شهرزاد فلاح- اصفهان امروز: شامگاه جمعه ۲۵ مهر، عمارت سعدی اصفهان رنگ دیگری داشت؛ تالاری که سال‌ها مأمن شعر و موسیقی بوده، این بار به احترام هنرمندی میزبان شد که بیش از نود سال با عشق و رنگ زیسته است امیرهوشنگ جزی‌زاده، نگارگر نام‌آشنا و چهره ماندگار هنر ایران.

در آیینی فرهنگی و صمیمی، از کتاب تازه او با عنوان «کمال حسن» رونمایی شد، مستند «بهای عشق» به نمایش درآمد و نمایشگاه شخصی‌اش با نام اتاق من در ۹۲ سالگی افتتاح شد. این برنامه با حضور مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، مهدی سیدین‌نیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، و جمعی از استادان، شاگردان و دوستداران هنر برگزار شد.

اردشیر مجرد: جزی‌زاده هنوز در جست‌وجوی معناست

در آغاز مراسم، اردشیر مجرد تاکستانی، هنرمند و پژوهشگر هنرهای تجسمی، در سخنانی از جایگاه استاد جزی‌زاده گفت:

امیرهوشنگ جزی‌زاده از نسل هنرمندانی است که در سکوت می‌آفرینند. برای او نقاشی شغل نیست، شیوهٔ زیستن است. در نود و دوسالگی هم هنوز در پی کشف است، نه تکرار.

تاکستانی با اشاره به آثار تازه استاد افزود:

در تابلوهای اخیرش، رنگ به نجوا بدل شده؛ تجربه و تأمل، با هم در هر خط جاری است. او از هنرمندانی است که میان سنت و معاصر یک پلی زنده ساخته است.

روایت زیستن مستند بهای عشق

پس از سخنان او، مستند بهای عشق ساخته حامد قصری برای حاضران به نمایش درآمد؛ روایتی تصویری از زندگی هنرمندی که هنوز با وسواس، رنگ را می‌چشد و هر روز در جست‌وجوی زیبایی است.

فیلم، بازتاب خلوت، تأمل و پشتکار سال‌های طولانی کار جزی‌زاده بود؛ روایتی آرام اما پر از معنا.

جمالی‌نژاد: هنرمندان، روح زنده اصفهان‌اند

در ادامه، دکتر مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در سخنانی پر احساس گفت: اصفهان تنها شهر آثار تاریخی نیست، شهر خالقان آثار است. استاد جزی‌زاده از همان خالقان بزرگ است که با عشق، روح این شهر را آفریده‌اند.

او افزود: ما گاهی در حق بزرگان کم‌توجهی می‌کنیم. استاد جزی‌زاده گنجینه‌ای زنده است و باید برای معرفی و ماندگاری آثار او گام‌های عملی برداریم.

جمالی‌نژاد در ادامه از برنامه‌های استان برای ترویج هنرهای اصیل گفت و پیشنهاد داد بنیادی برای حفظ و معرفی آثار جزی‌زاده تأسیس شود:

در تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، اصفهان به‌عنوان پایتخت مهارت‌های هنری شناخته شده است. این فرصتی است برای انتقال تجربه پیش‌کسوتان به نسل جوان و حفظ میراثی که سال‌ها با عشق ساخته شده است.

در بخش پایانی، بخش‌هایی از کتاب «کمال حسن» برای حاضران خوانده شد؛ اثری که به تحلیل نگاه فلسفی و هنری استاد می‌پردازد. سپس اجرای زنده موسیقی سنتی حال‌وهوایی شاعرانه به مراسم بخشید.

با حضور استاندار، مدیرکل ارشاد و جمعی از استادان نگارگری، از کتاب کمال حسن رونمایی شد و نمایشگاه شخصی استاد با عنوان اتاق من در ۹۲ سالگی در نگارخانه عمارت سعدی افتتاح شد.

در این مجموعه، آثار تازه استاد جزی‌زاده که آینهٔ درون، تنهایی و آرامش اوست، به نمایش درآمد و تحسین حاضران را برانگیخت.

شامگاه عمارت سعدی با لبخند آرام استاد به پایان رسید؛ لبخندی که در سکوت، هزار واژه معنا داشت.

او در میان شاگردانش نشسته بود، و گویی رنگ‌ها از نگاهش جان می‌گرفتند.

بزرگداشت امیرهوشنگ جزی‌زاده فقط مرور کارنامه یک هنرمند نبود؛ تجلیل از نسلی بود که زیستن را با عشق و آفرینش معنا کرده‌اند.