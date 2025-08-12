دانلود آهنگ برگرد عشقم – حمید عسکری + متن و کیفیت عالی

آهنگ «برگرد عشقم» با صدای حمید عسکری، روایت عاشقی است که حتی با گذر زمان خاموش نشده. همین حالا این آهنگ شنیدنی را با کیفیت 320 و 128 دانلود کرده و متن کامل آن را ببینید.

تحریریه اصفهان: آهنگ «برگرد عشقم» یکی از قطعات احساسی و پرطرفدار حمید عسکری است که با صدای گرم و ملودی آرام، فضای خاصی از دلتنگی و امید را به شنونده منتقل می‌کند. این ترانه روایت عاشقی‌ست که حتی بعد از رفتن معشوق، هنوز دلش با همان عشق زنده است.

این قطعه در سال‌های اخیر به یکی از آهنگ‌های محبوب پلی‌لیست‌های عاشقانه تبدیل شده و شعر و ملودی آن، حال‌وهوای خاطره‌انگیزی دارد. ترانه‌سرا و آهنگساز این اثر خود حمید عسکری است و تنظیم آن فضایی ساده و تأثیرگذار ایجاد کرده.

دانلود آهنگ برگرد عشقم – حمید عسکری

برای شنیدن این اثر زیبا می‌توانید آن را در دو کیفیت مختلف دانلود کنید:

دانلود با کیفیت 320 – مناسب برای علاقه‌مندان به صدای شفاف و بالاترین کیفیت پخش.

دانلود با کیفیت 128 – مناسب برای استفاده در گوشی و اینترنت با حجم کمتر.

متن آهنگ برگرد عشقم حمید عسکری

رفتی ولی عادت نشد دوری ازت یه لحظه ام

هرجا که حرف عشق شد نشد ازت چیزی نگم

نیستی ولی از عشق تو یه ذره هم کمتر نشد

تقدیر من فکر توئه دوریت آسون تر نشد

برگرد عشقم بی تو سرده این خونه بی تو داره میمیره این قلب دیوونه

رفتی ولی عشقم به تو ادامه داره

میگن که عشق واقعی فقط یه باره

آخه چشمای تورو عطر موهای تورو هیشکی نداره

سخن آخر

«برگرد عشقم» فقط یک آهنگ عاشقانه نیست، بلکه روایتی صادقانه از ماندن در عشقی‌ست که با گذر زمان خاموش نشده است. این اثر به شنونده یادآوری می‌کند که امید به بازگشت، حتی در دورترین فاصله‌ها، می‌تواند در قلب زنده بماند.