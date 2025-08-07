نیما شعبان‌نژاد، بازیگر و مجری محبوب ایرانی که با برنامه‌های تلویزیونی موفق مانند «خندوانه» شناخته شد، در پروژه‌های جدید خود نیز حضوری پررنگ دارد. در این مطلب به بررسی کارنامه هنری و زندگی شخصی او خواهیم پرداخت.

اصفهان امروز_ هاجر خانی: نیما شعبان‌نژاد بازیگر و مجری است که با حضور در برنامه‌ تلویزیونی محبوب مانند «خندوانه» شناخته شد، اکنون در جدیدترین پروژه خود، یعنی برنامه «شفرونی»، همچنان در عرصه هنرهای نمایشی حضوری پررنگ دارد.برای اطلاع از کارنامه هنری و بیوگرافی نیما شعبان‌نژاد با ما همراه باشید.

نیما شعبان‌نژاد​ کیست؟

مشخصات فردی

نام کامل : نیما شعبان‌نژاد

تاریخ تولد : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۶ (۱۱ مه ۱۹۸۷)

محل تولد : کلن، آلمان

شغل : بازیگر، کمدین، کارگردان تئاتر

نماد ماه تولد: ثور (برج ثور)

م شخصات فیزیکی

قد : ۱۷۶ سانتی‌متر

رنگ چشم : قهوه‌ای تیره

رنگ مو: مشکی

مشخصات خانوادگی

نام مادر : ماندانا پناهنده

شغل مادر: نقاش

مشخصات تحصیلی

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی : کارگردانی تئاتر

مدرک: لیسانس

بهترین آثار

خندوانه – بازیگر و کمدین (۱۳۹۳–۱۴۰۱)

هیولا – بازیگر (۱۳۹۷)

ممنوعه – بازیگر (۱۳۹۷)

نیما شعبان نژاد و الناز شاکردوست

بیوگرافی کامل نیما شعبان‌نژاد​

کودکی و اوایل زندگی

نیما شعبان‌نژاد در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۶ مصادف با ۱۱ مه ۱۹۸۷ میلادی در شهر کلن آلمان به دنیا آمد و در چهار سالگی همراه با خانواده به ایران برگشت.

خانواده

وی تنها فرزند خانواده است و پدرش مهندس، مادرش نقاش و پدربزرگش عکاس بود، که این محیط هنری زمینه‌ساز شروع علاقه نیما به دنیای هنر شد.

تحصیلات

نیما شعبان‌نژاد در دانشگاه آزاد اسلامی رشته کارگردانی تئاتر را انتخاب کرد. تحصیلاتش در این رشته به او کمک کرد تا وارد عرصه تئاتر شود و بعداً در تلویزیون و سینما هم حضور پیدا کند.

شروع فعالیت هنری

نیما فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۸۳ با بازی در تئاتر شروع کرد و در سال‌های بعد با حضور در پروژه‌های تلویزیونی و سینمایی مطرح‌تر شد.

علایق و تفریحات

نیما علاوه بر بازیگری، به نقاشی، موسیقی و عکاسی علاقه‌مند است و در اوقات فراغت خود در این زمینه‌ها فعالیت‌هایی انجام می‌دهد.

شبکه‌های اجتماعی

اینستاگرام نیما شعبان نژاد به آدرس @nimashabannejad است که 2.6 میلیون فالور دارد، بیش از 600 صفحه را دنبال می کند و تاکنون 679 پست بارگذاری کرده است.صفحه وی تیک رسمی اینستاگرام(آبی) دارد.

صفحه اینستاگرام نیما شعبان نژاد

آثار نیما شعبان‌نژاد​

سینما

سال عنوان نقش کارگردان ۱۴۰۱ قلهک عنایت مصطفی شایسته ۱۴۰۰ خانه شیشه‌ای - امیر پورکیان ۱۳۹۹ لب خط رضا علی جبارزاده ۱۳۹۹ بعد از اتفاق - پوریا حیدری اوره ۱۳۹۸ تورقوزآباد میلاد علی شاه‌حاتمی ۱۳۹۷ آینده - امیر پورکیان تلویزیون

سال عنوان نقش کارگردان ۱۳۹۹ دوپینگ کامران اسدی رضا مقصودی ۱۳۹۸ سرباز - هادی مقدم دوست ۱۳۹۷ رهایم نکن امیر محمدمهدی عسگرپور ۱۳۹۴–۱۳۹۸ دورهمی مهمان مهران مدیری ۱۴۰۱–۱۳۹۳ خندوانه بازیگر رامبد جوان نمایش خانگی

