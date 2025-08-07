در این مطلب، لیست مدارس دخترانه آران و بیدگل با آدرس و شماره تلفن‌های دقیق برای شما آماده کرده‌ایم تا در انتخاب بهترین مدرسه برای فرزندتان یاری‌دهنده باشید.

تحریریه اصفهان: انتخاب مدرسه مناسب برای فرزندتان یکی از تصمیمات مهم در زندگی خانوادگی است. برای والدین در آران و بیدگل، اطلاعات دقیق و به‌روز درباره مدارس دخترانه می‌تواند در فرآیند انتخاب کمک‌کننده باشد. در این مطلب، لیست مدارس دخترانه در آران و بیدگل به همراه آدرس‌ها و شماره تلفن‌های آنها را جمع‌آوری کرده‌ایم. امیدواریم این اطلاعات به شما در انجام امور اداری و انتخاب بهترین مدرسه کمک کند.

مدارس دخترانه آران و بیدگل

لیست مدارس ابتدایی آران و بیدگل

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبستان دولتی دخترانه شهیدان نوذریان آران و بیدگل میدان 15 خرداد (شهرداری) 54723456 8741611111 2 دبستان دولتی دخترانه شهید خادم پور آران و بیدگل خیابان ملا محمدعلی جنب استخرصدف 2721277 یا 54721277 8741144684 3 دبستان دولتی دخترانه فاطمه ابریشم چی آران و بیدگل آران وبیدگل خیابان شهیدرجائی مدرسه فاطمه ابریشم چی 54745443 8741611111 4 دبستان دولتی دخترانه شهید مفتح آران و بیدگل خیابان محمد هلال خیابان بابایعقوب پشت حوزه علمیه امیرالمومنین 2723839 یا 54762200 8741973191 5 دبستان دولتی دخترانه شهید هاشمیان آران و بیدگل فلکه آزادگان 2724422 یا 54754357 8741654774 6 دبستان دولتی دخترانه شهیدهاشمی نژاد نوش آباد منطقه شهیدبهشتی بلواردانش آموز 2822244 یا 54824949 8746149397 7 دبستان دولتی دخترانه شهید صالحی آران و بیدگل بلوار امام خمینی ولایت 28 54744222 8741718746 8 دبستان دولتی دخترانه شهید مدرس آران و بیدگل خیابان محمد هلال خیابان وشاد روبروی مجتمع فاطمیه 2762211 یا 54762233 8741943745 9 دبستان دولتی دخترانه حاج رضا شبان آران و بیدگل آران خیابان محمد هلال میدان بزرگ مدرسه17شهریور 54725230 یا 54739290 8741841137 10 دبستان دولتی دخترانه حضرت معصومه (س) آران و بیدگل ابو زید آباد جنب کاروانسرای تاریخی 54254265 8748115395 11 دبستان دولتی دخترانه امام صادق (ع) آران و بیدگل سفید شهر میدان علی اکبر کوچه شهید بیابانی 2833948 یا 54833948 8743134867 12 دبستان دولتی دخترانه امیرالمومنین (ع) آران و بیدگل خیابان سلیمان صباحی .میدان معین آباد .