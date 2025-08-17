بیوگرافی شهرام لاسمی؛ از قلقلی تا مصاحبه جنجالی در «رک شو

شهرام لاسمی، یکی از چهره‌های ماندگار تلویزیون ایران، با شخصیت محبوب «قلقلی» در دل مخاطبان جا باز کرده است. او در جدیدترین مصاحبه‌اش در برنامه «رک شو»، به چالش‌ها و مشکلات زندگی‌اش اشاره کرده است. در این مطلب، نگاهی به زندگی حرفه‌ای، شخصی و آثار برجسته این هنرمند خواهیم داشت.

شهرام لاسمی بازیگر با استعداد ایرانی است که با شخصیت محبوب قلقلی شناخته می‌شود.وی در جدیدترین مصاحبه اش در برنامه «رک شو»، به بخشی از مشکلات زندگی‌اش پرداخت و تجربیات شخصی خود را با مخاطبان به اشتراک گذاشت. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا اطلاعاتی از بیوگرافی شهرام لاسمی و همسرش را در اختیار شما قرار دهیم.

مشخصات شهرام لاسمی

مشخصات فردی

نام کامل: شهرام لاسمی

تاریخ تولد: ۲۶ آذر ۱۳۴۳

محل تولد: تهران، ایران

شغل: بازیگر، مربی بازیگری و فن بیان

نماد ماه تولد: قوس (متولد برج قوس)

مشخصات فیزیکی

قد: 155 سانتی‌متر

وزن: ۷۰ کیلوگرم

رنگ چشم: قهوه‌ای

رنگ مو: مشکی

چپ دست یا راست دست: راست دست

مشخصات خانوادگی​

تعداد برادران: دو برادر

نام همسر: عاطفه پازوکی (چهره‌پرداز)

تاریخ ازدواج: ۱۳۶۷

نام فرزندان: مهسا (دختر) و مانی (پسر)

شغل پدر: کارمند بایگانی

شغل مادر: آرایشگر

شغل همسر: چهره‌پرداز

مشخصات تحصیلی​

رشته تحصیلی: بازیگری و فن بیان

مدرک: کارشناسی بازیگری

شهرام لاسمی و مجید قناد

بیوگرافی کامل شهرام لاسمی

کودکی و اوایل زندگی

شهرام لاسمی در روز پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۴۳ مصادف با 17 دسامبر 1964 میلادی در محله جوادیه تهران به دنیا آمد و هم اکنون 60 سال سن دارد.

خانواده

وی فرزند آخر خانواده‌ای پنج نفره است که دو برادر بزرگتر از خود دارد.پدرش که ابتدا شغلی دوره گردی داشت، به عنوان کارمند بایگانی مشغول به کار شد. این تغییر شغل باعث شد که خانواده لاسمی توانسته خانه‌ای در محله‌ی نازی‌آباد تهران خریداری کند.

زمانی که وی 14 سال سن داشت پدر و مادرش از هم جدا شدند و او دوران نوجوانی خود را با مادر و ناپدری‌اش سپری کرد. پدرش را در سال ۱۳۶۹ به علت تصادف از دست داد و مادرش در سال ۱۳۸۷ به دلیل بیماری آلزایمر درگذشت. عمو او، داوود لاسمی، محقق، نویسنده و شاعر برجسته بود که عضو سابق شورای اسلامی شهر گیلان به شمار می‌رفت.

تحصیلات

لاسمی تحصیلاتش را در رشته بازیگری و فن بیان ادامه داد و در این زمینه فارغ‌التحصیل شد.

ازدواج و فرزندان

او در فروردین ماه ۱۳۶۷ با عاطفه پازوکی، چهره‌پرداز و هنرمند شناخته‌شده، ازدواج کرد. این ازدواج به لطف آشنایی پیشین خانواده‌ها شکل گرفت. حاصل این ازدواج دو فرزند به نام‌های مهسا و مانی است. دخترش در زمینه تدوین فعالیت دارد و پسرش هنرجوی آموزشگاه بازیگری کودکان و نوجوانان است.

