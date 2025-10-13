شاهینشهر میزبان استادان و هنرمندان تئاتر شد
جشنواره ملی تئاتر اقتباس؛ پلی میان ادبیات و نمایش ایران
شاهینشهر، شهر هنر و خلاقیت بار دیگر میزبان جشنواره ملی تئاتر اقتباس شد؛ رویدادی که با بهرهگیری از متون کهن ایرانی، نسل امروز را به فرهنگ، اخلاق و هویت ملی پیوند میدهد و شکوه هنر تئاتر ایرانی را به نمایش خواهد گذاشت. دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس شاهینشهر، روز گذشته با حضور جمعی از استادان برجسته تئاتر ایران و مسئولان شهری در تماشاخانه تخصصی جم آغاز به کار کرد.
شاهینشهر، شهر هنر و خلاقیت بار دیگر میزبان جشنواره ملی تئاتر اقتباس شد؛ رویدادی که با بهرهگیری از متون کهن ایرانی، نسل امروز را به فرهنگ، اخلاق و هویت ملی پیوند میدهد و شکوه هنر تئاتر ایرانی را به نمایش خواهد گذاشت.
دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس شاهینشهر، روز گذشته با حضور جمعی از استادان برجسته تئاتر ایران و مسئولان شهری در تماشاخانه تخصصی جم آغاز به کار کرد.
این جشنواره با هدف ادای دین به ادبیات کهن ایران، ایجاد پلی میان میراث فرهنگی و نسلهای آینده و تقویت هویت فرهنگی شاهینشهر برگزار میشود.
در مراسم افتتاحیه، قطبالدین صادقی، هادی مرزبان، رضا کشانی، شهره سلطانی و الیکا عبدالرزاقی، حجتالاسلام والمسلمین قاسم باقریان امام جمعه شاهینشهر، ناصر اسدی فرماندار شهرستان شاهینشهر و میمه، دکتر سعید ابریشمیراد شهردار شاهینشهر، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و علاقهمندان هنر نمایش حضور داشتند. این جشنواره علاوه بر ارائه فرصت تجربه هنری برای هنرمندان، بستری برای انتقال میراث فرهنگی و هنری به نسل امروز و فردا فراهم میکند.
شاهینشهر؛ جلوهای از شکوه تمدن ایران
سعید ابریشمیراد، شهردار شاهینشهر در آیین افتتاحیه دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس با خوشآمدگویی به میهمانان گفت:شاهینشهر شهری است که با نام دانش، خلاقیت و فرهنگ شناخته میشود و پنجاهودو سال از تأسیس آن میگذرد.
امروز با تلاش همه مسئولان و هنرمندان میتوانیم جلوهای از شکوه تمدن ایران اسلامی را در عمل محقق کنیم.
شهردار شاهینشهر با اشاره به هدف برگزاری جشنواره افزود:این جشنواره ادای دینی است به ادبیات کهن ایران؛ ادبیاتی که پایههای تمدن ما بر آن استوار شده است.
ما میخواهیم بخشی از این حکمت و عشق را به نسل جوان منتقل کنیم تا بدانند ایرانی بودن به چه معناست و فرهنگ غنی ما چگونه باید حفظ شود. ابریشمیراد با بیان اینکه هیچ ابزاری قدرتمندتر از هنر برای انتقال مفاهیم فرهنگی و اخلاقی وجود ندارد ادامه داد: هنر نمایش زبان بیان ناگفتههاست و میتواند جامعه را به آگاهی، اخلاق و تعالی رهنمون سازد.
جشنواره ملی تئاتر اقتباس، فرصتی برای این انتقال است و ادامه آن به حضور و همت هنرمندان و علاقهمندان بستگی دارد.
او همچنین از رونمایی نماد جشنواره خبر داد که برگرفته از نبرد اسطورهای رستم و رخش با اژدها است و توسط استاد مکارمی ساخته شده است.
این اثر در مراسم اختتامیه رونمایی خواهد شد و به عنوان نمادی از پیوند هنر با تاریخ و ادبیات ایران، جایگاه ویژهای خواهد داشت.
اقتباس؛ پلی میان گذشته و آینده
گلجهان شکرزاده، رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شاهینشهر گفت:حضور شما هنرمندان نشاط و شادابی را به شهر هنردوست شاهینشهر آورده است. هنر زبان زنده مردم است و اقتباس، پلی میان گذشته، امروز و آینده است. متون کهن ایران، گنجینههای بینظیری هستند که در این جشنواره مورد توجه قرار گرفتهاند.
شکرزاده افزود: این دوره جشنواره برنامههای جدیدی مانند بخش «نگاه نو» و استعدادیابی کودکان و نوجوانان داشته تا نسل جدیدی از هنرمندان پرورش یابند. امیدواریم این رویدادها به همت مدیریت شهری شاهینشهر در آینده نیز تداوم یابد و فرهنگ و تمدن ایران به نسل جوان منتقل شود.