کوچه رسالت سوم 2723737 یا 54723737 8741739718 13 دبستان دولتی دخترانه برکت آران و بیدگل بلوار امام خمینی انتهای ولایت 30 54727310 یا 54744310 8741718749 14 دبستان دولتی دخترانه شهیدعلی محمداربابی آران و بیدگل خیابان سلمان کوی جلال آباد 2723040 یا 54742040 8741764134 15 دبستان دولتی دخترانه شهیدفکری آران و بیدگل نوش آباد منطقه شهید منتظری مدرسه شهید راحمی 2822827 یا 54822554 8746136789 16 دبستان دولتی دخترانه بانو سره (2) آران و بیدگل آران وبیدگل شهرک بهارستان مدرسه - 8741789965 17 دبستان دولتی دخترانه شهیدمحمداشنویی نوش آباد آران و بیدگل نوش آباد خیابان کمربندی کوچه شهید خرمک 2822377 یا 54822377 8746168165 18 دبستان دولتی دخترانه قاسم ابن الحسن (ع) آران و بیدگل خیابان زینبیه کوچه حجاب چهارم 54723041 8741695751 19 دبستان دولتی دخترانه امام حسن مجتبی (ع) آران و بیدگل آران وبیدگل روستای یزدل مجتمع آموزشی وپرورشی کریم اهل بیت (ع) 54847300 8743164961 20 دبستان دولتی دخترانه عادله فرزانگان آران و بیدگل در استان اصفهان اران وبیدگل خیابان میرعماد کوچه بعثت سوم 2722500 یا 54722500 8741773874 21 دبستان دولتی دخترانه بهاران (1) آران و بیدگل سفیدشهر خیابان قائمیه بلوار کشاورز 54843344 8741133671 22 دبستان دولتی دخترانه شهیدبی غم کاغذی آران و بیدگل آران وبیدگل بخش کویرات روستای کاغذی 2354344 یا 54254344 8749115935 23 دبستان غیر انتفاعی دخترانه جنت آران و بیدگل خیابان 17 شهریور کوی اداره پست روبروی مسجد امام خمینی 54726252 - 24 دبستان غیر انتفاعی دخترانه برکت ابوزیدآباد آران و بیدگل ابوزیدآباد 54253686 8748111111 25 دبستان غیر انتفاعی دخترانه شهیدنجفی تبار آران و بیدگل روستای محمدآباد مرکزی 54252112 یا 54843344 8741116911 26 دبستان غیر انتفاعی دخترانه کوثر آران و بیدگل خیابان زینبیه حجاب هفتم 54732334 8741143531 27 دبستان غیر انتفاعی دخترانه گلهای بهاری آران و بیدگل بخش کویرات شهر ابوزیدآباد خیابان ولی عصر (عج) آموزشگاه برکت 03154255 8748111111 28 دبستان غیر انتفاعی دخترانه دین ودانش آران و بیدگل میدان امام خمینی، خ سیدالشهدا، خ مختص آباد، موسسه مهد قرآن کریم و ولایت 2735858 یا 54727940 8741754685 29 دبستان غیر انتفاعی دخترانه ریحانه بهشت آران و بیدگل بلوارعاملی انتهای کوچه ی اندیشه5 54722999 یا 54755170 8741133535 30 دبستان غیر انتفاعی دخترانه جنت آران و بیدگل خیابان 17 شهریور کوچه قیام 8 54726252 8741814343 31 دبستان غیر انتفاعی دخترانه امید فردا (2) آران و بیدگل بلوار آیت الله عاملی اندیشه 21 54753899 8741834533 32 دبستان غیر انتفاعی دخترانه آمادگی کوثر آران و بیدگل خیابان زینبیه کوچه زینبیه 2732334 -

لیست دبیرستان دخترانه آران و بیدگل

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 متوسطه دخترانه توسعه دانش آران و بیدگل ابوزیدآباد 2354212 8748111111 2 متوسطه دخترانه حاج محمد رضا ابریشم چی بیدگل میدان امام خمینی 2739988 8741711111 3 متوسطه دخترانه امام زمان (عج) آران و بیدگل آران وبیدگل بلوار دانشگاه خیابان زنده یاد محبوبی 2732290 - 4 متوسطه دخترانه زینب کبری (س) آران و بیدگل نوش آباد خیابان امام خمینی 2823255 - 5 متوسطه دخترانه شهدای کرک نوش آباد آران و بیدگل نوش آباد میدان محمد رسول الله 2823197 یا 54823197 8746119511 6 متوسطه دخترانه شهیدحسن شمس الدینی آرانی آران و بیدگل آران بلوارآیت اله عاملی جنب نیروی انتظامی، کوچه شهید محمودی 2730610 یا 54752255 8741656451 7 متوسطه دخترانه شهید بهشتی آران و بیدگل خیابان محمدهلال خیابان امام رضا خیابان شهیدباباکمال 2762540 یا 54762540 8741964947 8 متوسطه دخترانه حاج محمود خوروش آران و بیدگل سفید شهر میدان امام خمینی 2833322 8743117584 9 متوسطه دخترانه حضرت فاطمه الزهرا آران و بیدگل بیدگل خیابان امام خمینی (ره) 2722929 - 10 متوسطه دخترانه خدیجه کبری (س) آران و بیدگل محمد آباد جنب مخابرات 54843233 8743111111 11 متوسطه دخترانه شهدای ابوزیدآباد آران و بیدگل ابوزید آباد 2354236 - 12 متوسطه دخترانه پیامبر اعظم آران و بیدگل آران وبیدگل بلوار امام خمینی ولایت30 2727310 - 13 متوسطه دخترانه فرقانی آران و بیدگل ولی عصر (عج) کوی احمدآباد 2722693 - 14 متوسطه دخترانه کوثر آران و بیدگل خیابان معلم جنب زایشگاه شهید رجایی 2739160 - 15 متوسطه دخترانه زنده یاد سیدعلی سبزپوشان آران و بیدگل ابوزیدآباد روستای حسین آباد 54252249 8749153148 16 متوسطه دخترانه آسیه آران و بیدگل ابوزیدآباد روستای محمدآباد 2354124 - 17 متوسطه دخترانه آیت اله کاشانی آران و بیدگل خیابان شهید مفتح.کوی مسلم آباد کوچه مسجد صادقیه 2723999 - 18 متوسطه دخترانه ادب آران و بیدگل آران وبیدگل میدان آزادگان ابتدای بلوار مطهری 2754467 - 19 متوسطه دخترانه خوروش آران و بیدگل سفیدشهر میدان امام خمینی 2823322 - 20 متوسطه دخترانه رقیه (س) آران و بیدگل محمد آباد بلوار ورودی روستا 54843330 - 21 متوسطه دخترانه شهیدمصطفی خمینی آران و بیدگل بیدگل خیابان میرعماد محله علی اکبر 2723436 - 22 متوسطه دخترانه شهید روحانی آران و بیدگل روستای یزدل بخش مرکزی 2853400 - 23 متوسطه دخترانه زنده یاد سیدعلی سبزپوشان آران و بیدگل ابوزیدآباد. روستای حسین اباد 2282249 - 24 متوسطه دخترانه امام باقر (ع) آران و بیدگل خیابان حضرت ابوالفضل 54724999 - 25 متوسطه دخترانه نیکان آران و بیدگل نبش خیابان مختص آباد - 26 متوسطه دخترانه فرهنگ آران و بیدگل خیابان جمهوری بهار نهم 2722754 یا 54755053 8741684631 27 متوسطه دخترانه شهیدان جندقیان آران و بیدگل خیابان معلم جنب اداره آموزش و پرورش 54731919 8741711111 28 متوسطه دخترانه فرزانگان امین آران وبیدگل میدان امام خمینی (ره) ابتدای خیابان سیدالشهدا (ع) 2725490 یا 54725490 8741755833

لیست هنرستان دخترانه آران و بیدگل

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 هنرستان دخترانه امام خامنه ای آران و بیدگل میدان شهدا جنب اداره آموزش و پرورش 54727979 8741679978 2 هنرستان دخترانه کاردانش شهیدصالحیار آران و بیدگل خیابان سلمان فارسی کوچه سلمان نهم 2720046 یا 54720046 8741671737 3 هنرستان دخترانه توسعه دانش آران و بیدگل ابوزید آباد، خیابان امام، کوی توسعه دانش 2354212 یا 54254212 8748111111 4 هنرستان دخترانه خدیجه کبری (س) آران و بیدگل محمد آباد بلوارشهیدنجفی تبار جنب پست بانک 54843332 8743100000 5 هنرستان دخترانه شهدای کرک آران و بیدگل نوش آباد جاده کمر بندی مدرسه شهدای کرک 54822700 8746119511

سخن آخر

در این مطلب، لیست کاملی از مدارس دخترانه در آران و بیدگل به همراه آدرس‌ها و شماره تلفن‌های آنها در اختیار شما قرار داده‌ایم. اگر اطلاعاتی اشتباه یا ناقص است، لطفاً آن را در بخش نظرات اعلام کنید تا آن را اصلاح کنیم.