شهرام لاسمی و همسرش عاطفه پازوکی

شهرام لاسمی و پسرش مانی

شروع فعالیت

شهرام لاسمی فعالیت خود را در عرصه هنر از تئاتر تلویزیونی «رؤیاهای احتکار السلطان» آغاز کرد، اما شهرت واقعی او با حضور در برنامه کودکانه تلویزیونی «بازی، شادی، تماشا» رقم خورد. او در این برنامه با خلق شخصیت قلقلی که به سرعت در دل مردم جا باز کرد، به یکی از چهره‌های محبوب تلویزیون تبدیل شد.

اساتید و مربیان

شهرام لاسمی از همان ابتدا تحت نظر مربیان بزرگ تئاتر و بازیگری قرار گرفت. او تحت آموزش‌های فریماه فرهی و چندین چهره برجسته دیگر قرار گرفت که نقش مهمی در پیشرفت حرفه‌ای‌اش داشتند.

علایق و تفریحات

علاوه بر فعالیت‌های هنری، شهرام لاسمی علاقه خاصی به کتاب‌خوانی، تماشای فیلم و سفر دارد. به آثار مولانا و سعدی هم خیلی علاقه دارد و سعی می‌ کند در زمینه ادبیات کودکان مطالعه داشته باشد.

شبکه‌های اجتماعی

اینستاگرام شهرام لاسمی به آدرس @ghelgheliofficial است که 25 هزار فالور دارد، بیش از 1000 صفحه را دنبال می کند و تاکنون 119 پست بارگذاری کرده است.صفحه وی با توجه به فعالیت هنوز تیک رسمی اینستاگرام(آبی) را ندارد.

صفحه اینستاگرام شهرام لاسمی

آثار

شهرام لاسمی در طول دوران فعالیت هنری خود در بسیاری از برنامه‌ها و فیلم‌ها حضور داشته است. در ادامه برخی از مهم‌ترین آثار او ذکر شده است:

شنگول و منگول (۱۳۶۸)

اتل متل توتوله (۱۳۷۰)

سه مرد عامی (۱۳۷۲)

سندباد و سارا (۱۳۹۳)

شهر اردیبهشت (۱۳۹۶)

حقایق کمتر شنیده‌شده

شهرام لاسمی در مصاحبه‌ای اعلام کرده که از نوزادی به علت آنکه مادرش می‌خواست فرزندش دختر باشد، چند روز ابتدایی زندگی خود را بدون شیر گذراند.

پیش از ورود به تلویزیون، او در شهر بازی تهران فعالیت داشت و در سالن نمایش طنز برای کودکان و نوجوانان برنامه اجرا می‌کرد.

وی همچنین در دوران زندگی حرفه‌ای‌اش با افسردگی دست و پنجه نرم کرده و ۱۵ سال دارو مصرف کرده است.

شهرام لاسمی در آخرین مصاحبه‌اش اعلام کرده که به دلیل بیکاری و کم‌فرصتی برای پیشرفت، تصمیم به ترک تهران و سکونت در مشهد گرفته است.

دی ماه 1393 خبر درگذشت وی در شبکه های اجتماعی پخش شد که توسط خودش تکذیب شد.

لاسمی سابقه تدریس به عنوان استاد دانشگاه فرهنگیان مشهد را در کارنامه خود دارد.

عکس شهرام لاسمی

شهرام لاسمی و شهنام شهابی

شهرام لاسمی در فیلم سندباد و سارا

شهرام لاسمی بازیگر شخصیت قلقلی

پرسش‌های متداول

شهرام لاسمی لال است؟

خیر

شهرام لاسمی در کدام برنامه‌ها مشهور شد؟

شهرام لاسمی با شخصیت قلقلی در برنامه‌های تلویزیونی کودک و نوجوان، به خصوص برنامه «بازی، شادی، تماشا» به شهرت رسید.

سخن آخر

شهرام لاسمی نه تنها به‌عنوان یک بازیگر شناخته‌شده بلکه به‌عنوان یک نماد نوستالژیک برای نسل‌های مختلف تلویزیون ایران به حساب می‌آید. اگر شما اطلاعات بیشتری از زندگی حرفه‌ای و شخصی وی دارید، خوشحال می‌شویم در بخش نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.