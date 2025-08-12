فیلم جزایر قناری | معرفی، بازیگران، داستان و زمان اکران

اگر به دنبال یک فیلم کمدی جذاب و سرگرم‌کننده هستید، فیلم «جزایر قناری» گزینه‌ای عالی برای شماست! این فیلم با داستانی جذاب، بازیگران برجسته و موقعیت‌های طنزآمیز، لحظات شاد و مفرحی را برای تماشاگران به ارمغان می‌آورد. در این مطلب به معرفی کامل فیلم جزایر قناری، بازیگران، داستان و زمان اکران آن خواهیم پرداخت.

تحریریه اصفهان:فیلم سینمایی «جزایر قناری» در ژانر کمدی به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام ساخته شده است. این اثر در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۴ در سینماهای ایران اکران عمومی خود را آغاز کرد.

مشخصات فیلم جزایر قناری

عنوان توضیحات نام فیلم جزایر قناری کارگردان عادل معصومیان تهیه‌کننده حسین مهکام نویسنده حسین مهکام محصول ایران زبان فارسی زمان ۷۹ دقیقه ژانر کمدی رده سنی +۱۲ سال ساخت ۱۴۰۳ تاریخ اکران ۱ مرداد ۱۴۰۴ توزیع‌کننده هدایت فیلم فروش گیشه ۱۰٬۲۵۹٬۸۲۷٬۰۰۰ تومان

پوستر فیلم جزایر قناری پوستر فیلم جزایر قناری

داستان فیلم جزایر قناری

در خلاصهٔ داستان فیلم آمده است: «منوچ رئیس مافیای مواد مخدر، رضایت به آزادی موقت بیژن و نعیم از زندان می‌دهد تا کار نیمه‌تمام خود را تمام کنند.»

وضعیت اکران فیلم

فیلم «جزایر قناری» از روز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴ در سینماهای کشور اکران عمومی خود را آغاز کرده است. اکران مردمی این فیلم با حضور بازیگران و عوامل آن در پردیس سینمایی کوروش برگزار شد که با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه بود.

بازیگران فیلم

از جمله بازیگران اصلی فیلم «جزایر قناری» می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پژمان جمشیدی

رویا میرعلمی

بهرنگ علوی

بیژن بنفشه‌خواه

غلامرضا نیکخواه

امیرمهدی ژوله

رویا وحدتی

فرزانه قاسم‌زاده

عوامل فیلم

کارگردان: عادل معصومیان

تهیه‌کننده و نویسنده: حسین مهکام

موسیقی: سمانه سزاوار منش

فیلم‌بردار: روزبه رایگا

تدوین‌گر: سمانه سزاوار منش

مدیر صدابرداری: سهیل متولی

طراح صحنه: امیرحسین دوانی

طراح لباس: مهرنوش بیانی

طراح گریم: امید گلزاده

دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: علی نوابی

منشی صحنه: پریسا تاج

عکاس: نیلوفر رضائی نظری

توزیع‌کننده: هدایت فیلم

تیزر فیلم

پرسش‌های متداول

کارگردان فیلم «جزایر قناری» کیست؟

عادل معصومیان کارگردانی این فیلم را بر عهده داشته است.

فیلم جزایر قناری چند دقیقه است؟

79 دقیقه

فیلم جزایر قناری مناسب چه سنی است؟

فیلم جزایر قناری مناسب افراد بالای 12 سال است.

سخن آخر

فیلم «جزایر قناری» اثری کمدی و سرگرم‌کننده است که با داستانی ساده و بازیگران توانمند، لحظاتی شاد را برای مخاطبان به ارمغان می‌آورد. اگر به دنبال فیلمی برای گذراندن اوقاتی خوش و پر از خنده هستید، این فیلم گزینهٔ مناسبی برای شما خواهد بود.