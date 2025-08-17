فیلم غریزه سیاوش اسعدی با بازی امین حیایی؛ داستانی عاشقانه و پیچیده
فیلم سینمایی «غریزه» به کارگردانی سیاوش اسعدی، اثری عاشقانه و اجتماعی است که در شهریور ۱۴۰۴ در سینماهای کشور اکران خواهد شد. این فیلم با بازیگران برجستهای چون امین حیایی، پانتهآ پناهیها و ژاله صامتی، داستانی پیچیده از عشق و سرنوشت را روایت میکند. در ادامه، اطلاعاتی جامع درباره داستان، بازیگران، عوامل و جوایز این فیلم ارائه میدهیم.
فیلم سینمایی غریزه به کارگردانی و نویسندگی سیاوش اسعدی، اثری در ژانر عاشقانه و اجتماعی است که محصول سال ۱۴۰۰ میباشد و پس از چند سال انتظار، سرانجام از شهریورماه ۱۴۰۴ در سینماهای سراسر کشور اکران خواهد شد.
این فیلم با حضور ستارگان محبوبی چون امین حیایی، پانتهآ پناهیها، ژاله صامتی و پردیس پورعابدینی ساخته شده و پیش از اکران داخلی، در چندین جشنواره بینالمللی معتبر حضور داشته و جوایزی نیز کسب کرده است.
فیلم غریزه ایرانی
|نام فیلم
|
غریزه
|کارگردان
|سیاوش اسعدی
|محصول
|ایران
|زبان
|فارسی
|زمان
|90 دقیقه
|ژانر
|عاشقانه، اجتماعی
|رده سنی
|PG | مناسب برای تمامی سنین
|سال ساخت
|1400
|روز اکران
|شهریور 1404
داستان فیلم غریزه
روایت فیلم در دهه ۴۰ شمسی میگذرد؛ جایی که پسری به نام کامی عاشق سینماست و در مسیر علاقهاش، دلبسته دختری به نام آتیه میشود. آتیه دنیای تازهای از عشق و سینما را به زندگی کامی وارد میکند، اما سرنوشت آنها خیلی زود درگیر ماجرایی پیچیده میشود.
با ورود رسول خان، پدر کامی، و تصمیم او برای ادای دین، همه چیز تغییر میکند و داستان به سمتی میرود که عشق و سرنوشت شخصیتها دستخوش دگرگونیهای جدی میشود.
زمان اکران فیلم غریزه
فیلم غریزه بعد از 4 سال توقیف شهریور ماه 1404 در سراسر سینماهای کشور اکران خواهد شد.
دانلود فیلم غریزه
در حال حاضر امکان دانلود قانونی فیلم غریزه وجود ندارد و نسخه رسمی آن تنها پس از پایان اکران عمومی از طریق شبکه نمایش خانگی در دسترس قرار خواهد گرفت.
بازیگران فیلم غریزه
-
امین حیایی
-
پانتهآ پناهیها
-
ژاله صامتی
-
ساینا روحانی
-
مهدیار شاهمحمدی
-
فرهاد شریفی
-
افشین سنگچاپ
-
پردیس پورعابدینی
بیوگرافی بازیگران فیلم غریزه
در ادامه بیوگرافی بازیگران فیلم غریزه را به طور خلاصه برایتان آورده ایم:
بیوگرافی امین حیایی بازیگر فیلم غریزه
-
تاریخ تولد: ۱۹ خرداد ۱۳۴۹
-
تحصیلات: دیپلم
-
شروع: 1370
-
شهرت: سریال روزگار جوانی
-
ازدواج: متاهل
بیوگرافی پانتهآ پناهیها بازیگر فیلم غریزه
-
تاریخ تولد: ۹ آذر ۱۳۵۶
-
تحصیلات: لیسانس کارگردانی سینما
-
شروع: 1380
-
ازدواج: مجرد
بیوگرافی ژاله صامتی بازیگر فیلم غریزه
-
تاریخ تولد: ۱۴ فروردین ۱۳۵۱
-
تحصیلات: کارشناسی تئاتر
-
شروع: 1371
-
ازدواج:متاهل
بیوگرافی پردیس پور عابدینی بازیگر فیلم غریزه
-
تاریخ تولد: ۲۲ فروردین ۱۳۷۹
-
تحصیلات: رشته بازیگری
-
شروع: 1398
-
شهرت: سریال آقازاده
-
ازدواج: متاهل
عوامل فیلم غریزه
-
کارگردان: سیاوش اسعدی
-
تهیه کننده: سیاوش اسعدی
-
نویسنده: سیاوش اسعدی و نیما نادری
-
مدیر فیلمبرداری: علی قاضی
-
شرکت تولید: خانه فیلم اَوستا
-
مدیر صدابرداری: امین میرشکاری
-
طراح صحنه و لباس: مشگین مهرگان
-
طراح گرافیک: سیروس سلیمی
-
مجری طرح: روزبه معینی، محمدیمینی
-
طراح گریم: عباس عباسی
-
برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: آرش حسن پور
-
عکاس: علی نیکرفتار
-
مدیر تولید: محمدیمینی
اخبار فیلم فیلم غریزه
-
«غریزه» سال ۲۰۲۳ و در شرایطی که در انتظار مجوز اکران داخلی بود، در بخش اصلی و رقابتی شش فستیوال معتبر بینالمللی به نمایش درآمد .
-
«غریزه» در بیست و یکمین دوره فستیوال ایمجین ایندیا در مادرید اسپانیا، سیامین دوره فستیوال الدنبرگ آلمان، بیست و یکمین دوره فستیوال ایسکیا گلوبال در ایتالیا و شانزدهمین دوره فستیوال سوفیا منار در بلغارستان نیز به نمایش درآمد و نقدها و نظرات تحسینآمیزی از سوی مخاطبان و منتقدان این جشنوارهها دریافت کرد.
-
امین حیایی در مورد فیلم «غریزه» و جاماندن آن از جشنواره چهلم فیلم فجر میگوید این فیلم پروانه ساخت گرفته بود و همه مجوزها را داشت و در واقع سیاوش اسعدی به همین دلیل خانه خود را فروخت تا هزینه تولید این فیلم را فراهم کند اما در نهایت گفتند نه؛ باید اصلاح شود و به این ترتیب یک سری اصلاحیه به آن وارد کردند
-
امین حیایی بعد از فیلم درخونگاه دومین همکارى خود را با سیاوش اسعدی در فیلم غریزه تجربه کرد.
تیزر فیلم غریزه
جوایز و افتخارات فیلم غریزه
این فیلم پیش از اکران داخلی در چند جشنواره جهانی نمایش داده شد و موفق به دریافت جوایز زیر گردید:
-
برنده جایزه ویژه داوران برای کارگردانی – بیست و چهارمین فستیوال فیلم اوجایی، کالیفرنیا (۲۰۲۳)
-
جایزه بهترین بازیگر زن – ساینا روحانی، بیست و یکمین فستیوال فیلم سالنتو، ایتالیا (۲۰۲۳)
پرسش های متدوال
کارگردان فیلم غریزه کیست؟
سیاوش اسعدی کارگردان فیلم غریزه است.
زمان اکران فیلم غریزه چه تاریخی است؟
شهریورماه ۱۴۰۴ در سینماهای کشور.
آیا فیلم غریزه جایزهای کسب کرده است؟
بله، این فیلم تاکنون دو جایزه بینالمللی از جشنوارههای کالیفرنیا و ایتالیا دریافت کرده است.
سخن آخر
فیلم غریزه با ترکیب بازیگران محبوب و داستانی عاشقانه و اجتماعی میتواند به یکی از پرفروشترین فیلمهای امسال تبدیل شود.اگر شما اطلاعات بیشتری درباره این فیلم دارید، خوشحال میشویم در بخش نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید.