علیرضا زارع شهرآبادی، دبیر سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور، در آیین افتتاحیه این جشنواره در اصفهان با تأکید بر اهمیت قرآن به عنوان هویت اصلی دانشجویان، از برگزیدگان بخش‌های معارفی، پژوهشی، نوآوری و فناوری قرآنی تجلیل کرد.

زارع شهرآبادی در سخنان خود، با اشاره به جنگ اخیر، آن را «جنگ هویت» دانست و تصریح کرد: دشمن ما پیوند هویت ما را در علم و قرآن نشانه گرفته است. وی با ادای احترام به شهید مظلوم دکتر طهرانچی، که جان خود را در راه همین پیوند علم و قرآن فدا کرد، اعلام کرد که این جشنواره به نام ایشان مزین شده است. به گفته زارع داوری ها بر اساس اخلاق و انصاف و عدالت بوده است .

دبیر جشنواره با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع) از خطبه ۱۸ نهج‌البلاغه مبنی بر عمق و ژرفای قرآن، جشنواره ملی قرآن و عترت را جلوه‌ای مهم از پیوند علم، نوآوری و خلاقیت در دانشگاه معرفی کرد. او هدف اصلی جشنواره را حرکت فرهنگی دانشگاه به سمت بازگشت به متن قرآن در زندگی دانشگاهی دانست و خاطرنشان کرد: تمرکز ویژه‌ای بر بخش‌های «معارفی» و «پژوهشی، نوآوری و فناوری و نوآفرینی قرآنی» بوده است. در بخش معارفی، از میان ۱۹۰ نفر شرکت‌کننده از هشت دستگاه آموزش عالی در هشت رشته، ۴۷ نفر رتبه‌های اول تا پنجم را کسب کردند. در بخش پژوهشی و نوآفرینی قرآنی، از مجموع ۳۸۳ اثر واصل شده به دبیرخانه در شانزده رشته، ۶۱ نفر حائز رتبه شدند.

زارع شهرآبادی مجموع برگزیدگان در این دو بخش را ۱۰۸ نفر اعلام کرد و گفت: با نگاه سختگیرانه می‌توانست این تعداد کمتر از ۷۲ نفر باشد، اما چون تکریم کسانی که در فضای قرآن هستند را عبادت بزرگ می‌دانیم، با نهایت نگاه باز توانستیم این تعداد را به ۱۰۸ نفر برسانیم. وی در پایان از تمامی مسئولان، داوران، همکاران و دانشجویان حاضر در جشنواره تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که تقویت این دو بخش ادامه یابد تا دانشگاه در محور قرآن و عترت به طور کامل بچرخد.