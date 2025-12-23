موزه هنرهای معاصر اصفهان؛ از رویدادهای هنری تا گسترش بینالمللی هنر گرافیک معاصر
موزه هنرهای معاصر اصفهان این روزها با میزبانی از دو رویداد برجسته در زمینه طراحی گرافیک، نقش خود را فراتر از یک گالری نمایشگاهی تعریف کرده است. در گفتوگو با محمدرضا رهبری، رئیس موزه هنرهای معاصر، اهداف و چالشهای این مرکز فرهنگی در راستای ترویج هنر معاصر و تقویت وجه بینالمللی آن بررسی شده است.
شهرزاد فلاح
موزه هنرهای معاصر اصفهان در تلاش است تا نهتنها فضایی برای نمایش آثار هنری، بلکه به مرکزی چندبعدی برای توسعه هنرهای تجسمی در سطح ملی و فراملی تبدیل شود. این مرکز فرهنگی با میزبانی از نمایشگاههایی چون هفته تایپ تهران و اصفهان دیزا نشان داده است که تمرکز خود را روی توسعه و نوآوری در عرصه هنر گرافیک معاصر گذاشته است. در ادامه این گزارش، گفتوگو با محمدرضا رهبری، رئیس موزه هنرهای معاصر اصفهان، به بررسی ابعاد مختلف برنامههای این مرکز و چالشهای پیشرو پرداختهایم.
محمدرضا رهبری، رئیس موزه هنرهای معاصر اصفهان بیان کرد: موزه هنرهای معاصر اصفهان را نباید تنها بهعنوان یک گالری نمایشگاهی دید. این مرکز در حقیقت یک مرکز چندبعدی برای هنرهای تجسمی است که وظایف ترویجی، آموزشی و پژوهشی را نیز در سطح ملی و فراملی بر عهده دارد. موزه هنرهای معاصر نهتنها آثار هنری را به نمایش میگذارد، بلکه بهعنوان مرکزی برای تجربه زندگی هنری در شهر اصفهان، بستری برای هنرمندان، مخاطبان و کارگزاران فرهنگی فراهم میآورد تا در راه توسعه هنرهای تجسمی گام بردارند.
او افزود: ما در اینجا به دنبال آن هستیم که موزه هنرهای معاصر اصفهان بهعنوان مرکزی برای فعالیتهای هنری و فرهنگی در سطح جهانی شناخته شود. هدف ما این است که این موزه نه فقط برای نمایش آثار هنری، بلکه بهعنوان یک نقطه ارتباطی میان هنرمندان و مخاطبان در جهت تقویت هنر معاصر در سطح ملی و بینالمللی باشد.
رئیس موزه هنرهای معاصر ادامه داد: توسعه هنرهای تجسمی در موزه هنرهای معاصر اصفهان از چهار معیار اصلی پیروی میکند: معاصریت، استانداردهای رشتههای مختلف هنری، تأثیرگذاری بر توسعه هنرهای تجسمی، و همچنین تأمین نیازهای جامعه هنری از طریق برنامههای موزه.
رهبری توضیح داد: چالشهایی که موزههای هنر معاصر با آن مواجه هستند، شامل موارد مختلفی میشود. مهمترین آنها چالشهای مربوط به جایگاه هنرهای تجسمی در جامعه، مدیریت هنرهای تجسمی، هنرمندان و مخاطبان است. یکی از پرسشهای اساسی که پیش روی موزههای هنر معاصر قرار دارد این است که آیا موزهها باید فقط گالریهایی برای نمایش آثار هنری باشند یا میخواهند بهعنوان موزهای با استانداردهای بینالمللی عمل کنند؟ اگر موزهها بهعنوان موزههای واقعی قصد فعالیت دارند، باید گنجینههای استاندارد و حرفهای داشته باشند تا بتوانند آثار هنری را بهصورت مؤثر نگهداری و نمایش دهند.
او تأکید کرد: یکی از چالشهای بزرگ پیشروی موزه هنرهای معاصر اصفهان، میراث هنری عظیمی است که در اصفهان وجود دارد و خود را بر هنر معاصر تحمیل میکند. ما دائم باید میان هنر معاصر و هنرهای سنتی توازن برقرار کنیم و گفتوگویی میان این دو شکل دهیم تا از این دو جریان هنری در کنار هم استفاده کنیم.
رهبری تصریح کرد: چالش دیگری که پیش روی موزهها وجود دارد، مسئله اقتصاد هنر است. باید مشخص شود که آیا موزهها باید نقش تسهیلگر در اقتصاد هنر ایفا کنند یا باید به بنگاههای هنری تبدیل شوند؟ این پرسش تأثیر زیادی در نوع عملکرد موزهها و توسعه هنرهای تجسمی دارد.
رئیس موزه هنرهای معاصر استان اصفهان تأکید کرد: ما در حال مذاکره و برنامهریزی برای تقویت وجه بینالمللی موزه هنرهای معاصر اصفهان هستیم. این فرآیند زمانبر است، اما امیدواریم با ادامه مذاکرات و پیگیریهای انجامشده، شرایط برای گسترش ارتباطات بینالمللی موزه فراهم شود. موزهها باید بهعنوان یکی از ارکان فرهنگی مهم در سطح جهانی حضور داشته باشند تا بتوانند در معرفی هنر معاصر و تبادل فرهنگی نقشآفرینی کنند.
رهبری ادامه داد: پیشبینی آینده هنر معاصر کار دشواری است و نیاز به مطالعه و پژوهش دقیق دارد. اما آنچه که برای من محرز است این است که روزآمدشدن هنرها و موفقیت در این زمینه بستگی به ارتباط مستمر با جوامع هنری جهانی دارد. بسیاری از هنرهای جدید در خارج از ایران شکل میگیرند و هر روز در این کشورها درباره این هنرها نظریهپردازی و تولید دانش میشود. ما نمیتوانیم ارتباط خود را با این جوامع قطع کنیم و باید در عرصه جهانی حضور جدی داشته باشیم.
وی اذعان داشت: موزهها و هنر معاصر باید در گفتوگویی جهانی حضور داشته باشند تا بتوانند موفق باشند. این یکی از بهترین ابزارهای فرهنگی برای حفظ کیان فرهنگی ایران است و میتواند در تقویت هویت و تاریخ هنری کشور نقش بسزایی ایفا کند.
رئیس موزه هنرهای معاصر استان اصفهان اظهار داشت: در نهایت، موزهها از بهترین عناصر فرهنگی برای حفظ هویت و کیان فرهنگی ایران هستند و باید در توسعه و ترویج هنرهای تجسمی در سطح بینالمللی فعال باشند.
به گزارش اصفهان امروز موزه هنرهای معاصر اصفهان با برگزاری رویدادهای برجسته در زمینه طراحی گرافیک، به دنبال گسترش دامنه فعالیتهای خود در سطح جهانی است. این مرکز فرهنگی باتکیهبر اهداف و برنامههای بلندمدت، همواره در تلاش است تا در عرصه هنر معاصر در سطح جهانی نقشآفرینی کند و ارتباطات مستمری با جوامع هنری و علمی برقرار نماید.
