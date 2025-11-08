وداع با چهرهای ماندگار؛ جزئیات کامل زندگی و کارنامه کارگردان ۶۸ ساله تلویزیون و دستیار داریوش مهرجویی
مسعود رشیدی (۱۳۳۶–۱۴۰۴)، کارگردان، نویسنده و مدرس برجسته سینما و تلویزیون، صبح شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ در ۶۸ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.
جامعغه سینمایی ایران امروز در سوگ یکی از ستونهای اصلی روایتگریهای تلویزیونی خود نشست. خبری تلخ، اما واقعی، آنها را در شوک فرو برد: مسعود رشیدی، کارگردان پرکار و کاربلد سینما و تلویزیون ایران، پس از سالها فعالیت مستمر و پرثمر، در ۶۸ سالگی چشم از جهان فروبست. رشیدی، هنرمندی که با روایتهای واقعگرایانه و قصههای صمیمی خود از زندگی مردم، بخش مهمی از خاطرات بصری ما را شکل داده بود، صبح امروز (۱۷ آبان ۱۴۰۴) در پی ایست قلبی، به دیار باقی شتافت. او میراثی عظیم از مجموعههای پربیننده و تربیتی به یادگار گذاشت و حالا نامش به عنوان یکی از پیشکسوتان نسل طلایی تلویزیون، برای همیشه در تاریخ هنر کشور ثبت میشود.
کارنامه درخشان مسعود رشیدی: از دستیاری «هامون» تا کارگردانی «قلب یخی»
مسعود رشیدی، متولد ۱۵ خرداد ۱۳۳۶ در کرمانشاه، یکی از کارگردانان باسابقه و اثرگذار سینما و تلویزیون ایران بود که نقشی مهم در غنای تولیدات نمایشی چند دهه اخیر کشور ایفا کرد. با وجود اینکه تحصیلات آکادمیک او در رشته آمار کاربردی در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسیده بود، شور و علاقه ذاتی او به دنیای تصویر، وی را از اوایل دهه ۱۳۶۰ به طور جدی وارد عرصه هنر کرد.
نقطه عطف سینمایی و همکاری با داریوش مهرجویی:
شروع فعالیت سینمایی رشیدی به عنوان دستیار کارگردان و از سال ۱۳۶۳ با فیلم «همه فرزندان من» آغاز شد. اما شهرت و تجربه اندوزی کلیدی او به همکاریهایش با زندهیاد داریوش مهرجویی بازمیگردد. وی در شاهکارهای ماندگاری چون «هامون» (۱۳۶۸) و «بانو» (۱۳۷۰) به عنوان دستیار کارگردان در کنار مهرجویی حضور داشت و در شکلگیری آثار ماندگار سینمای ایران نقش موثری ایفا کرد.
استقلال در کارگردانی و خلق آثار پرمخاطب:
مسعود رشیدی در سال ۱۳۶۷ با ساخت سریال پرطرفدار «ماجراهای آقای دوستی» که به صورت مشترک با مسعود نوابی کارگردانی شد، جایگاه خود را به عنوان کارگردانی خلاق و مستقل در تلویزیون تثبیت کرد. این سریال آغازگر مسیر حرفهای موفقی برای او بود که به ساخت مجموعهها و تلهفیلمهای متعددی در طول چهار دهه فعالیت هنری منجر شد.
میراث تلویزیونی: خالق خاطرات چند نسل از مخاطبان ایرانی
رشیدی با درک عمیقی از سلیقه مخاطب عام و دغدغههای اجتماعی، سریالهای بسیاری را کارگردانی کرد که در زمان پخش با استقبال گسترده مواجه شدند. کارنامه او شامل طیف وسیعی از آثار است:
مجموعههای شاخص: «قلب یخی»، «روزگار وصل»، «تنها در تاریکی»، «باران بهاری»، «گلریزان»، «هفت گنج» و «یلدا».
مجموعه پلیسی-معمایی: «شب شیشهای» (با بازی احمد نجفی و کامران تفتی) که به موضوع تربیت و عواقب انحرافات اجتماعی میپرداخت.
مجموعه اپیزودیک پربیننده: کارگردانی بخش مهمی از اپیزودهای مجموعه محبوب «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد» (شامل: تغییر، توبه، افشای راز، دعوت، تقدیر) که با رویکرد اخلاقی و اجتماعی ساخته شده بودند.
رشیدی همچنین در ساخت فیلمهای تلویزیونی و سینمایی نظیر «نیش»، «مادرم باش»، «روز طولانی»، «پشت درهای بسته» و فیلمهای کوتاه مطرحی چون «فرصت سبز»، «تا انتها حضور»، «شیفت شب» و «لحظههای بحرانی» که در محافل هنری مورد توجه قرار گرفتند، نقش داشت.
نقش ماندگار آموزشی و سبک کارگردانی واقعگرا
یکی از جنبههای کمتر دیدهشده اما بسیار حیاتی کارنامه مسعود رشیدی، فعالیتهای آموزشی اوست. وی سالها به عنوان مدرس و مربی در مراکز سینمایی و تلویزیونی به تربیت نسل جدید فیلمسازان پرداخت و بسیاری از شاگردان او بعدها به کارگردانان و فعالان مطرح این عرصه تبدیل شدند. این تلاش مستمر برای انتقال دانش و تجربه، میراثی گرانبها در کنار آثار تولیدی اوست.
سبک هنری رشیدی عمدتاً بر روایتهای واقعگرا و صمیمی از زندگی روزمره مردم استوار بود. او با وفاداری به ساختار روایت کلاسیک و توجه ویژه به عمقبخشی شخصیتها، تلاش میکرد مسائل اخلاقی، فردی و اجتماعی جامعه را بدون حاشیه و با صداقت هنری بازتاب دهد.
درگذشت و واکنشها: پایان یک مسیر ۴۰ ساله هنری
مسعود رشیدی پس از دورهای دست و پنجه نرم کردن با بیماری، سرانجام در صبح روز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴، در سن ۶۸ سالگی به دلیل ایست قلبی، زندگی پربار خود را به پایان رساند. درگذشت این هنرمند با واکنش گسترده جامعه هنری، رسانهها و نهادهای رسمی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه بود و از خدمات ارزشمند او در توسعه و غنای آرشیو تصویری کشور قدردانی شد. رشیدی، کارگردان متعهدی که از دستیاری مهرجویی تا ساختن پرمخاطبترین مجموعههای دهه هفتاد و هشتاد، پلی میان سینمای هنری و تلویزیون مردمی زد، نام و آثارش برای همیشه در حافظه تصویری ما ماندگار خواهد بود.