله عاملی اندیشه 21 54753899 8741834533 
32 دبستان غیر انتفاعی دخترانه آمادگی کوثر آران و بیدگل  خیابان زینبیه کوچه زینبیه 2732334  -

لیست دبیرستان دخترانه آران و بیدگل

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 متوسطه دخترانه توسعه دانش آران و بیدگل ابوزیدآباد 2354212 8748111111 
2 متوسطه دخترانه حاج محمد رضا ابریشم چی بیدگل میدان امام خمینی  2739988 8741711111 
3 متوسطه دخترانه امام زمان (عج) آران و بیدگل آران وبیدگل بلوار دانشگاه خیابان زنده یاد محبوبی 2732290 -
4 متوسطه دخترانه زینب کبری (س) آران و بیدگل نوش آباد خیابان امام خمینی 2823255 -
5 متوسطه دخترانه شهدای کرک نوش آباد آران و بیدگل نوش آباد میدان محمد رسول الله 2823197 یا 54823197 8746119511 
6 متوسطه دخترانه شهیدحسن شمس الدینی آرانی آران و بیدگل آران بلوارآیت اله عاملی جنب نیروی انتظامی، کوچه شهید محمودی 2730610 یا 54752255  8741656451 
7 متوسطه دخترانه شهید بهشتی آران و بیدگل خیابان محمدهلال خیابان امام رضا خیابان شهیدباباکمال 2762540 یا 54762540 8741964947 
8 متوسطه دخترانه حاج محمود خوروش آران و بیدگل سفید شهر میدان امام خمینی  2833322 8743117584 
9 متوسطه دخترانه حضرت فاطمه الزهرا آران و بیدگل  بیدگل خیابان امام خمینی (ره)  2722929 -
10 متوسطه دخترانه خدیجه کبری (س) آران و بیدگل محمد آباد جنب مخابرات  54843233  8743111111
11 متوسطه دخترانه شهدای ابوزیدآباد آران و بیدگل  ابوزید آباد 2354236 -
12 متوسطه دخترانه پیامبر اعظم آران و بیدگل  آران وبیدگل بلوار امام خمینی ولایت30  2727310 -
13 متوسطه دخترانه فرقانی آران و بیدگل ولی عصر (عج) کوی احمدآباد 2722693 -
14 متوسطه دخترانه کوثر آران و بیدگل خیابان معلم جنب زایشگاه شهید رجایی  2739160  -
15 متوسطه دخترانه زنده یاد سیدعلی سبزپوشان آران و بیدگل ابوزیدآباد روستای حسین آباد 54252249 8749153148 
16 متوسطه دخترانه آسیه آران و بیدگل ابوزیدآباد روستای محمدآباد 2354124  -
17 متوسطه دخترانه آیت اله کاشانی آران و بیدگل خیابان شهید مفتح.کوی مسلم آباد کوچه مسجد صادقیه  2723999 -
18 متوسطه دخترانه ادب آران و بیدگل آران وبیدگل میدان آزادگان ابتدای بلوار مطهری  2754467  -
19 متوسطه دخترانه خوروش آران و بیدگل سفیدشهر میدان امام خمینی 2823322 -
20 متوسطه دخترانه رقیه (س) آران و بیدگل محمد آباد بلوار ورودی روستا 54843330 -
21 متوسطه دخترانه شهیدمصطفی خمینی آران و بیدگل بیدگل خیابان میرعماد محله علی اکبر  2723436 -
22 متوسطه دخترانه شهید روحانی آران و بیدگل روستای یزدل بخش مرکزی  2853400 -
23 متوسطه دخترانه زنده یاد سیدعلی سبزپوشان آران و بیدگل ابوزیدآباد. روستای حسین اباد 2282249  -
24 متوسطه دخترانه امام باقر (ع) آران و بیدگل خیابان حضرت ابوالفضل  54724999 -
25 متوسطه دخترانه نیکان آران و بیدگل نبش خیابان مختص آباد   -
26 متوسطه دخترانه فرهنگ آران و بیدگل  خیابان جمهوری بهار نهم  2722754 یا 54755053 8741684631 
27 متوسطه دخترانه شهیدان جندقیان آران و بیدگل خیابان معلم جنب اداره آموزش و پرورش  54731919 8741711111 
28 متوسطه دخترانه فرزانگان امین آران وبیدگل میدان امام خمینی (ره) ابتدای خیابان سیدالشهدا (ع) 2725490 یا 54725490 8741755833 

لیست هنرستان دخترانه آران و بیدگل

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 هنرستان دخترانه امام خامنه ای آران و بیدگل میدان شهدا جنب اداره آموزش و پرورش 54727979 8741679978
2 هنرستان دخترانه کاردانش شهیدصالحیار آران و بیدگل خیابان سلمان فارسی کوچه سلمان نهم 2720046 یا 54720046 8741671737
3 هنرستان دخترانه توسعه دانش آران و بیدگل ابوزید آباد، خیابان امام، کوی توسعه دانش 2354212 یا 54254212 8748111111
4 هنرستان دخترانه خدیجه کبری (س) آران و بیدگل محمد آباد بلوارشهیدنجفی تبار جنب پست بانک 54843332 8743100000
5 هنرستان دخترانه شهدای کرک آران و بیدگل نوش آباد جاده کمر بندی مدرسه شهدای کرک 54822700 8746119511

سخن آخر

در این مطلب، لیست کاملی از مدارس دخترانه در آران و بیدگل به همراه آدرس‌ها و شماره تلفن‌های آنها در اختیار شما قرار داده‌ایم. اگر اطلاعاتی اشتباه یا ناقص است، لطفاً آن را در بخش نظرات اعلام کنید تا آن را اصلاح کنیم.

اخبار مرتبط
ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار