استان اصفهان با تخصیص یک میلیارد تومان یارانه خرید کتاب (با کد ملی) و مشارکت ۹۰ کتاب‌فروشی، سی‌و‌سومین هفته کتاب را آغاز کرد. محمدعلی جعفری از اجرای طرح جدید «تعویض کتاب بلااستفاده با نو» در حاشیه نمایشگاه چهارباغ عباسی خبر داد. برنامه‌های امسال با رویکرد نوین، مشارکت دانشگاه‌ها و تمرکز بر مبارزه با کتاب‌های غیرمجاز برگزار می‌شود.

در روزهایی که کتابخوانی و خرید کتاب، در سبد مصرفی خانواده‌ها با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو است، خبر خوشی از قلب فرهنگ نصف جهان به گوش می‌رسد؛ خبری که نوید یک تحول جدی در حوزه ترویج مطالعه و حمایت از کسب‌وکارهای فرهنگی را می‌دهد. در آستانه آغاز سی‌و‌سومین دوره از هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، معاونت فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان اعلام کرد که یک بسته حمایتی بی‌سابقه به ارزش یک میلیارد تومان به منظور تخصیص یارانه خرید کتاب به شهروندان اختصاص یافته است. این اقدام صرفاً یک حمایت مالی نیست؛ بلکه رویکردی نوین برای پیوند دادن مستقیم مردم با ۹۰ کتاب‌فروشی فعال استان است. اما این تنها بخش هیجان‌انگیز ماجرا نیست؛ طرحی خلاقانه و برای اولین‌بار در استان با عنوان «تعویض کتاب‌های بلااستفاده با نو» نیز در راه است تا گام مهمی در مسیر «گردش فرهنگی» و «افزایش سرانه مطالعه» در اصفهان برداشته شود. جزئیات این طرح‌های انقلابی و برنامه‌های مفصل هفته کتاب را در ادامه بخوانید:

تخصیص بی‌سابقه یک میلیارد تومان یارانه کتاب با «کد ملی»

نشست خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران (استان اصفهان) که در مجتمع مطبوعاتی برگزار شد، با محوریت اعلام جزئیات طرح‌های حمایتی بی‌سابقه از سوی محمدعلی جعفری، معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، همراه بود. مهم‌ترین خبر این نشست، تخصیص مبلغ چشمگیر یک میلیارد تومان یارانه خرید کتاب به منظور استفاده مستقیم شهروندان اصفهانی بود.

این یارانه که با هدف سه‌گانه حمایت از کتاب‌فروشان، تسهیل فرآیند خرید کتاب برای مردم، و ترویج فرهنگ مطالعه طراحی شده است، با استفاده از سازوکار کد ملی به خریداران تعلق می‌گیرد. جعفری تأکید کرد که حدود ۹۰ کتاب‌فروشی در سراسر استان اصفهان در این طرح مشارکت خواهند داشت و این میزان از مشارکت، توزیع عادلانه یارانه‌ها را در شبکه فروش کتاب استان تضمین می‌کند. این اقدام مالی، مستقیماً به نفع کتاب‌فروشی‌های محلی خواهد بود که طی سال‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند. این یارانه‌ها با سازوکار استفاده از کد ملی به خریداران تعلق می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسد.

محمدعلی جعفری افزود: «برنامه‌های هفته کتاب امسال با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش سرانه کتاب‌خوانی، و پیوند هرچه بیشتر مردم با کتاب طراحی شده است و این یارانه کمک می‌کند تا دسترسی مردم به منابع فرهنگی آسان‌تر شود.»

طرح «کتاب نو در ازای کهنه»؛ گردش فرهنگی برای نخستین بار

علاوه بر حمایت مالی، بخش دیگری از نوآوری‌های این دوره به یک ابتکار خلاقانه اختصاص دارد. معاون فرهنگی ارشاد اصفهان خبر از اجرای طرح «تعویض کتاب‌های بلااستفاده با نو» برای نخستین‌بار در استان داد.

این طرح در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب در چهارباغ عباسی اجرا خواهد شد و به شهروندان این امکان را می‌دهد تا کتاب‌های بلااستفاده خود در منزل را به کتاب‌های نو تعویض کنند. جعفری هدف این طرح را ترویج فرهنگ مطالعه و تشویق خانواده‌ها به کتابخوانی دانست و تأکید کرد: «این موضوع به گردش کتاب در میان خانواده‌ها کمک خواهد کرد و فرهنگ استفاده مجدد و مداوم از منابع فرهنگی را تقویت می‌کند.»

برنامه‌های هفته کتاب با «رویکرد نوین» و مشارکت حداکثری نهادها

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ضمن تشریح جزئیات برنامه‌های امسال، بر رویکرد تازه و متفاوت این دوره از هفته کتاب تأکید کرد. وی اظهار داشت که هدف اصلی این است که برنامه‌ها از حالت تکراری خارج شده و فضایی تازه و متنوع برای علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی فراهم شود.

هفته کتاب به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی کشور، امسال در اصفهان با محوریت استانداران و همکاری گسترده دستگاه‌ها برگزار می‌شود. در این دوره، شاهد مشارکت فعال آموزش‌وپرورش، شهرداری اصفهان، کتابخانه‌های عمومی، دانشگاه‌ها، مؤسسات فرهنگی و هنری و نهادهای مرتبط با کتاب خواهیم بود. این سطح از همکاری متقابل، تضمین می‌کند که برنامه‌ها با کیفیت و عمق بیشتری اجرا شوند. همچنین، شهرستان‌های استان، به‌ویژه شاهین‌شهر و روستای «جلال‌آباد» شهرستان نجف‌آباد (به‌عنوان شهر و روستای دوستدار کتاب)، با برنامه‌های به‌روز و متنوع، حضور پررنگی خواهند داشت.

نمایشگاه ۴۰۰۰ عنوانی در چهارباغ و تمرکز بر سلایق مختلف

نمایشگاه کتاب اصفهان که قرار است در محور تاریخی چهارباغ عباسی برپا شود، شامل 4 هزار عنوان کتاب با تخفیف ثابت ۲۰ درصدی خواهد بود. حدود ۷۰ درصد از ناشران شرکت‌کننده در این رویداد از استان اصفهان و ۳۰ درصد از سایر استان‌های کشور هستند که این ترکیب، تنوع منابع عرضه شده را تضمین می‌کند.

جعفری تصریح کرد: «در این رویداد تلاش شده تا تمام سلایق فرهنگی جامعه، از کودک و نوجوان تا بزرگسالان پوشش داده شود.» برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این محور همگانی شامل فعالیت‌هایی چون استعدادیابی کودک و نوجوان، ارزیابی حافظه، تحلیل فیلم و معرفی کتاب است.

کانون توجه: فعالیت‌های تخصصی دانشگاهی و مبارزه با کتاب‌های کپی

بخش مهمی از برنامه‌های هفته کتاب به فعالیت‌های تخصصی و علمی در همکاری با مراکز دانشگاهی اختصاص یافته است. دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر مراکز علمی در اجرای نشست‌های علمی و پژوهشی مشارکت دارند.

نشست‌های تخصصی (کتابخانه مرکزی شهرداری):

نشست تخصصی «هوش مصنوعی» (به همت دانشگاه آزاد).

کارگاه «توانمندسازی در مطالعه زنان» .

رونمایی از کتاب «حکمرانی نوین در میدان رسانه» .

برنامه «به وقت کنکور» ویژه دانش‌آموزان.

رونمایی از برنامه «کتاب باز» (توسط دانشگاه پیام نور).

اهمیت کودک و نوجوان: مؤسسات فرهنگی فعال استان، به‌ویژه در حوزه کودک و نوجوان (مانند موسسه فرهنگی فدک)، بخش عمده‌ای از برنامه‌ها را بر عهده دارند که شامل کارگاه‌های قصه‌گویی، کتابخوانی، آشنایی با فرآیند تولید کتاب (از نگارش تا چاپ و عرضه) و برنامه خلاقانه «ارتباط کتاب و موسیقی» است.

مقابله با تهدیدات نشر: معاون فرهنگی ارشاد اصفهان با تأکید بر لزوم رعایت حقوق ناشران، هشدار داد: «متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد افزایش کتاب‌های کپی و غیرقانونی بوده‌ایم که با نام‌های جعلی و تخفیف‌های غیرواقعی در برخی نمایشگاه‌ها عرضه می‌شوند. این پدیده ضربه‌ای جدی به پیکره نشر کشور وارد کرده و لازم است با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی با آن مقابله شود.»

در پایان، جعفری از جامعه رسانه‌ای استان خواست که با اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده، زمینه تأثیرگذاری هرچه بیشتر این رویداد را که در مسیر تحقق اهداف فرهنگی کشور طراحی شده، فراهم آورند.