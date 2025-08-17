فیلم غریزه سیاوش اسعدی با بازی امین حیایی؛ داستانی عاشقانه و پیچیده

فیلم سینمایی «غریزه» به کارگردانی سیاوش اسعدی، اثری عاشقانه و اجتماعی است که در شهریور ۱۴۰۴ در سینماهای کشور اکران خواهد شد. این فیلم با بازیگران برجسته‌ای چون امین حیایی، پانته‌آ پناهی‌ها و ژاله صامتی، داستانی پیچیده از عشق و سرنوشت را روایت می‌کند. در ادامه، اطلاعاتی جامع درباره داستان، بازیگران، عوامل و جوایز این فیلم ارائه می‌دهیم.

فیلم سینمایی غریزه به کارگردانی و نویسندگی سیاوش اسعدی، اثری در ژانر عاشقانه و اجتماعی است که محصول سال ۱۴۰۰ می‌باشد و پس از چند سال انتظار، سرانجام از شهریورماه ۱۴۰۴ در سینماهای سراسر کشور اکران خواهد شد.

این فیلم با حضور ستارگان محبوبی چون امین حیایی، پانته‌آ پناهی‌ها، ژاله صامتی و پردیس پورعابدینی ساخته شده و پیش از اکران داخلی، در چندین جشنواره بین‌المللی معتبر حضور داشته و جوایزی نیز کسب کرده است.

