فیلم سینمایی «مرد عینکی»، به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان، این روزها در سینماهای کشور در حال اکران است. اگر به دنبال یک تجربه هیجان‌انگیز از ژانر کمدی و اکشن می‌گردید، این فیلم می‌تواند گزینه‌ای جذاب باشد. در ادامه با معرفی کامل داستان، بازیگران و تمام جزئیات این فیلم همراه ما باشید.

تحریریه اصفهان: فیلم سینمایی «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان، یکی از آثار کمدی و اکشن موفق سینمای ایران در سال ۱۴۰۴ است. این فیلم با بازی بهرام افشاری و حضور بازیگران مطرحی چون مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی‌زاده و یدالله شادمانی، در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۴ در سینماهای کشور اکران شد.

مشخصات فیلم «مرد عینکی»

عنوان توضیحات نام فیلم مرد عینکی کارگردان کریم امینی تهیه‌کننده سید ابراهیم عامریان نویسنده حمزه صالحی محصول ایران زبان فارسی زمان ۱۰۶ دقیقه ژانر کمدی، اکشن، درام، خانوادگی رده سنی +۱۲ سال ساخت ۱۴۰۲ تاریخ اکران ۱ مرداد ۱۴۰۴ توزیع‌کننده عامریان فیلم فروش گیشه ۵۷٬۳۳۰٬۸۵۶٬۰۰۰ تومان

پوستر فیلم مرد عینکی پوستر فیلم مرد عینکی

داستان فیلم مرد عینکی

«مرد عینکی» داستان مردی به نام حلیم رایگان را روایت می‌کند که شغلش تمیز کردن سرویس بهداشتی پارک است. پس از اخراج به دلیل گرفتن هزینه از مردم، اعتراض او ضبط و در فضای مجازی پربازدید می‌شود. پلیس او را بازداشت می‌کند و در زندان متوجه می‌شود که شباهت زیادی به یک تروریست تحت تعقیب پنتاگون به نام گرگ (Wolf) دارد؛ تروریستی که برای دستگیری‌اش ۳۰ هزار دلار جایزه تعیین شده است. همین شباهت، او را درگیر ماجراهای عجیب و پرماجرا می‌کند، تا جایی که حتی پدرش برای گرفتن جایزه تصمیم می‌گیرد او را تحویل بدهد.

اکران فیلم مرد عینکی

فیلم مرد عینکی در روز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴ در سینماهای سراسر کشور اکران شد.

بازیگران فیلم مرد عینکی

در این فیلم، بازیگران مطرحی ایفای نقش کرده‌اند که عبارتند از

بهرام افشاری

مهدی هاشمی

هومن حاجی عبداللهی

سام نوری

آدریانو تولوزا

محمد حیدری

امیر کربلایی‌زاده

یدالله شادمانی

بهرام افشاری در فیلم مرد عینکی بهرام افشاری در فیلم مرد عینکی

عوامل فیلم مرد عینکی

عنوان نام کارگردان کریم امینی تهیه‌کننده سید ابراهیم عامریان نویسنده حمزه صالحی مدیر فیلمبرداری روزبه رایگا تدوین‌گر حسن ایوبی آهنگساز امیر توسلی طراح گریم عبدالله اسکندری طراح صحنه سعید هنرمند طراح لباس آزاده قوام طراح جلوه‌های بصری امیر ولیخانی

تیزر فیلم مرد عینکی

نقد فیلم مرد عینکی

سلام سینما: فیلم جدید بهرام افشاری، «مرد عینکی»، به نوعی حیرت‌انگیز است. سازندگان این فیلم به‌طور واضح با استانداردهای سینمای ایران و تجربیات قبلی خود در این حوزه آشنا نبودند. در این فیلم، بهرام افشاری کنار بازیگرانی از جمله یک خانم بلوند که فارسی شکسته حرف می‌زند قرار می‌گیرد و سازندگان گمان کرده‌اند که این ترکیب کافی است تا مردم به سمت سالن‌های سینما هجوم بیاورند.

افشاری که اخیراً به سوپرمن گیشه تبدیل شده، سعی کرده توانایی‌هایش در اکشن را نیز به نمایش بگذارد، اما ساختن یک کمدی-اکشن هالیوودی نیازمند چیزی فراتر از یک فیلمنامه ساده و تکنیک‌های بهتری است. تأخیر طولانی در تولید نشان می‌دهد که سازندگان خودشان هم از کیفیت فیلم آگاه بودند، اما تهیه‌کننده فیلم، ابراهیم عامریان، با هوشمندی این فیلم ضعیف را همزمان با فیلم دیگر خود به نام «پیرپسر» به اکران فرستاد.

نتیجه این که فیلم به‌طور کلی نمی‌تواند انتظارات تماشاگران را برآورده کند و این ممکن است به ضرر محبوبیت افشاری تمام شود. در نهایت، کسانی که فکر می‌کنند سینمای هالیوود شوخی‌ست و می‌توانند چنین فیلم‌هایی بسازند، باید بدانند که تماشاگران دیگر حاضر نیستند برای چنین آثار ضعیفی پول بپردازند.

پوستر فیلم مرد عینکی پوستر فیلم مرد عینکی

پرسش‌های متداول

کارگردان فیلم مرد عینکی کیست؟

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی ساخته شده است.

آیا امکان دانلود فیلم وجود دارد؟

در حال حاضر خیر اما پس از اکران عمومی نسخه‌های دیجیتال فیلم در پلتفرم‌های معتبر برای دانلود و تماشا در دسترس قرار خواهند گرفت.

سخن آخر

فیلم «مرد عینکی» ترکیبی از کمدی و اکشن است که به سبک خاص خود مخاطب را به چالش می‌کشد. شما چه نظری درباره این فیلم دارید؟ نظرات و تجربیات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید