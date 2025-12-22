مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی از امروز در اصفهان آغاز شد. در این رویداد چهار روزه که به میزبانی کانون پرورش فکری برگزار می‌شود، ۱۱۴ قصه‌گو در بخش‌های مدرن، سنتی و آیینی در تالار هنر شهرداری به رقابت می‌پردازند تا برگزیدگان به مرحله بین‌المللی در بهمن‌ماه راه یابند.

تالار هنر شهرداری اصفهان از صبح امروز، دوشنبه یکم دی‌ماه، میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی حوزه کودک و نوجوان است. مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، با شعار راهبردی «جهان، با قصه کودکان را ببین» و با حضور گسترده هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر روایتگری آغاز به کار کرد. این رویداد که به همت اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار می‌شود، بستری است تا ۱۱۴ قصه‌گوی منتخب، مهارت‌های خود را در روایت‌پردازی و انتقال مفاهیم تربیتی به چالش بکشند. فضای فرهنگی شهر اصفهان طی چهار روز آینده تحت تأثیر جادوی کلام و قصه‌هایی خواهد بود که پل ارتباطی میان نسل‌ها و فرهنگ‌های مختلف هستند.

تنوع‌بخشی به شیوه‌های روایت؛ از قصه‌های کهن تا روایت‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای

بر اساس ساختار تعریف شده برای بیست‌وهفتمین دوره این جشنواره، شرکت‌کنندگان در طیف وسیعی از دسته‌بندی‌ها به رقابت می‌پردازند که نشان‌دهنده نگاه جامع سیاست‌گذاران جشنواره به تمام ابعاد هنر قصه‌گویی است. طبق اعلام روابط عمومی کانون استان اصفهان، این جشنواره در بخش‌های متنوعی شامل «قصه‌گویی سنتی و کلاسیک»، «آیینی و سنتی»، «قصه‌گویی با ابزار»، «ایثار و قهرمانان»، «دینی»، «منظوم»، «قصه‌گویی نو»، «علمی» و «زبان اشاره» طراحی شده است. همچنین بخش ویژه‌ای با عنوان «بخش نوآورانه ۱۰۰ ثانیه‌ای» نیز در نظر گرفته شده که فرصتی برای خلاقیت‌های موجز و اثرگذار است.

دبیرخانه جشنواره اعلام کرده است که تمامی اجراهای امسال ذیل سه گرایش اصلی دسته‌بندی می‌شوند:

۱. قصه‌گویی کهن: تمرکز بر متون و شیوه‌های سنتی.

۲. قصه‌گویی مدرن و نوآورانه: بهره‌گیری از تکنیک‌های روز و نگاهی جدید به روایت.

۳. قصه‌گویی تلفیقی کهن و مدرن: ترکیبی خلاقانه از سنت و مدرنیته.

این تنوع‌بخشی با هدف پاسخگویی به سلایق مختلف مخاطبان و پوشش دادن تمامی ظرفیت‌های موجود در هنر قصه‌گویی انجام شده است.

اهداف راهبردی: تعمیق نگاه علمی و تعاملات بین‌المللی

برگزاری این رویداد تنها یک رقابت هنری صرف نیست، بلکه اهداف کلان فرهنگی و تربیتی را دنبال می‌کند. ترویج فرهنگ قصه و قصه‌گویی در جامعه، پاسخگویی تخصصی به نیازهای تربیتی و فرهنگی نسل جدید، و پاسداشت گونه‌های مختلف روایت تک‌نفره از جمله اهداف بنیادین این جشنواره است. علاوه بر این، برگزارکنندگان به دنبال گسترش تعامل با نهادهای فرهنگی غیرایرانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای جهانی کردن قصه‌های ایرانی هستند. تعمیق نگاه علمی و پژوهشی به مقوله قصه‌گویی، شناسایی استعدادهای نوظهور و حمایت از قصه‌گویان برتر، و همچنین ایجاد پیوندی معنادار میان قصه‌گویان و نخبگان عرصه ادب فارسی، از دیگر محورهای اصلی است که در این دوره مورد تاکید قرار گرفته است.

ترکیب هیئت داوران و مسیر صعود به مرحله بین‌المللی

کیفیت‌سنجی آثار در این مرحله حساس بر عهده ترکیبی از چهره‌های شاخص این حوزه است. طبق اعلام رسمی، گروه داوری مرحله استانی شامل مهدی مردانی، محسن عظیمی‌پویا، ساغر لطفی‌نژاد، آیگین عباسی، شعله ایل بیگی‌پور و وحید ملتجی خواهد بود. این اساتید وظیفه دارند عملکرد ۱۱۴ قصه‌گوی حاضر در این رقابت فشرده را ارزیابی کرده و نفرات برتر را برای مراحل بالاتر گزینش کنند.

مرحله استانی جشنواره از یکم تا چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴ در تالار هنر شهرداری اصفهان جریان خواهد داشت. اما این پایان کار نیست؛ اصفهان علاوه بر میزبانی مرحله استانی، خود را برای میزبانی بزرگتری آماده می‌کند. قرار است مرحله ملی و بین‌المللی بیست‌وهفتمین جشنواره قصه‌گویی نیز از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار شود که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این استان در قطب‌بندی‌های فرهنگی کشور است.