هنر، زاییده فطرت الهی است
حجتالاسلام والمسلمین قاسم باقریان، امام جمعه شاهینشهر نیز در این مراسم به آیه ۳۰ سوره روم وسخنان امام علی(ع) اشاره کرد و گفت: اصل و اساس، فطرت الهی است و همه دانشها و هنرها از درون وجود انسان و به لطف خداوند جوشیده است.
این نعمتی الهی است که باید قدر دانسته شود و از آن بهره گرفت. امام جمعه شاهینشهر افزود: قرآن کریم بزرگترین معجزه ابدی و همیشگی است که اصول تمام هنرها و فنون در آن نهفته است. ما باید میراثدار آثار هزارساله بزرگان خود باشیم که جهان به آن افتخار میکند.
جشنواره ملی تئاتر اقتباس بستری برای شکوفایی سرمایههای انسانی و انتقال فرهنگ غنی ایران به نسل امروز و فردا است.
باقریان همچنین پیروزی ملت فلسطین در غزه را حاصل بیداری فطرتهای انسانی دانست و گفت: حتی افرادی که ادعای دینی ندارند وقتی پای عدالت و مظلومیت در میان است، حاضرند هزینه کنند و در سطح جهانی از حق دفاع کنند.
این همان فطرت انسانی است که هنر میتواند آن را در جامعه تقویت کند.
جشنواره اقتباس؛ پلی میان میراث فرهنگی و نسلهای آینده
ناصر اسدی، فرماندار شهرستان شاهینشهر و میمه با تأکید بر جایگاه تمدنی ایران گفت:این جشنواره به اقتباس از سرمایههای معنوی و ملی ایران میپردازد. افتخار بزرگی است که بخشی از گنجینه فرهنگی و هنری جهان متعلق به ایران است؛ کشوری که به گواه تاریخدانان، کهنترین تمدنهای بشری را در خود جای داده است.
اسدی افزود: جشنواره تئاتر اقتباس فرصتی است تا میراث فرهنگی و هنری ایران به نسلهای امروز و فردا منتقل شود؛ نسلی که در دنیایی پر از اطلاعات و رسانهها زندگی میکند.
هنر نمایش ابزار مؤثری برای بازآفرینی مفاهیم فرهنگی و ارزشهای انسانی است و این جشنواره میتواند پلی میان گذشته، امروز و آینده باشد.
فرماندار شاهینشهر همچنین به اجرای نمایشی با موضوع جنگ ۱۲روزه غزه اشاره کرد و گفت: این نمایش یادآور مقاومت ملتها در برابر ظلم و تجاوز است.
ملت ایران نیز همواره نشان داده که با عزت و قدرت در برابر ظلم ایستادگی میکند و این روحیه بخشی از هویت فرهنگی و انسانی ماست.
تئاتر ما باید بوی ایران و بوی نجیب نم کاهگل بدهد
هادی مرزبان، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ضمن قدردانی از ساخت تماشاخانه تخصصی جم، گفت: شاهینشهر تنها شهری است که روزبهروز بهتر میشود و مدیران آن با جدیت به فرهنگ و هنر به ویژه تئاتر رسیدگی میکنند.
در بسیاری از شهرهای کشور حتی تهران، شهرداریها در برابر فعالیتهای هنری حتی هزینه دریافت میکنند؛ اما در شاهینشهر میبینم که شهرداری و مدیریت شهری با تمام وجود از فرهنگ و هنر حمایت میکنند که این جای قدردانی دارد. او با یادآوری همکاریهایش با زندهیاد اکبر رادی، نمایشنامهنویس برجسته ایرانی، گفت: از سال ۱۳۶۳ همکاری من با زندهیاد رادی آغاز شد و ربع قرن ادامه داشت. ما همیشه با عشق به تئاتر ایرانی کار کردهایم و معتقدم که تئاتر ما باید ریشه در فرهنگ و سنتهای خودمان داشته باشد.
تئاتر ما باید بوی ایران و بوی نجیب نم کاهگل بدهد. مرزبان خطاب به جوانان هنرمند تأکید کرد:متأسفانه برخی جوانان پس از خروج از کشور، هویت فرهنگی خود را فراموش میکنند و تنها شیفته اندیشههای غربی میشوند. من منکر ارزشهای تئاتر غرب نیستم، اما ابتدا باید خودمان را بشناسیم و سپس به سراغ دیگران برویم. ما گنجینههایی چون مولانا، سعدی، حافظ، فردوسی و قصص قرآن داریم که الهامبخشترین منابع نمایشی در جهاناند.
در بخش پایانی مراسم، از عبدالحسین ریحانی، اکبر ذابح و مرتضی طباطبایی، پیشکسوتان تئاتر شاهینشهر تقدیر شد. این اقدام نمادی از احترام به تجربه و نقش پیشکسوتان در حفظ و تداوم هنر نمایش در شهرستان است.
همزمان با تقدیر از پیشکسوتان، احکام داوران مرحله نهایی جشنواره اعطا شد. داوران این دوره شامل هادی مرزبان، قطبالدین صادقی، رضا کشانی، شهره سلطانی و الیکا عبدالرزاقی هستند.