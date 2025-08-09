صبح امروز در آمریکا، یکی از ماندگارترین چهرههای هنر ایران چشم از جهان فروبست / وصیت به خاکسپاری در اصفهان
محمود فرشچیان درگذشت | بدرود با استاد بیبدیل نگارگری ایران و اصفهان
صبح جمعه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، خورشید برای اصفهان کمی غمگینتر طلوع کرد. خبر کوتاه بود اما سنگین؛ محمود فرشچیان، نگارگر برجسته و محبوب ایرانی، در ۹۵ سالگی در آمریکا دار فانی را وداع گفت. وصیت کرده بود که آرامگاهش در زادگاهش اصفهان باشد؛ همانجا که نخستین رنگها و نقشها را در دلش کاشت.
اصفهان امروز: خبر درگذشت استاد محمود فرشچیان ساعت ۸ صبح امروز توسط برادرزاده او تأیید شد. این هنرمند بزرگ، که بیش از هفت دهه عمر خود را صرف آفرینش آثار ماندگار کرد، با وصیتی روشن جهان را ترک کرد: آرام گرفتن در کنار یکی از مفاخر فرهنگی اصفهان.
فرشچیان متولد ۴ بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان بود. در مدرسه هنرهای زیبای این شهر بالید و سپس راهی اروپا شد تا دانش و تجربهاش را کامل کند. او توانست مکتب سنتی نگارگری ایرانی را با تکنیکها و نگاه نوین پیوند بزند و سبکی بیمانند خلق کند.
آثار او، از تابلوهای پر از رنگ و روایت گرفته تا پردههای معنوی در حرم امام رضا (ع)، نهتنها چشمنواز، بلکه روحنواز بودند. از موزههای معتبر ایران تا گالریهای بینالمللی، نام «فرشچیان» همواره با شکوه هنر ایران گره خورده است.
دوستدارانش میگویند هر اثر او مثل پنجرهای به جهان خیال و ایمان است؛ جایی که رنگها با نور گفتوگو میکنند و خطوط، قصه میگویند.
گفته میشود در روزهای آینده، اصفهان میزبان پیکر استاد و مراسمی خواهد بود که بیشک، به صحنه وداع مردم و هنرمندان با یکی از بزرگترین مفاخر این سرزمین تبدیل میشود.