سال عنوان نقش کارگردان ۱۴۰۳ ۳۵ میلیمتری مهمان سارا کلاله - جوکر ۲ خودش احسان علیخانی ۱۴۰۲ اسکار مجری مهران مدیری ۱۴۰۲ سایه باز عماد (حامد یوسفی) علی یاور ۱۴۰۱ خون‌سرد سروش معزی امیرحسین ترابی ۱۴۰۱ راز بقا ایرج سعید آقاخانی ۱۴۰۱–۱۴۰۳ مهمونی مهمان ایرج طهماسب ۱۴۰۰ دراکولا هوشمند کامروا مهران مدیری ۱۴۰۰–۱۴۰۳ شب آهنگی مهمان حامد آهنگی ۱۳۹۸ هیولا هوشمند کامروا مهران مدیری ۱۳۹۷ ممنوعه خلیل امیر پورکیان برنامه‌ها

ام شو (بازیگر مهمان)

تئاتر

سال نام ۱۳۸۴ مرگ در نمی‌زند ۱۳۸۴ آش‌پز نابلد ۱۳۸۵ باغ وحش شیشه‌ای ۱۳۸۶ زندانی شماره ۳ از آمریکا ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ همسایه سطل آشغالی ۱۳۸۸ میر نوروزی ۱۳۸۹ طعم گس مرگ ۱۳۸۹ نبرد و مدآ ۱۳۸۹ آزادی در بن‌بست تاریکی ۱۳۸۹ چهار فصل مثل هم ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ محاکمه در کوهستان ۱۳۹۰ در انتهای هر سفر ۱۳۹۰ شاگرد دماغ‌ساز ۱۳۹۰ باگانه ۱۳۹۲ لابیرنت ۱۳۹۲ جمجمه‌ای در کانه مرا ۱۳۹۴ توضیح واضحات ۱۳۹۴ خشم اژدها ۱۳۹۵ چیدمان غلط ۱۳۹۶ دریبل ۱۴۰۱ پلاس پلاس به توان ۲

جوایز و افتخارات

۱۴۰۲ – راز بقا – جشن حافظ – بهترین بازیگر مرد کمدی تلویزیونی

شایعات و حقایق کمتر شنیده‌شده

خبر ازدواج نیما شعبان‌نژاد با نیکی مظفری از شایعات فضای مجازی بود که پس از حضور مشترک آن‌ها در برنامه‌های «اسکار» و «جوکر ۲» قوت گرفت. با این حال، هیچ‌یک از این دو هنرمند به این شایعات واکنشی نشان نداده‌اند و اخبار رسمی در این زمینه منتشر نشده است

نیما شعبان‌نژاد در سریال «ممنوعه» نقش خلیل، یک ترنس، را ایفا کرده بود. پس از سانسور و کمرنگ شدن نقش او در سریال، نیما با انتشار پستی در اینستاگرام از این موضوع گلایه کرد و اعلام کرد که از ادامه همکاری با این پروژه انصراف می‌دهد. او در پست خود نوشت: «نقش من حذف نشده، فقط بی‌اهمیت شده است.»

نیما شعبان‌نژاد در گفت‌وگویی اظهار داشت که فضای مجازی، به‌ویژه اینستاگرام، باعث شده است که افراد کوچک خود را بزرگ ببینند و این امر به تنهایی و انزوا دامن زده است. او این فضا را به‌عنوان «چاه عمیقی» توصیف کرد که راه فراری ندارد.

در بین کمدین‌های خارجی به زیرو ماستل، وایلدر، مل بروکس، مارتی فلدمن و روآن اتکینسون و در میان ایرانی ها به رضا عطاران و رامبد جوان علاقه دارد.

دیالوگ‌های او در خندوانه کاملا بداهه بود.

اولین ‌کارهای تئاتر این بازیگر زیر نظر قطب الدین صادقی بود.

پرسش‌های متداول

آیا نیما شعبان‌نژاد متأهل است؟

خیر وی مجرد می باشد.

نیما شعبان‌نژاد در چه برنامه‌هایی حضور داشته است؟

نیما در برنامه‌هایی مثل «خندوانه»، «شفرونی» و «هیولا» حضور داشته است.

سخن آخر

نیما شعبان‌نژاد با توجه به آثار مختلفی که در عرصه تلویزیون، سینما و تئاتر داشته به یکی از چهره‌های محبوب رسانه‌های ایرانی تبدیل شده است.