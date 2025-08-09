بیوگرافی راضیه دهقان بازیگر نقش تارا در سریال شغال

بیوگرافی کامل راضیه دهقان

کودکی و اوایل زندگی

راضیه دهقان در روز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۶۹ مصادف با 15 دسامبر 1990 میلادی در اراک متولد شد اما اصالتا وی شیرازی می باشد.

خانواده

اطلات دقیقی از تعداد اعضای خانواده راضیه دهقان از جمله تعداد خواهر و برادر و حتی این که وی فرزند چندم می باشد منتشر نشده است.پدرش مهندس عمران و مادرش خانه‌دار هستند.

تحصیلات

راضیه دهقان تحصیلات خود را در رشته گردشگری (فوق‌دیپلم) و معماری (کارشناسی) ادامه داد و در سال ۱۳۹۳ فارغ‌التحصیل شد.

ازدواج و فرزندان

راضیه دهقان تاکنون ازدواج نکرده است واگر به صفحه اینستاگرام وی سری بزنید متوجه می شوید که تاکنون عکسی از این که نشان دهد وی وارد رابطه عاطفی شده، منتشر نکرده است.

شروع فعالیت

راضیه دهقان فعالیت خود را در دنیای بازیگری از سن ۱۶ سالگی با حضور در کلاس‌های بازیگری آغاز کرد و سپس وارد دنیای سینما و تلویزیون شد.

علایق و تفریحات

راضیه دهقان به ورزش‌هایی مانند TRX علاقه دارد و همچنین به موسیقی، نقاشی با رنگ روغن و نواختن پیانو و هنگدرام علاقه‌مند است.

شبکه‌های اجتماعی

اینستاگرام راضیه دهقانی به آدرس @raziehdehghan_ است که 31 هزار فالور دارد، بیش از 200 صفحه را دنبال می کند و تاکنون 55 پست بارگذاری کرده است.

راضیه دهقان

آثار راضیه دهقان

عنوان سال توضیحات اشک برف ۱۳۹۸ کارگردان: محمود مقامی پشت دیوار خوشبختی 1399 کارگردان: جاوید خوشدل میانبر ۱۳۹۹ کارگردان: یزدان فتوحی پلاک ۱۳ 1400 کارگردان: آرش معیریان نقش خاک 1399 کارگردان: آرش معیریان نون خ ۴ ۱۴۰۲ نقش نازار

کارگردان: سعید آقاخانی شغال ۱۴۰۴ نقش تارا

کارگردان: بهرنگ توفیقی

شایعات و حقایق کمتر شنیده‌شده

صفحه اینستاگرام وی تیک آبی ندارد.

صفحه ویکی پدیا این بازیگر هنوز ایجاد نشده است.

راضیه دهقان در مصاحبه‌های خود همواره بر تمرکز بر حرفه و رشد فردی تأکید کرده و از انتشار جزئیات زندگی شخصی‌اش جلوگیری کرده است.

عکس راضیه دهقان

راضیه دهقان بازیگر نقش نازار در سریال نون خ

راضیه دهقان و سعید آقاخانی

عکس جدید راضیه دهقان

عکس های اینستاگرام

پرسش‌های متداول

راضیه دهقان متولد چه سالی است؟

راضیه دهقان در ۲۴ آذر ۱۳۶۹ به دنیا آمده است.

راضیه دهقان در چه رشته‌ای تحصیل کرده است؟

او در رشته‌های گردشگری (فوق‌دیپلم) و معماری (کارشناسی) تحصیل کرده است.

راضیه دهقان تاکنون ازدواج کرده است؟

او تاکنون ازدواج نکرده و مجرد است.

سخن آخر

راضیه دهقان با تلاش و پشتکار در عرصه بازیگری توانسته است به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شود. حضور او در آثار مختلف تلویزیونی و سینمایی همواره مورد توجه قرار گرفته است. آیا شما راضیه دهقان را از سریال شغال می‌شناسید یا از نقش‌های قبلی‌اش؟